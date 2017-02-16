Roman kadınlarına isdihdam fırsatı

Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında başlatılan ‘Roman Kadınların İkinci Baharı’ projesi tanıtımı Seka Otel’de gerçekleşti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmekte ve izlenmekte olan dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu ile istihdam edilebilirliklerinin geliştirilmesi hibe programı kapsamında başlatılan ‘Roman Kadınların İkinci Bahar Projesi’ tanıtım toplantısı dün Seka Park Otel’de gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu programa Türkiye Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar, Kocaeli Roman Kadın Derneği Başkanı Emine Dömek ve çok sayıda dernek ve konfederasyon üyesi katıldı.

‘SAMİMİ OLMAK ZORUNDAYIZ’

Gerçekleşen toplantıda konuşan Türkiye Romanlar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Çokyaşar,” Roman kadınların eğitimi neden önemli? Yapılan istatistiklerde eğitim oranında düşüklük söz konusu. Kocaeli’de 3 tane romanlarla ilgili AB projesi gerçekleşti. Roman açılımında Türkiye’de 9 milyon Euro Roman derneklerine hibe sağlandı. 100 çocuk eğitim görmekte. İşkur vasıtası veri tabanı kurudu 100 kişi istihdam edilecek. Kocaeli olarak Türkiye’nin rol model iliyiz. Kocaeli’de 2010’da Roman Kadınlar Derneği kuruldu. Kadınlar güçlü olmalı. Roman Kadınları Kocaeli’de rol model olsun Roman kadın Buluşması yapın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı’nı buraya getireceğim. Bu çalışmaları yapmasaydık Roman Kadınların İkinci Baharı Projesi olmayacaktı. Roman Kadınlarına geçmiş dönemde saygı gösterilseydi sorunlar çözülmüş olurdu. Samimi olmak zorundayız. İkinci Mehteran Takımı kuralım. Kültür Bakanlığı’nda destek alalım” dedi.

‘SERTİFİKA ALACAKLAR’

Çokyaşar’ın ardından konuşan Tüm Kocaeli Roman Kültürünü Araştırma, Dayanışma Derneği Başkanı Musa Şirin, “Kocaeli genelinde 102 bin 65 yaş üzeri yaşlı kadın var. Bunların 32 bin küsur 18-24 yaş arası roman kadınlarından oluşuyor. Dünya ve AB ülkelerinde yaşlı bakım eğitimi ilerlemiş şekilde devam ederken ülkemizde ise çok alt sınırlarda. Bizler de böyle bir proje yaptık. Roman kadınlarımıza meslek edindirmek istedik. Kadınlarımız istihdam etmek istedik. Projemizde 18 le 45 yaş arasında 50 tane roman kadın bu anlamda eğitilip kendileri MEB onaylı sertifikalandıracağız. Sertifikayı alanlar çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı yardımları le istihdam edilecekler” dedi.

‘GÜÇLÜ KADIN GÜÇLÜ TÜRKİYE’

Şirin’in ardından konuşan Kocaeli Kadın Roman Derneği Başkanı Emine Dömek ise,” Devletimizin kadın istihdamını destekleyen çalışmaları var. Bu çalışmalar kapsamında 150 roman kadınımız istihdam edilecek. Bizler de bu anlamda bu projenin destekçisi olmaktan dolayı mutluyuz. Çünkü biliyoruz ki kadınlarımızın güçlendirilmesi gerekiyor. Güçlü kadın, güçlü ekonomi ve güçlü Türkiye demektir” diye konuştu. Roman Kadınların İkinci Bahar Projesi Tüm Kocaeli Roman Kültürünü Araştırma, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından yürütülmektedir. Projenin toplam bütçesi 128 bin Euro olup, bu tutarın 6.44 Euro’luk kısmı Tüm Kocaeli Roman Kültürünü Araştırma, Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nin eş finansmanın da gerçekleştiriliyor.

PROJENİN AMACI

Gerçekleşen toplantıda projenin amacı şu şekilde sıralandı; Kocaeli’de yaşayan kadınların mesleki eğitimlerle istihdam edilebilirliklerinin arttırılması katkıda bulunmak, Kocaeli’de istihdam eden 18-29 yaş aralığında olan genç Roman kadınların fırsat eşitliğinden yararlanılması, Roman kadınlar arasında ekonomik faaliyet çeşitliliğinin artması, Kocaeli’de bulunan genç roman kadınlara istihdam sürecinde güçlendirmesinin sağlanması ve Roman kadınların sosyal ilişkiler geliştirmelerine fırsat yaratılması. Serkan BORLAK