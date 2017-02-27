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Romanlardan Başkent çıkarması

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Romanlardan Başkent çıkarması
Kocaeli Marmara Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Erkan Aksoy ve yönetim kurulu üyeleri, Ankara’da bir dizi ziyarette bulundu.

Başkan Aksoy’a Başkent’teki ziyaretlerinde Yalçın İzindak, Cengiz Demir, Volkan Karakaya, Elif Meral, Faruk Soydan, Hakan Halıcıoğlu ve Cavit Taşkıran eşlik etti.

 

BAKANLIĞA ZİYARET

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nı ziyaret eden Kocaelili Romanlar, AKP Kocaeli milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu ile Mehmet Akif Yılmaz ile de bir araya geldi. Heyet AKP’li vekillerle birlikte Başbakan Danışmanı Metin Özçeri ile bir araya gelerek Yeni Nesil Roman Çocuklarının Hayata Entegrasyonu ve Eğitimde Devamlılık Projesi hakkında bilgilendirmede bulundu.

 

PROJE ONAY GÖRDÜ

Bakanlık yetkilileri de dosya halinde kendisine iletilen projeye sıcak baktıklarını, konuyu ilerleyen zamanda detaylandırmak istediklerini ifade ettiler. Kocaelili Roman heyete, proje hakkında gerekli çalışmanın yapılacağını dile getirdiler. Federasyon Başkanı Erkan Aksoy, görüşmelerde kendilerine destek olan AKP’li milletvekillerine teşekkür etti.

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