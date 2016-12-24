Romatem’den engelliler için yeni protokol

Romatem Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Türkiye Spastik Engelliler Federasyonu ve Kocaeli Çağdaş Engelliler Derneği ile protokol imzaladı.

Fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında Türkiye’nin ilk zincir sağlık grubu olan ve 2010 yılındna bu yana hizmet veren Romatem Kocaeli Hastanesi, Türkiye Spastik Engelliler Federasyonu ve Çağdaş Engelliler Derneği ile protokol imzaladı. Protokolün tanıtım panelinde fizik tedavi uygulamaları, tedavi metotları yenilikler hakkında bilgiler verildi. Kocaeli Fuarı alanında bulunan Sivil Toplum Merkezinde düzenlenen panele Türkiye Spastik Engelliler Federasyonu Başkanı Murat Aslanhan, Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Bolat, Kocaeli Çağdaş Engelliler Derneği Başkanı Mustafa Danacı, Kocaeli Görme Engelliler Spor Kulübü yönetimi, Başiskele Kent Konseyi Özürlüler Koordinatörü Ümmühan Aysu, Romatem Kocaeli Hastanesi Başhekimi İmdat Özkol, İşletme Müdürü Gülhan Taner, Fizyoterapist Volkan İpar ve Kurumsal İletişim Sorumlusu Çiğdem Erkurt ve engelli vatandaşlar katıldı.

Ne kadar teşekkür etsek azdır

Panelde konuşan Türkiye Spastik Engelliler Federasyonu Başkanı Murat Aslanhan, protokolde emeği geçen Romatem hastanesi başka olmak üzere herkese teşekkür etti. Fizik tedavi alanında Romatem Hastanesinin çok iyi olduğunu belirten Aslanhan, Romatem Hastanesine katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kendilerinde alanlarında çok iyiler. Fizik tedavi süreci çok zor bir süreç. Engelli hastasının acaba bir adımı ne zaman atar, acaba bir kaşığı ne zaman tutar diye bekleyen yakınları var. Bu anlamda onlara her türlü desteği gösteren hastaneye ne kadar teşekkür etsek azdır” dedi.

Bilgilendirme yapıldı

Ardından söz alan Kocaeli Çağdaş Engelliler Derneği Başkanı Mustafa Danacı, protokolün imzalanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Konuşmaların ardından söz alan Romatem Kocaeli Hastanesi Başhekimi İmdat Özkol, katılımcılara sunum eşliğinde fizik tedavi uygulamaları, tedavi metotları yenilikler hakkında bilgiler verdi. Nörolojik, ortopedik ve pediatrik rehabilitasyon ile tedavi yöntemleri hakkında katılımcıları bilgilendiren Özkol, engelli vatandaşların devlet desteği ile ücretsiz tedavi süreçleri hakkında bilgi verdi. Nuri AKÇAHARMAN