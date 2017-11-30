Haftacı çok iddialı: Lokantacılıkta birinciyiz

Mesleğinde 41 yılını dolduran ve geçtiğimiz haftalarda İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen Ahilik Haftası etkinliğinde ödüllendirilen, Şenyuvam Lokantası’nın sahibi Kemal Haftacı, meslek hayatı boyunca yaşadıklarını gazetemize anlattı. İş yerinin resmi sahibinin eşi olduğunu belirten Haftacı, “İzmit’te lokanta olarak birinciyiz. Sağlıklı ve lezzetli yemek isteyenler bizim lokantamıza geliyor. Kalitemizden hiçbir zaman ödün vermedik” dedi.

Mesleğe nasıl başladınız?

Firmamız 1939 yılında kuruldu. Mesleğe babamın yanında çırak olarak başladım. Çocukluktan beri bu işle uğraşıyordum. Dükkanımız eşimin üzerine kayıtlı, onun yerine biz lokantayı işletiyoruz. Eşim belli saatlerde buraya geliyor.

İşlerinizin durumu geçmişe oranla nasıl?

İzmit’te lokanta olarak birinciyiz diyebilirim. Eski esnaf olduğumuz için bizi bilen biliyor. Sağlıklı ve lezzetli yemek isteyenler bizim lokantamıza geliyor. Kalitemizden hiçbir zaman ödün vermedik. Sabit bir müşterimiz var. Bizim işler piyasaya pek fazla yansımıyor.

Meslek ile ilgili beklentileriniz neler?

Yaptığım bu meslek ile ilgili açıkçası pek bir beklentim yok. Çocuklarım okuduğu için bu işi yapmayacak. Fakat ben yaptığım bu işi, mesleğimi çok seviyorum. Sağlıklı olduğum müddetçe işimin başında olacağım.

Mesleğiniz ile ilgili sıkıntılarınız neler?

Meslekteki tek sıkıntımız çırak eksikliği. Çalışacak çırak bulamıyoruz. Bu konuda mutlaka eğitim bazında önlem amaçlı projeler geliştirilmeli. Keşki bu işin direkt mutfağında mesleği öğrenen gençler çıksa. Fakat şu an için ilgi çok fazla değil. O yüzden çıraklık sorununu fazlaca yaşıyoruz.

Ahilik Haftası’nda 41. yılını dolduran esnaflardan biri olarak ödül aldınız. Ödül alırken neler hissettiniz?

Bizim içimizden mutluluk verici bir olay. Hatırlanmak çok güzel. Bu yaşta onore edilmek gurur verici bir olay. Ödül elbette ikinci planda. Çalışmalar umarım devam eder. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ’a bizleri unutmadığı için çok teşekkür ediyoruz.

Kemal Haftacı kimdir?

1959 İzmit doğumluyum. Doğma büyüme İzmitliyim. Çıraklıktan bu yana baba mesleği olar lokantacılık işini sürdürüyoruz. Evli ve iki çocuk babasıyım.