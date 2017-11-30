Özkaya: Yapay zeka okullarda ders olmalı

Teknoloji dünyasında son dönemin en büyük tartışma konularından biri yapay zeka. Kimileri yapay zekanın insanlık için hayati bir risk, kimileri ise büyük fırsat olduğunu savunuyor. Londra’da konu üzerinde kurulan bir laboratuarın başında yer alan Yapay Zeka Uzmanı Orkun Özkaya ile yakın geleceğimizi şekillendirecek olan yapay zekanın neleri değiştirmeye aday olduğunu konuştuk.

“İŞLERİNDEN OLUYORLAR”

Bilimsel anlamda yapay zekanın korkunç bir hal alma durumun olduğunu söyleyen Özkaya, “Yapay zeka insanların yerini alarak işinden ediyor. Amerika’da işçi sınıfını işlerinden etmeye başlamıştı zaten, fakat şimdi ilginç bir şekilde orta sınıfın işlerini de ellerinden alamaya başladı” dedi.

“ TÜRKİYE ÇOK GERİDE”

Konu hakkında dünyada önemli gelişmelerin yaşandığına da vurgu yapan Orkun Özkaya, “Türkiye bu konuda henüz beklenen düzeyde değil. Devlet eli ile desteklenen konular arasında yapay zeka yer almıyor. Fakat konuda istenen düzeye gelebilmek için mutlaka heman adım atılmalı. Yapay zeka hakkında okullarda eğitim verilmeli” diye konuştu.

Kendinizi tanıtır mısınız?

Yapay zeka ile ilgilenmem lisede başladı. TÜBİTAK’ın çabalarıyla bilgisayar olimpiyatlarına katılmıştım. Bu kadar popüler olmasını beklemiyordum. Galatasaray Üniversitesi’nde bilgisayar mühendisliği bölümünü okudum. Kısa bir süre çeşitli teknoloji şirketlerinde çalıştım. İngiltere’de yatırım bankacılığı konusunda görev yaptım. Yapay zekayı kullanma konusunda ilerleme kaydettim, şimdi ise Londra’da uluslararası bir bankada yapay zeka laboratuvarlarının başındayım.

Yapay zeka nedir ve bu konu ile ilgili ne gibi çalışmalarınız var?

Yapay zeka, bilgisayarın veya bilgisayar kontrolündeki bir robotun çeşitli faaliyetleri zeki canlılara benzer şekilde yerine getirebilme kabiliyetidir. Yapay zeka çalışmaları genellikle insanın düşünme yöntemlerini analiz ederek, bunların benzeri yapay yönergeleri geliştirmesine yöneliktir.

Londra’da uluslararası bir bankada yapay zeka laboratuvarlarının başındayım. Daha çok finans sektöründe yapay zeka kullanma konusunda öncü bir laboratuvar. Yatırım bankacılığında risk yönetimini yönetiyoruz. Bunların geleneksel yapım yönetimi matematiksel modellere bağlı ancak biz yapay zeka ile bunları yapıyoruz. Bunun avantajı da daha hızlı yapılabiliyor olması ve daha doğru sonuçlar vermesi.

Yapay zekanın insanlığın sonunun getirileceği konuşuluyor. Yapay zeka geleceğimiz için bir fırsat mı, yoksa tehdit mi?

Londra’da yapay zeka ile ilgili bir sunum yapmıştım, orada da buna benzer bir soru gelmişti. İnsanlar yapay zekadan korkuyor. Hollywood filmlerinin etkisini de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Çok fazla film izliyoruz. Herkesin bilinç altında yapay zekanın korkunç bir hal alacağı yatıyor. Evet, bilimsel olarak baktığımızda korkunç bir hal alma durumu var. Robotların insanlardan daha güçlü ve akıllı olma ihtimali bulunuyor, fakat insanların unuttuğu şey oraya giden yolda neler olacağı. En önemli nokta burası. Yapay zeka özelleştirilmiş ve genelleştirilmiş olarak ikiye ayırıyoruz. Yapay zeka kullanımı bütün alanlarda kendini gösterecek.

Yapay zekayı özelleştirilmiş ve genelleştirilmiş olarak ikiye ayırdınız. Bunu biraz daha açar mısınız?

Özelleştirilmiş yapay zeka, belli bir görevi çok iyi yapar, genelleştirilmiş yapay zeka ise belli bir görev için eğitilmemiş, kendisinin öğrenmesidir. Genelleştirilmiş yapay zeka insan zekasına daha çok benziyor. Ancak henüz bu noktada değiliz. Zaten felaket senaryoları da bunun gelmesiyle oluşacak. Çünkü o zaman zekanın öğrenmesinin önüne geçemeyeceğiz, bizi aldatacak her şeyi yapacak. Özelleştirilmiş yapay zekanın bir sonraki alanlarına baktığımızda asker robota yakın olduğu görülüyor. Aslında önemli olan bunu nasıl kullanacağımız. Bizim korktuğumuz insanların yapay zekayı kötüye kullanması. Bunun için endişelenmemiz lazım, bu tıpkı trafik canavarı gibi bir durum.

Yapay zeka insanların yerini alıyor bu durumda, birçok mesleği de öldürebilir mi?

Yapay zeka insanların yerini alıyor, işinden ediyor. Bu sona kaçınılmaz bir şekilde ilerliyoruz. İnsanlar daha çok kendilerini yenilemeli ve daha sık eğitilmeli. Amerika’da işçi sınıfının işlerini elinden almaya başlamıştı zaten, fakat şimdi ilginç bir şekilde orta sınıfın da işlerini elinden alamaya başladı. Orta sınıfta yer alan kamyon şoförleri iyi gelir getirir ve çok sayıda çalışanı vardır. Şimdi sürücüsüz araçlar ortaya çıktı. Çok sayıda kamyon şoförleri işsiz kalacak.

Peki, yapay zekanın öldürmeyeceği meslekler neler?

Yapay zekayı modelleştirme, eğlence sektörü çok kısıtlı. Sanat dalları, hukuk gibi süreklilik olmayan meslekler ağırlık kazanacak. Bilgisayarların yapamadığı işlere odaklanarak oradan para kazanılabilir. Çok yönlü bütün işler hala geçerli. Ancak işsiz kalan kamyon şoförleri yeniden eğitim mi alacak sorusu gündemde? Aslında bu noktada büyük bir sosyal sorun var.

Yapay zeka çalışmaları Türkiye’de destekleniyor mu?

Türkiye yapay zeka konusunda çok ön planda değil. Devlet politikası olarak yapay zekanın çok fazla desteklendiğini görmüyorum. Bu konu kesinlikle geçici bir trend olmayacak. Mecburen bir noktada herkes etkilenecek, o yüzden çalışmalar en kısa sürede yapılmalı. Okullarda yapay zeka ile ilgili dersler verilmeli, insanlar bilinçlenmeli ve öğrenmeli. Birçok insan yanlış bilgilendiriliyor aslında matematik gibi bir şey.