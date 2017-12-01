“FETÖ yüzünden işlerimiz bozuldu”

Mesleğinde 41 yılını dolduran ve geçtiğimiz aylarda İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen Ahilik Haftası etkinliğinde ödüllendirilen, Berberoğlu Kundura’nın sahibi Hüsnü Cemal Berberoğlu, deneyimlerini okurlarımız için anlattı. Esnafın işlerinin eskisi gibi olmadığını kaydeden Berberoğlu, “DP iktidarından sonra AK Parti döneminde de işlerimiz çok iyiydi. Fakat 17-25 Aralık tarihinden itibaren işlerimiz bozuldu. Bunun tek sebebi FETÖ’dür” dedi.

Mesleğe nasıl başladınız?

5 kuşaktır ayakkabıcılık yapıyoruz. Kocaeli ’de en eski ayakkabıcı biziz diyebilirim. Mesleği babamın ve dedemin yanında öğrendim. Üniversiteden sonra dükkanın başına geçtim. Yaklaşık 60 senden bu yana ticaret yapıyorum. İşimi çok seviyorum. Bu yaşıma geldim, aynı heyecanla her sabah dükkanı açıyorum.

İşlerinizin durumu geçmişe oranla nasıl?

İşler önceden çok güzeldi. Özellikle Demokrat Parti döneminde sadece bizim değil bütün esnafın işleri güzeldi. AK Parti geldikten sonra da işler aynı seyrinde devam etti, ancak 17-25 Aralık olaylarının ardından FETÖ sebebiyle ekonomi sıkıntıya girdi ve başta küçük esnaf olmak üzere bütün iş yerleri sorunlarla baş başa kaldı. Eskisi gibi kazanamıyoruz, ekonomi bozuldu. FETÖ’nün Türkiye ’ye zararı çok büyük oldu, ama yine de dayanmaya çalışıyoruz. Eskisi gibi alışveriş yapan yok.

Meslek ile ilgili beklentileriniz neler?

Meslek ile ilgili beklentim pek bir yok. Zaten mesleğimi de, iş yerimi de oğullarıma devrettim, onlar dükkanı işletmeye devam edecek. Benim sağlığım el verdiği kadar çalışacağım. Günü dolduruyoruz işte.

Mesleğiniz ile ilgili sıkıntılarınız neler?

Yıllardır bu işi yapıyoruz ve belli bir standardımız var. O yüzden olsa gerek meslek ile ilgili pek sıkıntımız yok. Ayakkabıcılıkta artık al-sat yapıyoruz, imalat yapmıyoruz. Kaliteli güzel ayakkabı almak isteyenler zaten bizim dükkanımızı tercih ediyor. İnsanlar kalitenin farkında ayakkabıların garantisi biziz.

Ahilik Haftası’nda 41’inci yılını dolduran esnaf olarak ödül aldınız. Ödül alırken neler hissettiniz?

Bizi bu ödüle layık gördükleri için İzmit Belediye Başkanımız Nevzat Doğan’a teşekkür ediyorum. Bu ödüle layık olmaya çalışacağız.

Çevre esnafı ile ilişkileriniz nasıl?

Çevre esnaf ve çalışanlarımız ile ilişkilerimiz her zaman iyi oldu. Çünkü çok eski bir esnafız. Saygı duyduğumuz gibi, saygı da görüyoruz. Bu bizi bir tutuyor.

Hüsnü Cemal Berberoğlu kimdir?

22 Ekim 1945 yılında İzmit’te dünyaya geldim. Bu şehrin yerlisiyim. 5 kuşaktır ayakkabıcılık yapıyoruz. Ankara Üniversitesi İktisat Ticari İlimler bölümünden mezun oldum. İş yerimi şimdi oğullarıma devretmeye hazırlanıyorum.