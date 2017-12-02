İYİ Parti İl Başkanı Kaman, ilk gazetemize konuştu

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Serdar Kaman, görevi aldıktan sonra il yönetimini ve ilçe teşkilatlarını oluşturmak için kolları sıvadı. Farklı partilerle kahvaltılı toplantılar düzenleyen Kaman, il yönetimi için bu güne kadar 300 kişinin talebi olduğunu söyledi. Kaman il yönetimi ve ilçe yönetimlerinin 11 Aralık tarihine kadar tamamlanacağını belirtti. Kocaeli Gazetesi Haber Müdürü Bülent Ekinci’ye konuşan Kaman şu sorularımıza yanıt verdi;

İl başkanlığı sürecini anlatır mısınız?

Biliyorsunuz Haluk Bey ilk olarak il başkanı oldu. Ondan önce bana bir teklif gelmişti. Fakat ben kabul etmemiştim. Bu yönde bir talebim olmadı. Ardından Haluk Bey’in istifası ile tekrar gündeme geldim. Bu sefer süreç ile başka bir arkadaşımız ilgilendi. Bu teklifle ilgili arkadaşlarım arasında, ailemle, yakın çevremle bir dizi görüşme yaptım. Bu görüşmeden sonra olumlu olacağını düşündük ve kabul ettim. Tek başıma aldığım bir karar değildi. Değerlendirmeyi yaptığım grup içerisinde daha önce DYP ve MHP’den beraber yürüdüğüm arkadaşlarım var. Onlarında fikrini aldım. Meral Hanım gerçekten toplumda ciddi bir karşılık yarattı. Toplum içerisinde İYİ Parti’nin ciddi bir karşılığı var, Doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum.

KOCAELİ TÜRKİYE ORTALAMASINDAN YÜKSEK OLMALI

Meral Hanımla yaptığınız görüşmede size Kocaeli ile ilgili konuşması oldu mu?

Meral Akşener ile görüştük. Meral Hanım yüz ifadesiyle mutlu görünüyordu. Haluk Bey’in istifasıyla bir sıkıntı olmuştu. Ama bu sıkıntının aşıldığını görünce mutlu hissettiğini gördük. Tabi benim omuzlarımdaki sorumluluk çok yüksek. Meral hanımın kentindeyiz. Türkiye’de ki en iyi sonuçları almak zorundayız. Bunun sorumluluğu bilincindeyiz. Bir taraftan da umutluyum çünkü 10 yıllık bir siyasi tecrübem var. Gerek MHP gerek DYP olsun yıllardır siyasi çalışmalarımız devam ediyor. Bugün İYİ Parti İl Başkanıyım ve meral hanımın kentinde il başkanıyım bunun sorumluluğunu biliyorum. Bu yükü taşıya bileceğime inanıyorum. Meral Hanım’ın bir şey demesine gerek yok, biz Kocaeli olarak Türkiye ortalamasının üzerinde olmalıyız.

İLK ŞAHİN TALUS ARADI

Beni ilk olarak arayan AKP Başiskele İlçe Başkanı Şahin Talus oldu. Kendisine teşekkür ettim. Bu beni çok mutlu etti açıkçası. Farklı yollarda yürümek bizim için önemli değil. Sonuçta her iki tarafında amacı Türkiye’nin büyümesi ve güçlenmesidir.

HER PARTİDEN GEÇİŞ OLACAK

Partimize AKP’den geçişler olacağını düşünüyorum. Tabi AKP’den geçmek kolay değil. Şuan ki siyasi durumda onlar için parti değiştirmek zor. Ama bizim yaptığımız temaslarda AKP’den bize geçişin olacağını görüyoruz. Diğer pek çok partiden de partimize yeni isimler kazandırılacak.

TALEP PATLAMASI VAR

İl yönetimiyle ilgili talepler ne seviyede?

Şimdi açık söylemek gerekirse bir talep patlaması var. İl yönetimi 60+1 olacak. Talep şuan itibariyle 300 civarında. Şuan karar versek bir kişinin yönetime girme ihtimali 5’te 1. Bazı kriterler var ki bunları uyguladığımızda bu rakamda daha da düşüyor.

Kriterlerden bahsede bilir misiniz?

Bizde kadın kollar olmayacağı için %25 kadın kolları var. Yeni yüzler olacak. Artı bu MHP’de imza verdikleri için eziyet çeken sıkıntı yaşayan arkadaşlarımız var. Yine DYP’den girecek arkadaşlar var. Benim kendi ekibim var. Hepsini bir araya getirdiğiniz zaman seçmek zor olacak gibi gözüküyor. İstişarelerimiz devam ediyor. Diğer partiden partimize geçecek olanlarla kendi arkadaşlarımızla görüşmelerimiz istişarelerimiz devam ediyor.

11 ARALK’A KADAR TEŞKİLATLAR

KURULMUŞ OLACAK

Süreç çok kısıtlı yol kazası yaşamak istemiyoruz. 11 Aralık’a kadar yönetimi genel merkeze bildirmek zorundayım. Bizim şansımız şu bizim bir ekibimiz var. Ve talep te çok. Biz arayışta değiliz o yüzden sıkıntımız talepleri değerlendirmek konusunda olacak. 1 gece içerisinde de yönetim kurulabilir. Fakat dengeleri korumak zorundayız.

Doktorlukla siyaset aynı anda yürüyebilecek mi?

Doktorluk bir avantaj… Ben doktorum ama işçiyim. Bu konuyu da işverenlerle görüşeceğiz. Onlarla da konuştum destek veriyorlar bana. Diğer doktor arkadaşlarımda aynı şekilde destek veriyorlar. En sıkıntılı sürecim teşkilatların kurulması konusu. Onun içinde izin aldım. 1 hafta izinliyim ve bu süreçte teşkilatları oluşturacağız

İlçe başkanlıkları ilgili talepler geliyor mu? Bu konuda neler düşünüyorsunuz?

En az 3 tane bayan ilçe başkanı düşünüyoruz. %25 kadın kotası harici bir kotamız yok. Sadece ve sadece gönül kırmak istemiyoruz. Süreç içerisinde insanların performansları kimle çalışacağımızı kimle çalışmayacağımızı gösterecek. Bu iş ekip işidir. Biz görevlendirme yaptığımızda görevler yerine getirilmediyse uyarı yaparız. Bir daha yerine getirilmezse o arkadaşla yolumuz ayrılır. İlçe başkanlıkları için ‘de MHP’de imza verirken sıkıntı yaşayan arkadaşlarımızı göz ardı etmeyeceğiz. Şuana kadar ilçe başkanlığı için talep var ama hiçbir isim belirlemedik.

2019’da bir seçim yaşanacak hem yerel hem de genel bir seçim olacak. Sizin orada bir talebiniz olacak mı?

Yok, şuanda bir talebim yok. Öncelikle teşkilatların kurulması anlamında bir çalışmam var. Şuanda partimizin emrindeyiz. Partimiz ne görev verirse ona yapacağız.

Anket sonuçlarına göre İYİ Partinin durumu nedir?

Türkiye’de gazeteye yansıtılan anketlere çok inanmamak lazım… Ben anket firmalarını arayıp dedim ki anket satın almak istiyorum. Fiyat istedim. Bir iki tanesi fiyat verdi. Çok meşhur anket firmalarından bir tanesi anket sonuçlarını satmıyoruz dedi. Anket satmıyorsanız bu para nereden geliyor dedim. Geliyor beyefendi dedi. Yani bazı anket firmaları manipülasyon yapıyorlar. Bundan %100 eminim. Bu firmaların anketlerine inanmamak lazım…

YÜZDE 20 DEYİZ

Ben sokaktaki pazardaki tepkiye bakıyorum. İnsanların yüzüne bakarım. Bir kafeye oturduğumda insanlar gelip başkanım hayırlı olsun diyorsa buna bakarım ben. Teşkilatlar kurulmadan şahsi kanaatim %20 gibi bir oy oranı olarak düşünüyorum. Ayrıca doğu bölgelerinde de ciddi oranda destek göreceğimizi düşünüyorum. Kocaeli olarak bizim üstünde olmamız gerekiyor. En büyük sorumluluğum bu. Ben Türkiye ortalamasının üstünde olmak zorundayım.

İl binasının yerini belirlediniz mi?

İl binası ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Daha önceden baktığım 3-5 yerle oldu. Hem şehir merkezine yakın olsun hem de güzel bir binaya sahip olalım istiyoruz. Beğenmediğimiz binaya geçmeyeceğiz. Teşkilatlar belirlendikten sonra hemen bina işine geçeceğiz. O 20 günlük sürede bina işini çözeceğiz. Ay sonuna kadar binamızı belirlemiş olacağız.

HERKESE KAPIMIZ AÇIK

İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman son olarak, “Kocaeli halkına şunu söylüyorum. Ben İYİ Partiye olan talebi açık seçik görebiliyorum. Kocaeli halkına elimizden geldiğince layık olmaya çalışacağız. Kapımız herkese açıktır” dedi.

SERDAR KAMAN KİMDİR?

1965 yılında Elazığ’da dünyaya gelen Serdar Kaman, 1987 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Gastroenteroloji Cerrahisi uzmanı olan, sağlık alanındaki kariyerine Özel Akademi Hastanesi ve VM Madical Park Kocaeli Hastanesi’nde devam eden Kaman, uzun yıllar Doğru Yol Partisi ve sonrasında kurulan Demokrat Parti’de önemli görevlerde bulunmuştu. Geçtiğimiz 1 Kasım seçim sürecinde MHP’den Kocaeli milletvekili adayı gösterilen Kaman, evli ve 2çocuk babasıdır.