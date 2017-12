Dr.Fahri Yılmaz’ın on parmağında on marifet

Gölcük Aile Konak Hastanesi’nde Genel Cerrah olan Op. Dr. Fahri Yılmaz, başarılı bir hekim olmasının yanında maharetli bir koro solisti, usta bir fotoğrafçı. Son günlerde sağlık ile alakalı aplikasyonlar geliştiren Fahri Yılmaz, HastApp ve Hippocrapp isimli iki uygulamanın da mimarı. Editörlük deneyimi bile bulunan Yılmaz, hobilerinin peşinden giderek başarıya ulaşmış ender insanlardan biri. En son elde ettiği başarısı ise fotoğraf alanında. Gölcük’te çektiği fotoğrafla National Geographic Türkiye birincisi seçildi.

Doktorluk mesleği çocukluk hayaliniz miydi?

Aslında evet. Çocukken hep doktor olmak istediğimi söylerdim. Lisede fikrim değişmişti. Bilgisayar ya da endüstri mühendisi olmaya karar vermiştim. O dönemde tüm tercihlerim mühendislikti. Ancak ailem ve özellikle de en küçük ablam bir tane tıp tercihi yapmam konusunda ısrarcı oldu. Ben de onları kırmadım. Puanlamada o tercihe yerleşince doktor olmak zorunda kaldım. Hayırlısı dedik tabii. Pişman olmadım, hatta sonrasında genel cerrahiyi seçerek bir branşta uzman olmak istedim.

Sanatsever bir kişiliğe sahipsiniz. Ne tür sanatlarla uğraşıyorsunuz?

İlkokulda halk oyunları ekibindeydim. O dönemde bayramlarda ve özel günlerde Türk Halk Müziği türküleri söylerdim. Lise ve fakülte yıllarımda Türk Sanat müziğine eğildim. Korist ve solist olarak imkan buldukça şarkı söyledim. Birkaç kez tiyatroda rol aldım. Kendi yazıp oynadığım skeçler oldu. Yaşadığım anıları öykü şeklinde kaleme alıyorum. Hatta beni çok etkileyen bir olay ‘Acilin Öyküsü’ yarışmasında ödül aldı. Keşke yaşanmasaydı. 2008 yılından sonra da fotoğraf sanatıyla tanıştım.

Fotoğrafla ilgili katıldığınız yarışmalar var mı? Sizi en çok heyecanlandıran hangisiydi?

Fotoğrafa büyük bir aşkla sarılınca katıldığım ulusal ve uluslararası yarışmalar sonucunda üç yıl gibi kısa bir süre içerisinde AFIAP (Uluslararası Fotoğraf Sanatçısı) unvanı aldım. Uluslararası yarışmalarda aldığım madalyalar beni çok heyecanlandırmıştır ancak 2015 yılında Ara Güler gibi büyük fotoğraf üstadının jüri başkanlığı yaptığı National Geographic Türkiye yarışmasında büyük ödülü almam beni çok mutlu etti.

“EKMEK ALMAYA GİDERKEN ÇEKTİM”

O fotoğrafın hikayesi şöyle: Makinamı hep yanımda taşırım. Bir kış sabahı şu an çalıştığım hastaneye giderken şehrin üzerini kaplayan sis ve doğmak üzere olan güneş çok masalsı bir görünüm oluşturmuştu. Yüksek bir tepeye doğru sürdüm arabamı. Hızlıca oradaki bir inşaatın tepesinden basmıştım deklanşöre. Aslında güzel bir tesadüf olmuştu. Bu arada şunu söylemeliyim. Fotoğraf her an çekilebilir. Özel zaman ayırmak her zaman gerekmez. Ödül aldığım ilk fotoğrafı ekmek almaya giderken çekmiştim.

Hangi koroda görevlisiniz? Kaç yıldır sahneye çıkıyorsunuz?

En son İzmit Kaymakamlığı bünyesindeki İzmit Kamu Hizmetleri Derneği korosunda kimsesiz çocuklar ve huzurevi sakinleri yararına oluşturulan Türk Sanat Müziği korosunda görev aldım. Aralıklı olarak farklı korolara da katıldım. Sürekli sahneye çıkmak gibi bir durumum yok. Bazen ameliyat sonralarında ve klinikte personelin havasını değiştirmek için bir iki mısra söylerim. Onlar da sahne sayılırsa yıllardır çıkıyorum denilebilir..

Sanata yönelirken mesleğiniz size engel oluyor mu?

Zaman yönetiminde öncelik daima mesleğim olmuştur. Sanatla ilgilenmek çoğunlukla dakik olmayı gerektirmiyor. Geç kaldığımda ya da gidemediğimde arkadaşlarım beni anlayışla karşılıyor. Ama hasta beklemez. Beklememeli de. Genellikle mesai saatleri dışında sanatla ilgilendiğimden fazlaca bir sorun yaşamıyorum. Bazen mesaideyken de boşluğum olursa ameliyathanede ya da terasta fotoğraf çektiğim oluyor.

Sanatın asıl işinize katkısı var mı?

Kesinlikle var. Stresli bir işimiz var. Müzikle ilgilenmek, hiç değilse dinlemek beni inanılmaz rahatlatıyor. Ameliyatta da dinliyoruz, müzik işleri kolaylaştırıyor, hata ve gerginliği önlüyor. Fotoğraf ise insana inanılmaz bir bakış açısı kazandırıyor. Hayatın her karesinde bir güzellik olduğunu fark ettiriyor.

Ailenize vakit ayırabiliyor musunuz?

Eşim, hatta çocuklarım bana bu konuda çok destek oluyor. Bazen onların da bana katıldığı olur. Eşim ve oğlum iyi fotoğraf çeker, kızım da konservatuarda piyano öğrencisi. Hobilerim ve sanatla ilgilenmem onlarla daha kaliteli zaman geçirmemi sağlıyor.

Yeniden dünyaya gelseniz hangi mesleği ya da sanatı icra etmek isterdiniz?

Doktor olduğum ve özellikle de cerrah olduğum için mutluyum. Yeniden dünyaya gelsem bir kez de mühendis olmayı denerdim sanırım. Özellikle bilgisayar ve yazılım dünyası çok ilgimi çekiyor. Hatta bu konuda da şu anda Kocaeli Teknopark’ta biri tamamlanmış, diğeri devam eden Hastapp ve Hippocrapp adında iki mobil uygulama projem devam ediyor. Hasta ve hekimlerin işini kolaylaştıracak uygulamalar. Ayrıca yeniden dünyaya gelsem mutlaka bir müzik aletini çok iyi çalmak isterdim. Bu konu içimde kalan ukdedir. Fotoğraf yine hayatımın içinde olurdu.

Asıl işini bahane edip sanata ve hobilere vakit ayıramayanlar için ne söylemek istersiniz?

Para kazanmak ve hayatı idame ettirmek için asıl iş tabii ki önemli. Ancak yaşadığını hissetmek, zevk almak, anı yaşamak için insan farklı bir dünyaya daha kapılarını açmalı. İnsanın ruhunu zenginleştiren şeyler sanatsal aktiviteler. Mutlaka icra etmek gerekmez. İzleyici ve katılımcı olarak da lezzet alınabilir sanattan. Yakın gelecekte bir çok meslekte insanın yerini alacağına kesin gözüyle bakılan yapay zekadan insanı ayıran en önemli konu sanata olan yakınlık olacak bence.

Doktorluk mu, sanat mı?

Aslında doktorluk her zaman ağır basıyor. Hayatınızın çoğu bu meslekte geçiyor. Gece uyurken bile aklınızda hastalarınız bulunuyor. Ben hobiyi biraz ileri taşıyıp kendimi rahatlatıyorum o kadar.

Fotoğraf merakı nasıl başladı?

Gölcük Sinema Fotoğraf Sanatları Derneği’nde 2008 yılında bir kurs aldım. Fotoğraf uğraşı içime işlemişti. Sabahın erken saatlerinde fotoğraf çekmeye başladım. Sabah saat 05.30’da bile fotoğraf çekmeye kalktığımı bilirim. Daha sonra ulusal ve uluslararası fotoğraf yarışmalarına katılmaya başladım. 70’den fazla madalya ve sergileme ödümü aldım. Öyle olunca FIAP’a başvurdum.

“UNVANI EN HIZLIALAN KİŞİYİM”

5 ayrı ülkede 10 ayrı fotoğrafla 50 üzerinde ödül alınca uluslararası fotoğraf sanatçısı unvanı veriliyordu. Türkiye’de 200-250 kişi almış bu unvanı. En hızlı alan ise benmişim. 2.5 yılda aldım. Geçtiğimiz mart ayında Tıp Bayramında bir sergi yapıldı. Satışından elde edilen gelir ihtiyaç sahibi öğrencilere verildi. Yaklaşım 40 fotoğraf sergilenmişti. Çoğu satın alındı. Bu bizi mutlu eden bir sosyal sorumluluk projesi oldu.

İki ayrı aplikasyon geliştirdi

Tasarladığı iki ayrı aplikasyondan bahseden Op. Dr. Fahri Yılmaz, “Hastapp bir sağlık ajandasıyken Hippocrapp ise daha çok doktorların kullanabileceği bir uygulama” dedi

İki yıldır tasarladığı iki ayrı aplikasyondan bahseden Op. Dr. Fahri Yılmaz, “Bunlar yakında yayında olacak. Biri bitti, diğeri de 4-5 ay sonra bitecek. Ben projelendirdim. Kocaeli Teknopark’taki bir çözüm ortağıyla birlikte bu iki aplikasyonu yapıyoruz. KOSGEB’den de inivasyon desteği aldık. Bunlardan biri vatandaşların her türlü sağlık bilgilerini depolayacağı bir uygulama” dedi.

‘HASTAPP’ SAĞLIK AJANDASI

Op. Dr. Fahri Yılmaz, “HastApp adlı uygulama aslında bir sağlık ajandası. İlaç kullanımından tutun, sağlık geçmişinizdeki tüm evreleri depolayıp paylaşabildiğiniz bir uygulama. Hastanelerle entegreli tahlilleri tutabiliyorsunuz, ilaç kullanımını planlıyorsunuz. Gebelik takibi yapabiliyor, video ve fotoğraf depolayabiliyorsunuz. Bu uygulamayla size uygun doktorları bulabiliyorsunuz. Randevu alabiliyorsunuz. Bütün aileyi bu aplikasyona ekleyebiliyorsunuz” şeklinde konuştu.

“ORTAK OLMAK İSTEYENLER VAR”

Op. Dr. Yılmaz, “Hippocrapp ise daha çok doktorların kullanabileceği bir uygulama. Profesyonel bir paylaşım platformu. Hastaların dosyalarını gönderebileceğiniz, görselleri tutabildiğiniz, canlı yayınlar yapabildiğiniz bir sistem. Ameliyat esnasında direk bağlanıp eş zamanlı ameliyat desteği verebiliyorsunuz. 112 ile entegre etmek istiyoruz. Henüz yarısından fazlası bitti. Çalışmalarımız devam ediyor. Çok da ilgi gördü. İstanbullu birçok iş adamı ortak olmak istiyor” dedi.

FAHRİYILMAZKİMDİR?

1970 doğumlu. 1987 yılında Kabataş Erkek Lisesi’ni bitirdi. GATA Tıp Fakültesi’nin ardından 2000 yılında GATA Ankara 'da Genel Cerrahi ihtisasını tamamladı. Mikrocerrahi, laparoskopik cerrahi, varis cerrahisi, endoskopi ve proktoloji sertifikaları var. Çanakkale ve Gölcük Asker Hastanelerinde görev yaptığı dönemde genel cerrahi uzmanlığının yanı sıra deprem ve NBC tatbikat organizatörlüğü, dergi editörlüğü, web danışmanlığı, çok sayıda mesleki komite üyeliği yaptı. 2007’de Beykent Üniversitesi’nde Hastane ve Sağlık Kurumları yönetimi yüksek lisansı yaptı. 2014 yılında kendi isteği ile emekli olarak şu an çalıştığı Özel Aile Konak Hastanesi’ne geçti.