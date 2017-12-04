Cemal Sarar: Bu ülkede terzicilik bitti

Mesleğinde 41 yılını dolduran ve İzmit Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda düzenlenen Ahilik Haftası etkinliğinde ödüllendirilen Paris Terzihanesi’nin sahibi Cemal Sarar, mesleği ile ilgili olarak ilginç bir notu gazetemizle paylaştı. Mesleğinin geleceği ile ilgili çok iyimser olmadığını belirten Sarar, “Geçmişte terzicilik büyük rağbet görürdü. Fakat şimdi öyle değil. Konfeksiyon var ve artık merdiven altında bile üretim yapılıyor. İzmit’te bu işi yaparak sanatımla övünüyorum, ama bundan sonra artık terzilik bitti” dedi.

Mesleğe nasıl başladınız?

Terzicilik bizim baba mesleğimiz. İlkokuldan sonra babamın yanında çırak olarak bu işe başladım. Askerden geldikten sonra İstanbul’da biçki dikiş okulunu bitirdim. Mesleğimi tam manası ile öğrendim. 1966 yılında ise kendime ait dükkanımı açtım.

İşlerinizin durumu geçmişe oranla nasıl?

Tekstil sektörü, konfeksiyonculuk işi artık adeta devleşti. İmitasyon, merdiven altı şeyler de bu meslekte türemeye başladı. Terzicilik kutsal bir meslektir, peygamber mesleğidir. 20 liraya pantolon alıyorlar, geliyorlar bana paça yaptırıyorlar. Bunlar sağlıklı değil. Fiyatlarının artmaması için giysilerin kumaşlarına iplik karıştırmışlar. Kumaşı anlayan bize geliyor. Boş kalmıyoruz.

Meslek ile ilgili beklentileriniz neler?

Hükümetten Allah razı olsun. El sanatlarını hep korudu, basit vergi çıkardı. Senelerdir vatandaşlık görevimizi yaptık. Bundan sonra terzilikte yetişen yok. Dükkanımı kapatmak istemiyorum. Dostlarım bana yetiyor. Eve gidip emekli oldum diye yatamam. Bu mesleği kim öğrettiyse Allah razı olsun.

Mesleğiniz ile ilgili sıkıntılarınız neler?

Eskiden terzicilik çok güzeldi. Konfeksiyon bu kadar yoktu. Ben işimi çok seviyordum. İzmit’te sanatım ile övünüyordum. Bu meslek ile gurur duyuyorum. Bizden sonrası için çok iyimser değilim, hatta artık terzilik bitti diye düşünüyorum. İzmit’te 8 kişi yetiştirdim, bir kişiyi de emekli ettim. Bundan sonra terzi olarak yetişen yok.

Ahilik Haftası’nda 41’inci yılını dolduran esnaf olarak ödül aldınız. Ödül alırken neler hissettiniz?

Beni aradıklarında büyük gurur duydum. Küçük bir esnaf olarak İzmit Belediye Başkanımız Nevzat Doğan ’a teşekkür ediyorum.

Cemal Sarar kimdir?

30 Kasım 1943 yılında Bahçecik Köyü’nde dünyaya geldi. İlkokulu İzmit Ulugazi’de okudu. Babasının yanında terziliğe çırak olarak başladı. Vatani görevini tamamladıktan sonra İstanbul’da biçki kursunu bitirdi. Meslekte 41 yılı geride bırakan Sarar, evli ve 4 çocuk babası.