27 yıllık başkanlık görevine devam etmeyecek

Tam 27 yıldır Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği başkanlığını yürüten Kemal Kaya ile söyleşi gerçekleştirdik. Gazetemizde her hafta düzenlenen kahvaltı ardından önemli bilgiler veren Başkan Kaya, yeni dönemde KESOB başkanlığına aday olmayacağını söyledi. Türkiye genelinde esnaf ve sanatkarlar odaları, yeni bir kongre dönemine girecek. İlimizde yapılması planlanan 52 esnaf odasının kongresi ise 1 Ocak-31 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek.

Siyasi hayatınızdan biraz bahseder misiniz?

1970’li yıllarda Anavatan Partisi il yönetimine girdim. 1977 seçimlerimde belediye meclis üyesi seçildim ve 80 ihtilaline kadar devam ettim. İhtilalden sonra meclis üyeliğimizle beraber siyaset hayatım da yüzde 90 bitmiş oldu. İlerleyen süreçte 2000’li yıllarda kısa bir süre Doğru Yol Partisi il başkanlığını yaptım. Siyasette insan harcamak çok kolaymış bunu öğrendim.

“KAMYONCULUK YAPARKENODA’YA KAYIT OLDUM”

Kamyonculuk yaparken Oda’ya kayıt olmam gerekiyordu ve 1969 yılında Şoförler Odası’na kayıt oldum. Kısa bir süre sonra Şoförler Odası’nda hem kendi işimi yaptım, hem de 10 sene kadar şoför yetiştirdim. 1990 yılına kadar Şoförler Odası’nın yönetim kurulunda görevim devam etti. 1990 yılında Oda’nın başkanlığına getirildim. Beraberinde aynı yıl içinde Kocaeli Esnaf ve Sanatkar Odalar Birliği (KESOB) başkanlığı görevine getirildim. 1990 yılından bu yana iki görevim de devam ediyor.

Kocaeli Esnaf ve Sanatkar Odalar Birliği (KESOB)’da geçirdiğiniz süreç hakkında bilgi verir misiniz?

Birlik başkanlığına geldiğim zaman Kocaeli’de 23 oda vardı. Ben bunu zamanla 52 odaya çıkardım. Esnaf odaları birliğini seçimle almadım. 1990 yılında esnaf duayeni rahmetli Rıdvan Alyörük genel kurulda selamlama konuşmasının ardından ‘Ben görevi evladıma devrediyorum. Onun kanatlarının altında toplanın’ dedi ve görevi bana bıraktı. Genel kurul gününe kadar böyle bir şeyden haberim yoktu. Rahmetli Rıdvan Alyörük cebinden listeyi çıkardı ve okumam için bana verdi.

“SEÇİMLE GELMEDİM”

Listenin başında kendi ismimi görünce şaşırdım. ‘Böyle bir şey olmaz’ dedim. O da ‘Ona senin karışma hakkın yok’ dedi. Yani seçimle birlik başkanlığına gelmedim. İnsanlar çok değişti. Çağ adama sadece ders verir, insan değiştirmez ahlak değiştirmez. Birlik başkanlığı sıfatının önünde Kocaeli var. Her türlü meslek grubunun yer aldığı bir çatı KESOB. Günümüzde rekabet bambaşka bir hale geldi. Esnafın birbirine güveni kalmadı. İnsanlarımız ‘Ahilik’ kavramını unuttu. Yıllar yılı hiç ağza alınmamış ahilik 1860’lı yıllardan beri unutulmuş.

“KOCAELİ’DE 55 BİN ESNAF VAR”

Eski Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve AKP Kocaeli Milletvekili Nihat Ergün, ahilik kavramına dikkat çekti. Yeniden kutlanmaya başladı. Ahilik, esnaf ve sanatkarların çok önemli mirası. Kocaeli’de yaklaşık 40 bin esnaf var. Bunun dışında vergi mükellefi olup da odalara kayıtlı olmayan 15 bin esnaf var. Yani Kocaeli’de yaklaşık 55 bin esnaf var.

Kocaeli Esnaf ve Sanatkar Odalar Birliği (KESOB) başkanlığının zorlukları var mı?

Birlik başkanlığı çok zor bir iş. 52 oda ve 40 bin üyenin çok fazla sorunu var. En önemli sorunumuz kredi. Kocaeli Esnaf Kefalet Kooperatif Başkanı Faruk Demir, görevini çok iyi yapıyor. Esnafımızın krediyle ilgili sorununda her zaman çözüm noktasında yer alıyor. Birçok odanın kendi odasıyla sorunu var. Bana gelip oda başkanını bulamadığını söylüyorlar. Kirasını veremeyen 100 üyesi olan odalar var. Bu odaları birleştirmek için elimden geleni yaptım.

“3 ODA BİRLEŞSE DAHA GÜÇLÜ OLUR”

Mesela giyimle ilgili Terziler Odası, Ayakkabıcılar Odası ve Manifaturacılar ve Tuhafiyeciler Odası var. 3 odanın toplamı ancak bin üye olur. 3 tane oda birleşse güçlü bir oda olur. Yine Berberler Odası ve Kuaförler Odası var. Bunlar da birleşebilir. Bu odaları ben kurdum ama hata yaptığımı sonradan anladım. Odanın kendi yaptırım gücü olması lazım. Odaların birleşmesini başkanlık kaygısı duyanlar istemiyor.

“HERKESİN BAŞKANLIK İÇİN HAKKI VAR”

Feragat etmedikleri için bu durumdayız. Hiç birimiz bulunmaz değiliz. Bu işi benden iyi yapan kimse olamaz mantığı yanlış. Ben de KESOB başkanlığını kimse benden daha iyi yapamaz diyemem. İyi yapacak olanlar mutlaka vardır. Hazirun defterinde ismi olan herkes çıkıp KESOB başkanlık görevine aday olabilir. Buna herkesin hakkı vardır. Hakkı olup da haddi olmayan insanlar vardır.

Yaşınıza göre çok iyisiniz. Bunun sırrı ne?

Yürümek, yürümek, yürümek… Çalışmak, çalışmak, çalışmak… Ben bahçemde kazma kazarım. Bahçemde domates, biber, fasulye ekerim. Amatör çiftçiyim. Kendi bahçemde ıspanak, pırasa var. Kışın her hafta brokoli alırım. Ayrıca yürümeyi çok severim. Boş zamanımda uyurum ama benim boş zamanım azdır. Kesinlikle tatlı yemem ve yağlı ürünleri tercih etmem. Genelde sebze yerim. Akşamdan kalan türlü yemeği varsa sabah kalktığımda onu yerim. Et yemeği yerine sebze yemeğini tercih ederim.

"ADAY DEĞİLİM"

Odalarda seçime sayılı günler kaldı. Kocaeli Şoförler ve Otomobilciler Odası seçimi 21 Ocak’ta Şehir Restoran’da gerçekleşecek. Şoförler ve Otomobilciler Odası başkanlığı için tekrar aday olacağını fakat KESOB için kesinlikle aday olmadığını belirten Başkan Kaya, “Rakip arkadaşlarım bile bir dönem daha bırakma diyor. 7 senedir bırakacağımı söylüyorum. Ailem de artık istemiyor. Ben her sabah personelle beraber 08.30’da işimin başındayım. Ben hayatımda hiçbir zaman 09.00’a kadar yatmadım. Yatak keyfi denilen şeyi ben hiç tatmadım. Aileme ve kendime zaman ayırmak için bu dönem kesinlikle aday olmayacağım” dedi.

KEMAL KAYA KİMDİR?

1932 merkez ilçeye bağlı Tepecik Köyü doğumlu. İlkokulu 3 sınıflı bir okulda okudu. Ulugazi Okulu’ndan mezun olduktan sonra İzmit Sanat Okulu’na başladı. 2’nci sınıfta okul hayatını bırakarak ticaret hayatına girdi. İlk olarak Doğu Kışla’da askerlere simit sattı. Babasının 270 lira aylık aldığı dönemde Kaya simit satarak 350 lira kazandı. Esnaflık hayatında önce simit sattı. Sonra kahvehane işletti. Askere gidip geldikten sonra kamyonculuğa başladı. Otobüsçülük, ticari taksi şoförlüğü yaptı. Şuan hala ticari taksiciliğe devam ediyor. Ortak olduğu bir ticari arabası var. 5 çocuk ve 9 torun sahibi.