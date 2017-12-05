“Ürettiğimiz yufkanın karşılığını alamıyoruz”

İzmit ’te meslekte 41 yılını dolduran ve geçtiğimiz aylarda düzenlenen Ahilik Haftası etkinliğinde ödüllendirilen Yufkacı Mustafa Akkaya, iş alanlarındaki en büyük sorunun yetişmiş eleman eksikliği olduğunu söyledi. Yeni işe alınacak gençlerin mesleği öğrenmeden alacağı parayı sorduğunu söyleyen Akkaya, satış fiyatlarının da düşük olmasından dert yandı. Akkaya konu hakkında, “Un fiyatları ortada. Biz ise yıllar sonra ancak fiyatı 7 liraya getirdik. Ürettiğimiz ürünün karşılığını alamıyoruz” dedi.

Mesleğe ilk nasıl başladınız?

1959 yılında babam yufkacılığa başladı. Ben de öğrenciyken onun yanında bu meslekle tanıştım. Yaz tatili dönemlerinde imalat bölümünde olsun tezgah bölümünde olsun sürekli çalışıyordum. Ardından askere gidip geldikten sonra farklı mesleklere yöneldim. 1989 yılında ise tekrar baba mesleğine geri döndüm ve ilk dükkanımı Osmanbey geçidi mevkiinde açtım. Hala bu adreste işime devam ediyorum.

Mesleğin zorlukları nelerdir?

Biz ürettiğimiz ürünün hakkını alamıyoruz. Özellikle İzmit işçi kesimi fazla yoğun olduğundan dolayı bunu sağlayamıyorum. Un fiyatları her gün artıyor. Fakat bizim fiyatlarımız sabit bir şekilde devam ediyor. İzmit dışında yufka 8-9 liraya satılırken bizde ise daha yeni 7 lira oldu . Unun çuval fiyatı 65 lirayken bizde yufka 6 liraydı. Şu anda unun çuvalı 105 lira, bizim yufka fiyatımız ise 7 lira oldu. Bu konuda zorluk yaşıyoruz.

Meslekle ilgili gelecek beklentiniz nedir?

Gelecek ile ilgili pek bir beklentim yok. Çünkü eleman yetişmiyor. Gelen eleman işi öğrenmek için değil de ‘Ben kaç para alacağım’ diye soruyor. İşi bilmeden para istiyor. Maaş olarak bin 500 lira para önerince de kabul etmiyor. Ben işi bilmeyen adama nasıl 2-3 bin lira maaşlar vereyim. Eleman sıkıntımız bizim meslekle ilgili geleceğimize balta vuruyor.

41 yılı aşkın süredir mesleğinizi devam ettiriyorsunuz. Bunca yıl çevre esnafıyla ilişkileriniz nasıl devam etti?

Çevre esnafla ilişkilerimiz her zaman iyi seviyede olmuştur. Bugüne kadar tek bir sıkıntımız olmadı. Bence bizim esnafla ilişkimizi bana değil. Esnaf arkadaşlarımıza sorun.

Ahilik Haftası’nda İzmit Belediyesi’nin düzenlediği programla meslekte 41 yılı geride bırakan esnaflardan biri olarak ödül aldınız. Törende neler hissettiniz?

Böyle bir program bizleri onurlandırdı, gururlandırdı. Her zaman bu tarz etkinliklerin yapılması taraftarıyım. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan beye ve başkan vekili Güray Oruç’a teşekkürlerimi bir kez daha iletiyorum.

Mustafa Akkaya kimdir?

Mustafa Akkaya 1962 yılında İzmit’te doğdu. Evli ve 2 çocuk babası. Yufkacılık işi baba mesleği olan Akkaya 1959 yılında babasının açtığı iş yerinde çırak olarak çalışmaya başladı. Daha sonra farklı işlere yönelen Akkaya 1989 yılında bugünkü adresindeki işletmesini açarak yufkacı dükkanı sahibi oldu. Akkaya aynı zamanda Muhallebiciler ve Yufkacılar Odası Başkan Vekilliği görevini de yürütüyor.