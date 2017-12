Bülent Cengizhan: Her an sokakta karşınıza çıkabiliriz!

HER ŞEYDEN ÖNEMLİSİ TESİS

İlimizde ve ülkemizde her geçen gün ilgisi artan curling branşının Kocaeli İl Temsilcisi Bülent Cengizhan, Kasım 2017 başı itibari ile resmi olarak göreve başladı.Buz sporları anlamında enerjisi oldukça yüksek olan Cengizhan, kulüp ve sporcu sayısındaki artışın umut verdiğini belirtti ve ekledi “Her şeyden önemlisi tesis. Sadece curling branşının ifa edileceği yeni tesisimiz ile birlikte Kocaeli çok kısa sürede curling sporcunda marka olacak, çok değil, 3 yıl içinde Curling Milli Takımı’nın omurgası şehrimiz evlatlarından oluşacak” dedi.

17 KULÜBÜMÜZ VAR

İlimizde toplam 17 kulübün curling branşında faaliyet gösterdiğini belirten Cengizhan şu görüşlere yer verdi: 2014-2017 yılları arasında Bedensel Engelliler Federasyonu İl Temsilcisi’ydim. Geçtiğimiz ay Curling İl Temsilcisi atamam gerçekleşti. Bu konuda kendimi hazır hissediyorum. Kocaeli’de 17 curling branşına sahip olan kulübümüz var. 2 kulübümüz 1. Lig’de, 15 kulübümüz de ikinci ligde yer alıyor.

HAFTA SONU ERZURUM’DAYIZ

8-11 Aralık tarihleri arasında Erzurum’da Türkiye Curling İkinci Lig müsabakaları var. Nasip olursa orada olacağız. Statüye göre gruplarda ilk sırayı almamız gerekiyor. Bunu başaran kulüpler 1 ay sonra yine Erzurum’da final müsabakalarına çıkacak ve ilk 3 takım 1. Lig’e çıkacak. İddialı takımlarımız da var, tecrübe kazanacak takımlarımız da var. Tüm kulüp ve sporcularımıza inanıyor, güveniyoruz. Allah hepsinin yardımcısı olsun.

OKUL - AİLE – KULÜP İŞBİRLİĞİ

Curling branşına ilimizde çok fazla ilgi var. Ailelerin bir arada yapabileceği, resmi müsabakalara katılabileceği belki de tek spor . Curling’de 12 yaşından sonra herkese lisans çıkarılabiliyoruz. En hassas konumuz “Okul - Aile – Kulüp” arasındaki iş birliği.Alt yapıya vereceğimiz önem bizim uzun vadedeki başarı ölçütümüz olacak. Yetiştirmeye ve üretmeye elimizden geldiği kadar gayret edeceğiz. “Cadde Curling”uygulaması ile her an her yerde curling sporunu halkımıza tanıtmaya çalışacağız. Bir bakmışınız çarşıda, sokaktakarşınızda olacağız.

YEREL LİGDE OLUŞTURACAĞIZ

Tesis konusunda yeterli standartlara ulaştığımızda öncelikli olarak yerel lig oluşturacağız ve tatlı bir rekabet içinde olacağız. Yakın zamanda ulusal, uzun vadede de uluslararası organizasyonların şehrimize gelmesi için mücadele edeceğiz. Curling Federasyon Başkanı Sayın Kenan Şebin Bey’in Kocaeli’ye bakış açısı çok olumlu. Sağ olsunlar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sayın Muzaffer Çintimar Bey de buz sporları ve curling sporuna hassas bakıyor. Bu durum enerjimizi de yukarıda tutuyor. Eksik olmasınlar.

ÜNİVERSİTEMİZDE DERSİ VERİLİYOR

Tabii ki kentimizde bilgi ve birikimi bizim için çok önemli buz sporu sevdalıları var. Başta Türkiye Curling Federasyonu Eğitim Kurulu Üyesi, eski Curling Kocaeli İl Temsilcisi Ata Yetişken Bey olmak üzere, Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Eğitim Öğretim Üyesi Hakan Akdeniz’e teşekkür ediyorum. Üniversitemizde curling sporu ders olarak da veriliyor. Gençlerimiz de bu spor hakkında bilgileniyor.

MÜJDE VERİYORUM

Son olarak bir müjde vermek istiyorum.Curling sporunda Milli sporcu olmak da zor değil. Biraz üzerine düştüğünüzde Milli sporcu olabiliyor ve devletimizden maaş da alabiliyorsunuz. Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) Curling sporcuları, ilimizde, Başiskele ’deki The Ness Otel’de kalacak ve şehrimizde Ay Yıldızlı bayrağımızı temsil etmek için en iyi eğitimi alacak. Tabii ki burada ilimiz sporcuları da olacak. Bu durum Kocaeli’nin curlingdeki itibari için de oldukça önemli bir husus.

EŞİM SEDEF HANIM SAĞ OLSUN

Kulüplerin desteği ve gücü bizim için çok önemli. Federasyonda da söz sahibiyiz ve her geçen gün Kocaeli Curling Ailesi büyüyecek. Şuna yürekten inanıyorum ki, disiplinli ve özverili çalışmalarımız sonucu en çok 3 yıl içerisinde Curling Milli Takımı’nın omurgası bu şehrin evlatlarından oluşacak. Bu potansiyel Kocaeli’de var. Son olarak benim tüm derdimi çeken, benim ile dertlenen değerli eşim Sedef Hanım’a da ayrıca teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum.

Bülent Cengizhan kimdir?

1974 doğumlu. 2014’ten beri Kocaeli Engelsiz Gençlik ve Spor Kulübü başkanı. Kulübün bünyesinde Paralimpik Bocce, Sürat Pateni, Curling, Tekerlekli Sandalye Curling ve Atletizm branşlarından 12 sporcuya sahip. Bir otomobil fabrikasında çalışıyor.Kasım 2017’den beri resmi Curling İl Temsilcisi. Sedef Hanım ile evli ve Doğa Koleji’nde okuyan Yaren isminde bir kız evlat sahibi.