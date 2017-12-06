"En sağlıklı yiyecek ekmektir"

İzmit ’te meslekte 41 yılı geride bırakan esnaflardan biri olan düzenlenen etkinlikte ödül alan Başak Ekmek Fırını’nın sahibi 51 yaşındaki Levent Saroğlu, yaptığı açıklamada ‘Ekmek yemeyin’ telkinlerinde bulunan kişileri eleştirdi. Esnafın zamanın piyasa şartlarına uyum sağlaması gerektiğini dile getiren Saroğlu, “Dünyanın en sağlıklı yiyeceği ekmektir. Çünkü içinde katkı maddesi yok” dedi.

Mesleğe nasıl başladınız?

İlk olarak liseden mezun olduktan sonra üniversiteye gitmedim. Keşke gitseydim, ama olmadı. 1984 yılından beri burada mesleğimi icra ediyorum. İlk başladığım zamanlar heyecanım vardı. Heyecan bittiği zaman her şey biter. Fakat arada işlerin durumuyla ilgili heyecanımızda inişli çıkışlı dönemler olabiliyor. Bu da esnaflığın doğasında var.

Mesleğin zorlukları nelerdir?

Mesleğin zorlukları ile konuşmak gerekirse, meşakkatli bir meslek grubunda yer alıyoruz. Gıda sektöründeyiz. Hijyen, temizlik tam anlamıyla eksiksiz bir şekilde sağlanmalı. Eleman çalıştırıyoruz. Onları takip etmek zorundayız. İşimizle sürekli ilgilenmek zorundayız. Bayramda bile buradayız, cenazemizde buradayız. Kendimizle ilgili herhangi bir plan yapamıyoruz. 24 saat açık olan bir işletmeyiz. O yüzden yaşanan çok zorluk var. Ayrıca şöyle bir durum söz konusu; televizyonda birileri çıkıyor ekmek yeme bunu yeme gibi ithamlarda bulunuyor. Bu ithamlar ekmek tüketimini de azaltıyor. Ben şuna inanıyorum; ekmek en sağlıklı yiyeceklerden biridir. Çünkü içinde katkı maddesi yok.

Meslekle ilgili gelecek beklentiniz nedir?

Mesleğimiz elbette devam edecek. Ben de sağlığım el verdiğince işimin başında olacağım. Fakat meslek hızlı bir şekilde kabuk değiştiriyor. Bizim buna ayak uydurmamız gerekiyor. Artık işletmeler bu sektörde küçülmeye başladı. Butik fırıncılığa dönmeye başladık. Büyük kurumlara verilen ekmekler fabrikasyona dönmeye başladı. Eskiden tek tip ekmek vardı. Şimdi onlarca çeşit ekmek var. Köy ekmeği, tam buğday, çavdar gibi birçok çeşit bulunuyor. Biz de zamanın şartlarına piyasaya ayak uydurmak zorundayız. Eğer bunu yapamazsanız kaybolup gideriz. Bizim fırınımız 50 yıldır ayakta duruyor. Biz zamanın şartlarına uyum sağlayarak ayakta duruyoruz.

41 yılı aşkın süredir mesleğinizi devam ettiriyorsunuz. Bunca yıl çevre esnafıyla ilişkileriniz nasıl devam etti?

Bizim komşu esnaflarımızla ilişkimiz çok iyidir. En azından biz bu caddeyi de ayakta tutuyoruz. 24 saat açık burası, caddemiz ışıl ışıl. Komşu esnaflarımıza da moral oluyoruz.

Ahilik Haftası’nda İzmit Belediyesi’nin düzenlediği programla meslekte 41. yılını dolduran esnaf olarak ödül aldınız. Programda neler hissettiniz?

Hoşumuza gitti tabi ki. Yarın da 50 yılı aşanlar için verilebilir. İnsanların bunu görmesi gerekiyor. İnsanların bunu bilmesi lazım. 50 yıl, 60 yıl, 70 yıl ayakta olan esnafı vatandaşımız bilmeli ve tanımalıdır. Ahilik Haftası’nda ödül almakta bizleri oldukça gururlandı.

Levent Saroğlu kimdir?

Levent Saroğlu 1966 yılında Rize’de doğdu. Fırıncılık mesleği baba mesleği olan Saroğlu babasının yanında öğrendiği fırıncılık mesleğine liseyi bitirdikten sonra 1984 yılında başladı. Saroğlu 1984 yılından beri Karabaş Mahallesi Yürüyüş Yolu üzeri Lozan Caddesi’nde yer alan Başak Ekmek Fırını’nı işletiyor. Evli ve 2 çocuk babası.