Kebapçı Selman, esnaflığı zara benzetti

Mesleğinde 41 yılı aşkın süredir sebat eden ve kentin eski esnaflarından biri olan tanınan Kebapçı Selman’ın sahibi Selman Çalışkan, esnaflığı zar atmaya benzetti. Çalışkan, “Esnaflık bir zara benzer. Atarsın 6 gelir, atarsın 1 gelir. Hiç bir şeyin garantisi yok. Her gün 6 atarı diyen çıkmaz. Her gün aynı işi yapıyorum diyen bir esnaf bulamazsınız” diye konuştu. Çalışkan, kendisinden sonra iş yerini kardeşi Mustafa Çalışkan’ın işleteceğini de sözlerine ekledi.

Mesleğe nasıl başladınız?

İşe bulaşık yıkayarak başladım. 1969 yılında ağabeyim ile birlikte kendi dükkanımızı açtık. Şimdi yine kendisi ile birlikte Naila Cafe ve Bistro’yu işletmeye devam ediyoruz.

İşlerinizin durumu geçmişe oranla nasıl?

Esnaflık işin özünde bir zara benzer. Atarsın 6 gelir, atarsın 1 gelir. Hiç bir şeyin garantisi yok. Her gün 6 atarım diyen çıkmaz. Her gün aynı işi yapıyorum diyen bir esnaf bulamazsınız. Çok şükür işlerimiz güzel. Önemli olan işini doğru ve güzel yapmak.

Meslek ile ilgili beklentileriniz neler?

Benim mesleğimle ilgili gelecek açısından hiçbir beklentim yok. Bir kardeşim var, zaten onunla birlikte işletiyoruz burayı. Ben işi bıraktığımda kardeşim devam ettirecek. Artık çok yaşlandık. İnsan olmak lazım, gerisi boş. İşimi daha öncesinde bırakacaktım, ama eşim, çocuklarım bırakmamı istemedi. Onların sayesinde işime devam ediyorum. İşimi hala çok seviyorum.

Mesleğiniz ile ilgili sıkıntılarınız neler?

Esnafsın, bugün iş yapmadın, o halde ne yapacaksın? Zaten çırak yetiştirmek de ayrı bir problem. Ailesi geliyor, hemen “Kaç para vereceksin?” diye soruyor. Şimdilik böyle idare ediyoruz. Herkes işini yapsın.

Ahilik Haftası’nda 41’inci yılını dolduran esnaf olarak ödül aldınız. Ödül alırken neler hissettiniz?

Çok güzel bir duygu. Şimdi sevdiğim için zaten böyle bir beklentim vardı. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan ’a teşekkür ediyorum.

Selman Çalışkan kimdir?

Selman Çalışkan, 1952 yılında Makedonya’da doğdu. 1960 yılında İzmit’e gelerek yerleşti. Bulaşıkçı olarak başladığı gıda sektöründeki çalışmasında 41 yılı aşkın süreyi geride kaldı. Evli olan Selman Çalışkan, 3 çocuk sahibi.