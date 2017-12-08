Kocaeli Devlet, yeni yılda hasta kabulüne başlıyor

Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği görevini yürütürken bir süre önce yapılan atama ile İl Sağlık Müdürlüğü’ne getirilen Şenol Ergüney, kentimizdeki yeni yapılanma süreci ile ilgili gazetemize çok özel açıklamalarda bulundu. Bazı görev değişikliklerin yaşanacağını söyleyen Ergüney, Kocaeli Devlet Hastanesi’nin de ocak ayı itibariyle hasta kabulüne başlayacağını müjdeledi. Personel kıyımı yaşanacak iddialarını da kabul etmeyen İl Sağlık Müdürü Ergüney, “Personelimiz bu sözlere itibar etmesin” dedi.

Kamu Hastaneleri Genel Sekterliği görevini yürüttünüz. Sizin açınızdan güzel bir dönem geçti. Bu dönemde neler yaptınız, kısaca anlatır mısınız?

4 yıl Sakarya’da 6 yıl da Kocaeli Devleti Hastanesi’nde başhekimlik yaptıktan sonra sağlıkta dönüşümün en başından itibaren bütün aşamaları görmüş olduk. Sağlıkta dönüşümle neleri başarıp başaramadığımızı gördük. Haliyle belli bir tecrübe ve birikim oluşmuştu. 2011 yılının sonunda kendi isteğimle başhekimlik görevinden ayrıldım. 3 yıl Kocaeli Devlet Hastanesi’nde bir ara dönem olarak geçti.

“TÜM AKSAKLIKLARI GÖRDÜM”

O ara dönemin bana çok büyük faydası oldu. Yukardan idarecilerin göremediği aksaklıklar, yöneticilerin verdiği talimatların yerine getirilip getirilmediği, kimin çalıştığı kimin çalışmadığı gibi konuları daha yakından görüldü. Bunları hep aşağıda doğal bir şekilde gözlemledim. Yine o dönemde acillerde pratisyen hekim eksikliği vardı. Kendim uzman hekim olmamama rağmen acil servislerde pratisyen hekim olarak da çalıştım.

“BANA DA NÖBET YAZIN”

Hatta ilk dönemlerde daha önce başhekimlik yaptığım için bana nöbet yazmıyorlardı. Ben de bunu kabul etmedim ve kendi isteğimle nöbet tuttum. Bir acil hekiminin yaşadığı sorunları orada çalışmadan anlayamazsınız. Bunların bana kazandırdığı özel bir dönemdi. Genel sekreter olarak bir hastaneye gittiğimde hastanede aksaklığın nerede olduğunu gözüm kapalı olarak görebiliyordum. Tabi orada başhekim arkadaşlarla çok güzel çalışmalar yapabileceğimi gördüm.

“DEPOLARA, BODRUMLARA İNDİK”

Süratle sahaya indik, hastanelerimizin depolarından yemekhanelerine kadar tamamen elden geçirip olması gerektiği şekle getirmeye çalıştık. Bu arada çok ilginç şeylerle de karşılaştık. Bir kazan dairesinde marangozhane olduğunu bile gördük. Normalde olmaması gereken şeyler. Buraları kontrol etmenin ne kadar önemli olduğunu anlamış olduk.

HASTANELERDE TADİLAT

Devlette şöyle bir durum var; yeni bina yapılana kadar idare edelim… Fakat biz bunu yapmadık. Seka Devlet Hastanesi’nin eski binasını yenisi yapılana kadar elden geçirdik ve bir hastaneye yakışır şekle getirdik. Yeni bir bina yapmanın süresi 5 sene. Bu süre zarfında yıkık dökük hastanelerde çalışmayı doğru bulmuyorum. Böyle bir yöntemle bina içinde yenileme çalışmaları yaparak kısa sürede yeni bir görünüme kavuşmak mümkün oluyor.

RİNG ARACI UYGULAMASI

Aynı şekilde İzmit Yürüyüş Yolu üzerinde bulunan semt polipliğini de iç ve dış olarak yeniledik. Normalde memurların görev yaptığı binada 25 poliklinik ve 25 doktorla hizmet veriyoruz. Üst katında fizik tedavi hizmeti veriyoruz. Ayrıca Seka’dan bu polikliniğe ring servisimiz var. Bu hizmeti tüm hastanelerimizde uyguluyoruz. Buradan çıkan personel dosyalarla birlikte Alikahya’ya gidiyor. Akşam da buraya tekrar dönüyor. Uzun lafın kısası bir yerde hizmet var, hizmetle ilgili yapılan şeylerin ötelenmemesi lazım.

KOCAELİ DEVLET HASTANESİ

Ben Kocaeli Devlet Hastanesi Başhekimi iken bir tadilat programı hazırladım. Ancak 7-8 ay sonra yeni bina başlayacak dendi. Bİ araştırdım ki yıllardır 7-8 ay var deniyormuş. Hemen kolları sıvadım tadilata giriştim. 4 motorlu yataklar getirdim. Hastaneyi tepeden tırnağa yeniledim. Aradan 10 yıl geçti ve halen aynı onarımla güzel bir hizmet veriyor. Birçok ile göre son derece mükemmel bir hastane haline gelmiştik. Şimdi düşünüyorum da iyi ki yapmışız…

Kocaeli Devlet Hastanesi’nin yeni binası ne zaman açılacak?

Hastanenin iskanını aldık. Yani hastane bize devredildi. Bu müjdeyi verebiliriz. Sağlık Bakanlığı’na tescil için resmi yazıyı gönderdik. 1 hafta ya da 10 gün içinde tescil yapılacak. 15 Aralık’a kadar hastanedeki tüm yeni mobilyaların temizliği ve benzeri işlemler bitmiş olur. Daha sonra hastanede testlere başlayacağız. Yaşanacak olası sorunları gözden geçirdikten sonra ocak ayının sonuna kadar bütün işlemleri tamamlayıp hastaneyi hizmete açacağız. Önce poliklinikler taşınacak, bir sonraki hafta dahili servisler, cerrahi servisler ve son olarak da acil ve yoğun bakımları taşıyacağız.

Yeni Kocaeli Devlet Hastanesi’nde kaç yatak olacak?

326 yatak olacak. 70 civarında da polikliniğimiz mevcut.

Şehir Hastanesi ile ilgili durum nedir?

İnşaat oldukça hızlı gidiyor. Yaz aylarına kadar kaba inşaat bitirilecek. Tahmin ediyorum ince işler de kaba inşaat kadar sürer. Benim düşüncem en geç 2020 yılına kadar hastane bitmiş olur. Fakat firma yetkilileri “Biz daha erken bitireceğiz” diyor. Dediğim gibi benim düşüncem 2020 yılını bulabilir. Burada ücretsiz vale hizmeti bile ve 3 bin araç kapasiteli otopark olacak.

Santral Sağlık Ocağı’nın taşınması gündemde. Bu konu ile ilgili bir çalışma var mı?

O konuda brifingler alıyorum. Santral Sağlık Ocağı ilgili başlattığımız çalışmamız sürüyor. Orada ki arkadaşların sıkıntısını bir şekilde çözeceğiz. Süreç içerisinde en uygun şekille bu konuyu aşacağımızı düşünüyorum.

Hastanesi olmayan ilçeler var. Bu gibi yerlerde geleceğe dönük bir planlama var mı?

Sağlık Bakanlığı’mızın Kartepe veya Başiskele ilçeleri için bir planlaması şu an için yok. Bu ilçeler gün geçtikçe büyüyen yerler, ilerleyen dönemlerde gündeme gelebilir. Şehir Hastanesi tamamlandıktan sonra ihtiyacı yeniden gözden geçirebiliriz. Şu anda Çayırova Devlet Hastanesi’nin ihalesine hazırlanıyoruz. 200 yataklı bir hastane yapacağız. Yatakların yüzde 90’ı tek kişilik olacak. Ayrıca Darıca Ağız ve Diş Merkezi’ne yeni bir bina yapacağız.

Önümüzde yeni yatırımlar var mı?

Kocaeli Üniversitesi bölgesine bir AMATEM’in Sağlık Bakanlığı eli ile yapılıp Kocaeli Üniversitesi’ne devredilmesi konusu gündeme geldi. Sağlık bakanımızın kentimize geldiği gün bu konuyu konuştuk. Üstelik sadece AMATEM değil çocuklar için de ÇOMATEM yapılacak. 50 yataklı bir AMATEM ile 10-20 yataklı bir ÇOMATEM hastanesi planlandı. Her şey yolunda giderse 2 yıla kadar bu projeler hasta kabulüne başlar.

FARKLI HASTANELER

Çayırova Devlet Hastanesi de 200 yataklı bir hastane olacak. Bu yatakların yüzde 80’i tek yataklı olarak yapılacak. Darıca’da Ağız Sağlığı Merkezi yapılacak. Körfez Devlet Hastanesi de belediye başkanı İsmail Baran’ın destekleriyle yapılacak.

“Doktor eksiğimiz var”

Kentimizde doktor ve sağlık çalışanı açığı var mı?

Mutlaka var… Şu anda 800’e yakın uzman hekimimiz bulunuyor. 700 civarında da pratisyen hekimimizi düşünürsek eksiğimiz var, ama son yapılan pratisyen hekim atamasıyla bu yöndeki açığımız kalmadı. Uzman hekimde de sıkıntımız yok. Fakat belli branşlarda eksiğimiz var.

Özellikle çocuk cerrahisi, çocuk hastalıkları alanlarında biraz sıkıntılıyız. Kentimizde çocuk gastroenteroloji doktorumuz ve çocuk romatoloji doktoru yok. Bir de röntgen teknisyeninde biraz eksiğimiz var. Bu açığımızı hizmet ihaleleriyle kapatmak çalışıyoruz. 3-4 ay içinde bu eksiği gidermiş oluruz. Kocaeli Devlet Hastanesi’nde ve Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde hemşire ihtiyacımız olacak. Ama kadrolar verilince sıkıntı çekmeyiz.

DERİNCE’YE EL CERRAHI DOKTORU

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yeni bir cerrah arkadaşımızı kazandırdık. El cerrahi doktorumuz göreve başladı. Derince bu yönü ile çok güzel bir hastane oldu. Ankara-İstanbul arasında 5 tane tıp fakültesi var ve bu 5 hastanede yapılmayan böbrek nakli Derince’de yapılıyor. Türkiye’de hiçbir yerde akşam acile gittiğinizde nöbetçi kardiyoloji uzmanı bulamazsınız. Derince’de 4 doçent var ve 4’ü de nöbet tutuyorlar.

Kardiyoloji bölümü de çok iyi çalışıyor. Derince’de yaklaşık 700 bin lira değerinde EUS diye bir cihaz var. Bununla bağırsak bölgesinin tamamen kontrol altına alabilen ve tamamen gören bir cihaz. Türkiye’de 5 tane olan bu cihaz ilimizde 2 tane var. Biri Kocaeli Üniversitesi’nde biri ise Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde.

Bunun dışında 6 büyük hastanemiz var ve hepsinde lazerle sistemleri bulunuyor. Özel sektörde 5 ila 10 bin lira alınan ameliyatlar bu cihaz sayesinde yapılabiliyor. Bu Körfez Devlet Hastanesi’nde bile var. Birçok hastanemizde göz ile ilgili cihazlarımız alındı ve bu konuda hemen her şey hastanelerimizde yapılıyor. Kamu hastaneleri artık özel hastaneler gibi hizmet veriyor. Biz kamuda ihale yaparken dünyada olan en iyi tıbbi cihatları alırız.

Kocaeli’de kaç yatak ve yoğun bakım var?

Toplam 2 bin 300 yatak kapasitesine sahibiz. Yoğun bakım sayımız ise 300 civarında. Orijinal olarak 5 yatak çocuk yoğun bakım bulunuyor. Bu çocuk yoğun bakım farklı bir şey. Sakarya, Bolu, Düzce’de mesela yok bu çocuk yoğun bakım. Derince’de yeni bina yapılabilir ya da mevcut binanın yanına ek bina yapacağız. O zaman da 22 yataklı yeni bir yoğun bakım yapacağız.

Günde kaç hasta hizmet görüyor?

Bu konuda tahmini olarak rakam verebilirim. Ortalamalara baktığımızda günde 20 bin civarında hastaya hastanelerimizde müdahale ediliyor.

Netice itibariyle sağlıkta iyi bir yerde miyiz?

Tabi ki iyi bir yerdeyiz. Ancak daha yapılacak daha çok şey var.

“Kıyım diye bir şey yok”

Görev değişiklikleri olacak mı?

Yeni görevlendirmeler var. Derince’de görev yapan Mustafa Hoca, Farabi Devlet Hastanesi’ne başhekim olarak geçecek. Hüseyin Şaşkın; Derince’ye geçecek. Onun dışında Kandıra’da Şeref Kasımoğlu Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı olacak. Onun yerine de il müdürlüğümüzdeki Dr. Bülent Uysal; Kandıra Devlet Hastanesi’ne başhekim olarak atanacak, Ayrıca ilçelerdeki sağlık müdürlerinin yüzde 70’i değişecek.

Son olarak neler söylemek istersiniz?

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya alınan yeni uygulamada sağlık hizmetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi için yapılar birleştirildi. Yeni bir yapı şeması oluşturuldu. 5 başkanlık var ve bunlar sağlık müdürlüğüne bağlandı. Göreve atanır atanmaz ikinci gün bu planlamayı yaptım. Yaparken de vatandaşa rahatlık sağlayacak yerlere gerekli konumlandırmaya dikkat ettik.

Basında bir takım yazılar çıktı; “Personel kıyımı yapılacak” diye. Bu işin başka yolu yok. Bu yapıyı oluştururken üç kurumu birbirine entegre etmemiz gerekiyordu. Hızla bunu sağladık. Kimseyi mağdur etmeden planlamalarımızı uygulamaya aldık. Çalışanlarımız için ring servisi koyduk. 15-20 gün içinde tüm aksaklıklar giderilecek. Personel kıyımı ve sürgün iddialarının aslı yok. Çok iyi niyetli iddialar değil bunlar. Personel rahat olabilir, kesinlikle iddia edilenler gerçek değil, bu sözlere itibar etmesinler.