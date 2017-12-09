"Kalfaları ortak alıp, emekli oldum"

Mesleğinde 41 yılını dolduran ve İzmit Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda düzenlenen Ahilik Haftası etkinliğinde ödüllendirilen, Arsu Oto Klima Mekanik Servis’in sahibi Zeki Arsu, meslek hayatı boyunca yaşadıklarını gazetemizle paylaştı. Mesleğini sevdiğini ve sağlığı el verdikçe işini sürdüreceğini belirten Arsu, bir de radikal karar almış. İşinin başında dursa da yine de emekli olan yılların esnafı Zeki Arsu, iş yerine yanında çalışan kalfalarını ortak olarak yapmış.

Mesleğe nasıl başladınız?

1957 tarihinde Adapazarı’nda çırak olarak çalışmaya başladım. Daha sonrasında ailemle birlikte İzmit’e taşındık. Burada bir iş yeri kurduk. 1966 yılında bu kez ortaklarımla yeni bir dükkan açtık, hala çalışmaya devam ediyoruz.

İşlerinizin durumu geçmişe oranla nasıl?

Teknoloji çok gelişti. Elektronik geliştikçe bizim de işler değişti. Haliyle biz de teknolojiye ayak uydurmaya çalışıyoruz. Geçmişe oranla işlerimiz biraz daha kötü, ama buna da şükrediyoruz.

Meslek ile ilgili beklentileriniz neler?

Yanımda kalfalarım var, buraya ortak yaptım. Ben emekli oldum. Mesleğimi seviyorum, sağlığım yerinde oldukça çalışmaya devam edeceğim. Çalışmaktan şikayetçi değiliz. Meslek ile ilgili bir beklentim yok.

Ahilik Haftası’nda 41’inci yılını dolduran esnaf olarak ödül aldınız. Ödül alırken neler hissettiniz?

Ödül aldığım için çok mutlu oldum. İzmit Belediye Başkanını Nevzat Doğan’a ilgisi dolayısıyla çok teşekkür ediyorum, sağ olsun bizleri onurlandırdı. Umarım bunların devamı gelir.

Zeki Arsu kimdir?

1948 yılında Adapazarı’nda dünyaya geldi. 1964 yılında İzmit’e geldi. O tarihten bu yana ilçede ikamet eden Zeki Arsu, yıllar önce ortakları ile birlikte kurduğu İzmit Sanayi Sitesi’ndeki iş yerinde hala işinin başında bulunuyor.