"Çıraklık okuluna lise diploması verilsin”

Mesleğinde 41 yılını dolduran ve İzmit Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda düzenlenen Ahilik Haftası programında ödüllendirilen, Gürfidan Ticaret’in sahibi ve aynı zamanda İzmit Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Muzaffer Gürfidan, meslek hayatı boyunca yaşadıklarını gazetemizle paylaştı. Sanayide yaşanan ara eleman sorunu ile ilgili olarak çözüm önerisi sunan Gürfidan, “Çıraklık okulları mezunlarına lise diploması verilmeden bu sorun çözülmez” diye konuştu.

Mesleğe nasıl başladınız?

2 amcam ve babam 1950 yılında bu işi kurdu. Bu iş baba mesleği olarak bizi de geçti. 1973 yılından beri resmi olarak dükkanda kardeşimle birlikte çalışıyoruz. Ancak maalesef şartlardan dolayı mahalle bakkalına döndük. Bizim devlete bir borcumuz yok, kimseyi dolandırmadım. Reza Sarraf gibi yapmadım. Ondan dolayı bu durumdayız.

İşlerinizin durumu geçmişe oranla nasıl?

İşler eski döneme göre bile kötü durumda. Dolar yerinde durmuyor. Bizim sattığımız mallar ithal olduğu için sürekli fiyat değişiyor. Hem biz zor durumdayız hem vatandaş zor durumda. İşler kötü, kim diyorsa işlerim iyi diye arasın beni gidip ne iş yaptığına bakayım. Diyorlar ki teknolojiye ayak uyduramayan gitsin. Hangi teknolojiye ayak uyduracağız? Ben bu işten bir şey anlamadım.

Meslek ile ilgili beklentileriniz neler?

Bizim mesleğimizde dürüst çalışmayan insanlar var. Sadece yedek parça satarak 3 yıla kalmaz dükkanı kapatırsın. Herkes kendini büyütüp servise dönüştürecek. Yedek parçacılık bitti.

Mesleğinizde yaşadığınız sıkıntılar neler?

Sanayide 2 bin tane Suriyeli çalışan var. Bizim çocuklarımız iş beğenmiyormuş. Ayrım yapmamak lazım, ver bir iş bakalım beğenecek mi? Çıraklık okullarında lise diploması vermedikleri sürece ara eleman bulunamaz. Yetkililer bunu göremiyor mu? Bu kadar mı acizler?

Ahilik Haftası’nda 41’inci yılını dolduran esnaf olarak ödül aldınız. Ödül alırken neler hissettiniz?

İzmit Belediye Başkanını Nevzat Doğan’a çok teşekkür ediyorum bizi unutmadı. Çok doğru ve güzel bir projeydi. Ödül aldığımda çok mutlu oldum.

Muzaffer Gürfidan kimdir?

1951 yılında Karamürsel’de dünyaya geldi. İlkokulu İzmit Ulugazi’de okudu. Ailesi ile birlikte girdikleri iş yerinde yetişti ve şu anda kardeşi ile birlikte sahip oldukları Gürfidan Ticaret’i işletiyor. Gürfidan tam 16 dönemdir İzmit Sanayi Sitesi Kooperatifi başkanlığını yürütüyor.