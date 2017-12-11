“Rakiplerimin de işleri bozulmasın”

Mesleğinde 41 yılını dolduran ve İzmit Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda düzenlenen Ahilik Haftası programında ödüllendirilen Aslar İnşaat firmasının sahibi Atilla Turunç, esnaflığın ahilik bilinci içinde yapılması gerektiğini söyledi. Turunç, “Meslekten beklentim sadece aynı iş kolunda çalışan insanların aynı prensiplerle çalışmasıdır. Allah rakiplerimin de benim de işlerimizi bozmasın. Ahilik kültüründen ayrılmamalıyız” dedi.

Mesleğe nasıl başladınız?

Ticaret hayatıma 10 yaşında, yani 1961 yılında Çorlu’da dedemin yanında başladım. Esas şirketimiz 1969 yılında babam Hasan Turunç tarafından kuruldu. 1975 yılında tamamen şirketin başına geçtim. Ticarette en büyük prensibim şudur; doğruluk ve dürüstlüğe hep dikkat ettim. Rakiplerimin hakkını yememek, kimsenin kazancında gözümün olmaması ve sattığım malın kaliteli olmasına dikkat ederim. Bu prensiplerimin çalışma arkadaşlarımda da olmasına özen gösteririm. 49 yıllık Aslar şirketi olarak şimdiye kadar kalitesiz bir ürün satmadık. Şirketimde benimle birlikte 20 yıldır çalışan iş arkadaşıma şirketten hisse verdim ve bunun çok faydasını gördüm. Allah herkese öyle bir insanla çalışmayı nasip etsin.

İşlerinizin durumu geçmişe oranla nasıl?

Geçmişe oranla işlerimiz düştü. Rekabet çok. Çok arkadaşımız ekonomik krizlerin yaşanmasından dolayı piyasadan silindi gitti. Bu en büyük üzüntüm. Ülkenin durumu çok karışık. Türk tüccarları güçleniyor. 80 yıldır ticaret hayatındayım, daha yeni yeni ticaretin “t” sini öğreniyorum. Yeni yetişen gençlik bizlerden daha atak, ileriyi gören insanlar. İnsanlar elma ve armudu karıştırıyor. Malın kalitesine bakmadan alıyorlar. Fiyatlar belimizi büküyor.

Meslek ile ilgili beklentileriniz neler?

Çalışma hayatıma sağlıklı olduğum müddetçe devam etmek istiyorum. Herkes tarafından bilinen bir markayız. Borusan’ın yetkili bayisiyiz. Meslekten beklentim sadece aynı iş kolunda çalışan insanların aynı prensiplerle çalışmasıdır. Allah rakiplerimin de işlerini bozmasın.

Ahilik Haftası’nda 41’inci yılını dolduran esnaf olarak ödül aldınız. Ödül alırken neler hissettiniz?

Benim için büyük gurur vesilesiydi. Atalarımızın Ahilik bilincini bugün insanlar uygulasalar, kaliteli mal üretmekte birinci sırada oluruz. İzmit Belediyesi’ne bizi hatırladığı için teşekkür ederim.

Atilla Turunç kimdir?

1953 yılında İstanbul’da doğdum. Babam asker olduğu için Anadolu’nun çeşitli kasabalarında dolaştım. 1960 yılında İzmit’e geldim. 1 tane oğlum var, kendisi mimar. İstanbul Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye ve Muhasebe bölümü mezunuyum.