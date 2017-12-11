“Kocaeli’nin 100 yıllık su ihtiyacı karşılanabilecek”

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, kayıp kaçakla mücadelenin sürdüğünü belirterek, 2018’de büyük yatırımlara imza atılacağını ve Derince, Körfez, İzmit’te tüm yer altı borularının değişeceğini söyledi. Sağlık ile yaptığımız röportajda su ile ilgili merak edilen tüm sorularımıza cevap bulduk.

“HER GÜN YENİ ABONE”

İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, “Her gün yeni aboneler yapılıyor. Kentimiz genelinde yılda 30 bin yeni abone ekleniyor. Bu da 30 bin yeni konut anlamına geliyor” dedi.

İSU’da pek çok kademede görev yaptınız. Bunlardan bahsedebilir misiniz?

Memuriyete Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde sivil memur olarak başladım. Daha sonra Bekirpaşa Belediyesi’ne geçtim. 2005 yılının Eylül ayında İSU’ya geçtim. Geldiğimde faturalama şube müdürüydüm. 2005-2010 arasında şube müdürlüğü yaptım. 2010 yılında İzmit şube müdürlüğü kuruldu. İlk kurucu müdür bendim. 2013’te içme suyu kanalizasyon daire başkanlığına geldim, 2014 yılında ise genel müdür yardımcısı oldum. 5 ay önce de İlhan Bey’in genel sekreter olması üzerine bu görev bize verildi. Açıkçası beklemiyordum. Başkanımızın tercihi doğrultusunda Kocaeli’ye hizmet için bu göreve geldik.

İSU stratejik ve önemli bir kurum. Kocaeli nüfusunun tükettiği sudan sorumlusunuz. Bu sorumluluğu nasıl göğüslüyorsunuz? Kentimizin su ihtiyacı ne kadar?

Asli olarak 3 önemli görevimiz var. Bu kentin 7/24 musluğundan su akması lazım. Bu suyun kesinlikle kaliteli ve sağlıklı olması gerekir. Üçüncüsü ise atık suyun temizlenip geri dönüşüme kazandırılması lazım. İSU bu konularda geleceğe dönük planlarını yaptı. Temiz içilebilir suyumuz var ve biz hiçbir damla suyu arıtmadan, salmıyoruz. O doğrultuda çalışıyoruz. Şuanda Kocaeli genelinde kış döneminde günde 360 bin ton, yaz döneminde ise 430 bin tona kadar su tüketimimiz var.

“HER YIL 30 BİN ABONE ARTIŞI”

Bugünkü şartlara baktığınızda Kocaeli’nin nüfusu 1 milyon 900 binlere ulaştı, uzun vadeli düşünmeliyiz. Bu görevler günü kurtarma görevleri değildir. Uzun vadeli çalışmamız lazım. Bizim her yıl 30 bin abone artışımız oluyor. Yaklaşık 50 bin-60 bin arasında da nüfus artıyor. Kocaeli’de 2017 sonu itibariyle ihtiyaç olan su 160 milyon ton, bizim var olan kapasitemiz ise 270 milyon ton civarında. Yuvacık Barajı, Namazgah Barajı, Sapanca, Siretiye, Denizli, Hira, Valide Köprü, Değirmendere, Maşukiye ve kuyulardan elde ettiğimiz su miktarı bu. Bunun dışında 22 tane arıtma tesisimiz var.

“ŞEHRE VERİLENSU TEMİZLENİYOR”

Şehre verdiğimiz ve kullanılan su, kolektör hatlarımızla bu arıtma tesislerinde temizleniyor. Arıtılan sudan çıkan çamuru da Nuh Çimento’ya veriyoruz. Avrupa’da atık su parası içme suyundan çok daha fazladır. AB’de bu bedel 1.5 Euro’dur ama atık su bedeli 2 Euro’dur. Bunun nedeni ise arıtmanın var olan yüksek maliyetleridir. 2016 yılında 40 milyon lira enerji giderimiz oldu. 11 milyon lira çamur bertaraf bedelimiz oldu. Baktık giderler çok yüksek bunu enerjiye üretmek gerektiğini düşündük. Kocaeli genelinde hidroelektrik, güneş enerjisi ve çamur yakma enerjisi ile ilgili projelerimiz var.

“11 MİLYON LİRA ÇAMURBERTARAF ÜCRETİ”

Şuanda 2 tanesini bitirdik. Biri Namazgah Barajı’nda, biri Avluburu’nun üzerinde. 11 tesisin de ihalesi yapıldı. Önümüzdeki yıl hepsi bitmiş olacak. 2018 sonunda 43 GB elektrik üretme kapasitemiz olacak. İhtiyacımızın yüzde 44’ünü kendimiz üretmiş olacağız. Yaklaşık 11 milyon lira çamur bertaraf ücret bedelinden kurtulacağız. Bunun için Kullar’da ve Gebze’de 2 tane yakma tesisimiz yapılacak. Bu tesislerde ayrıca elektrik enerjisi üreteceğiz. Bunların bize 7 milyon lira katkısı olacak. 2 çamur yakma tesisinin bize maliyeti 35 milyon lira olacak ve 5 yılda amorti edilecek.

2018 yılı için projeleriniz arasında neler var?

2018 yılı yatırım bütçemiz 452 milyon lira. Bunun 315 milyon lirasını direk yatırımlar vasıtasıyla, geri kalan 138 milyon lirayı 12 tane şube müdürlüğü vasıtasıyla yapacağız. Derince’nin alt yapısını tamamen değiştiriyoruz. Körfez’i yeniden yapacağız. Altyapı, kanal, içme suyu, gibi çalışmalarımızla tamamen değişime gidilecek. Bu proje 3 yıllık bir projedir. Derince ve Körfez’de şu anda 3 mahallede çalışıyoruz. Bu 3 mahalleyi mart gibi bitireceğiz. 40-50 yıllık borular değişecek.

“ÖNCE İÇME SUYU”

Önce içme sularını değiştireceğiz. Aksaklık ve yeni su kesintileri yaşanmaması için önce içme suyu, sonra kanal çalışması yapacağız. İnsanlar mağdur olmasın diye. Derince 60 Evler bölgesini yazın bitirdik. Asfaltlanması tamamlandı. Şuan Derince üstünde çalışıyoruz. Sırrıpaşa’da içme suyunu yapıyoruz. Daha sonra kanallarını yapacağız. Gönül ister ki bunları yaparken insanları rahatsız etmeyelim. Bizim de böyle bir dezavantajımız var. Yazın çalıyoruz toz toprak, kışın çalışıyoruz çamur deryası. Bunun önüne geçecek bir teknoloji yok. 12 ilçede 40 değişik şantiyemiz bulunuyor.

“MEŞAKKATLİ BİR İŞ”

Tüysüzleri bitirdik, bu kış Bekirdere’de de Tavşantepe’de de çalışmalarımız var. Daha doğrusu var olan çalışmalarımız devam edecek. Bekirdere’nin tamamı değişecek. Turan Güneş Caddesi bitti. Şimdi sokaklardaki borularımız değiştirilecek. 12 ilçede aynı anda çalışmalarımız devam ediyor. Meşakkatli bir iş. Bazen bir caddeye giriyoruz, su borusu, kanal, Telekom, elektrik derken bazen boruyu koyacak yer bulamıyoruz caddede.

Barajlarda doluluk oranı nasıl?

Biz her gün istinasız takip ediyoruz. Bizim günde 365 bin ton civarımızda suyumuz olur. Ve sağlıklı bir şekilde vatandaşlarımıza ulaştırırız. Yuvacık barajı yüzde 22 seviyesinde, Namazgah barajı ise yüzde 47 seviyesinde. Eğer hiç yağış olmaz ise bu su 1 aylık su. Fakat yağışlar başladı. Günde ortalama 200 bin ton su giriyor. Dün Yuvacık barajına 517 bin ton su girmiş. Bu yüzden sorun yaşayacağımızı sanmıyorum. Namazgah’a 578 bin ton su girmiş. Namazgah’ta biz şuanda sadece elektrik üretiyoruz. İçme suyu olarak ihtiyaç olmadığı için kullanmıyoruz.

“2040 YILINA KADAR SIKINTI YOK”

120 milyonu Yuvacık, 30 milyonu Sapanca, 25 milyonu mali kaynaklar, 50 milyonu Namazgah, 20 milyonu kuyulardan olmak üzere hali hazırda 245 milyon ton su kapasitesi mevcut. Kocaeli’nin toplam yıllık ihtiyacı 160 milyon ton. Bu sayı Kocaeli’deki nüfus artışını göze aldığımızda 2040 yılına kadar hiçbir sıkıntı olmayacağını gösteriyor.

“ALTERNATİF SU

KAYNAKLARI GEREKLİ”

Kocaeli’de 6-7 yılda bir kuraklık yaşıyoruz. 2006’da ve 2014’te yaşadık. Bu demek ki 2020 yılları gibi kuraklık olabilir. Bizim alternatif su kaynaklarına ihtiyacımız var. Ben yağmur yağdığında çok rahatlarım. Yağış olmadığını düşünün müthiş bir stres yaşarsınız. Yazın zaman zaman günlük su çıkışımız 500 bin tonu bile geçebiliyor. İhsaniye Barajı ve Avcıdere Barajı yapılacak. Bu da 30 milyon ton su bize katkı sağlayacak. Akyazı’da bir baraj yapılıyor. Ballı Kaya Barajı, Yuvacık Barajı’nın 4 katı büyüklüğünde bir baraj yapılacak.

“ÖNÜMÜZDEKİ 100 YILSU SORUNUMUZ YOK”

Sakarya’nın kapasitesinin çok üstünde olduğu için bizlerle de görüştüler. Kuraklık zamanında Sapanca ile uğraşacağımıza buradan suyumuzu temin edebiliriz diye düşündük. Düşünün 2014’te Sapanca’dan su alabilmek için terfi istasyonunda su bastık ve bunun elektrik gideri 2 milyon lira idi. Şuan protokol imzalama aşamasında. Bu barajın yüzde 42’sini DSİ bize tahsis etti. Bu da yılda 80 milyon ton su demek. Yani elimizdeki imkanlarla Kocaeli’de 100 yıl su ihtiyacı karşılanabilecek.

Kocaeli’nin kayıp kaçak oranı nedir?

Elindeki suya iyi sahip çıkacaksın. Kayıp kaçaklara dikkat etmek gerekiyor. 2004’te kayıp kaçan oranı yüzde 72 idi. Başladık bunu düşürme çabasına. Önce Gebze’nin altını üstüne getirdik. Bugün Derince ve Körfez’de başlattığımız seferberliği Gebze’de, Darıca’da, Çayırova’da, Dilovası’nda yaptık. Şebekenin yüzde 67’sini yeniledik. 8 bin 700 km’nin 5 bin kilometresini yeniledik 2004-2017 yılı arasında. Şuan Kocaeli genelinde kayıp kaçak oranı yüzde 33’e indi.

“2014’TE PROJE GELİŞTİRDİK”

Kazısız teknolojilerden nasıl yararlanırız ve kayıp kaçağı nasıl düşürürüz dedik. 2013’te başladık, 2014’te bir proje geliştirdik. İzmit Kayıp Kaçakla Mücadele Projesi başlattık. İzmit’teki bütün içme suyu şebeke hatlarını tespit ettik. Tahmini olarak 1100 km dedik. İzmit’i 75-80 bölgeye ayıracağız dedik. Bu bölgelere ayırdıktan sonra bölgelerin girişine bir vana koyalım dedik. Bu vana uzaktan kumandalı bir vana ve her vananın başına basınç kırıcı koyalım dedik. Bölgede kaç kişi yaşıyor, boru durumu ne, buradaki borular nüfusa uyumlu mu, boruların ömürleri nedir hepsini inceliyoruz. Buna göre ihtiyaç belirliyoruz. Böylelikle kayıp kaçar oranı ile ilgili fikrimiz oluyor. 2014’te yüzde 45 olan kayıp kaçak şuanda yüzde 36’ya indi.

“ASIL NEDEN ŞEBEKENİN ESKİ OLMASI”

Asıl kayıp kaçağın nedeni şebekenin eski olması ve olmaması gerektiği kadar basınç ile su verilmesi. Zaten sızıntılar oluyor bir de basınç artınca kayıp kaçak artıyor. Biz şimdi her eve 2 bar basınçla su gelecek şekilde ayarlama yaptık. 5 ve 5’in üzerinde oturan insanlarda su basınç sıkıntısı olur. O binaların mutlaka hidrofor kurmaları gerekiyor. İzmit’te yıllık 10 milyon ton su kaybı yaşanıyor. Biz bunun 4.5 milyon tonunu kazandık. Hedefimiz İzmit’teki kayıp kaçağı yüzde 25’e çekmek. Bu 10 milyon ton suyu kazanmak amacımız.

“SU SADECE ARIZADA KESİLECEK”

Yaptığımız yatırımlarla bu hedefe ulaştığımızda, harcanan maliyet kayıp kaçağın önüne geçmekle 1 yılda geri kazanılır. 10 milyon su 33 milyon yapıyor. İnşallah bu projeyi başaracağız. Şuan yarısını bitirdik. Önümüzdeki yıl tamamen bitmiş olacak. Bundan sonra İzmit’te sular sadece arıza yapılan bölgede kesilecek ve daha kısa sürede onarılacak. BU mantıkla Derince ve Körfez’i de düzenliyoruz. Her iki ilçede bu çalışmalar başladı.

Suya zam var mı?

Su fiyatları konusundaki politikamız yıllar önce belirlendi. Denildi ki suya bundan sonra zam yapmayacağız. TEFE/TÜFE oranında artış paranın değer kaybetmeyeceği şekilde yansıtalım. Otomatik zam dedikleri bu. Bunun adı da zam değil zaten. İstanbul ve Bursa’nın indirim yaptıkları söyleniyordu. Ama şöyle İSKİ her ay suya TEFE/TÜFE oranında zam yapar. Biz yılda bir yapıyoruz. İSKİ’nin şuandaki su fiyatı 4.96, bizdeki ise 3.33. Fiyat böyleyken indirim olmasa bizden düşük su satamazlar. Kısacası bizdeki zamlı tarife yılbaşında belirlenir, şubat ayında zam yansıtılır.

“SU İSRAFI YAPILMAMALI”

Su hayat kaynağı, dünyanın en değerli şeyi… Türkiye de su zengini filan değil. Tamam, 100 yıl ihtiyacımız yok ama birçok yerde su sıkıntısı yaşanıyor. Biz kayıp kaçak ile mücadele ederken vatandaşın da suyu israf etmemesi gerekiyor. Okullarda su tasarrufu tiyatrolarını yapıyoruz. Öğretmenlere, imamlara bu konuyla ilgili uyarılarda bulunmalarını istiyoruz. Camilerdeki arızalı muslukları değiştiriyoruz. Contalarını değiştiriyoruz. Suyu kullansın hiç önemli değil, ama hor ve savurgan kullanılmasın.

“TIKANIKLIK BÜYÜK SORUN”

Lavabo ve tuvaletler tıkanıyor. Kötü kullanılıyor. Islak mendil atılıyor, evinde yaktığı sobanın külünü bile atan var. Pamuk atan da var. Umuma açık yerlerde sıkıntı büyük. Hat tıkanınca biz kuka çalıştırmak zorunda kalıyoruz. 1 kuka 1 milyon lira. Artı bu hatlar temizlenirken 700 bar basınç veriyor. Bu da borulara zarar veriyor, ömrünü kısaltıyor ya da sızıntı yapmasına neden oluyor. Biz de bunları faturaya yansıtmak zorunda kalıyoruz. Vatandaş ona da tepki gösteriyor. Ama sonuçta o arızayı ihmaller zinciri ortaya çıkartıyor.

“Suyumuz yüzde 99.9 içmeye uygun”

Arıtma tesislerine hem içme suyu, hem kanalizasyon açısından dünyanın en iyi teknolojisini getirdiklerini söyleyen İSU Genel Müdürü Ali Sağlık, “Yüzde 99.9 içmeye uygun çıkıyor suyumuz” dedi

360 ayrı noktadan ayda bin numune aldıklarını söyleyen Ali Sağlık, “Türkiye’nin en gelişmiş laboratuvarına sahibiz. Arıtma tesislerinin içerisinde ilkel şartlarda laboratuvarlarımız vardı. 17 milyonluk bir yatırımla, sadece TÜBİTAK’ta olan cihazları koyduk. Türkiye’de tek olan analiz cihazlarını kurduk. Biz bu laboratuvarı yapmadan önce 30 farklı analiz yapabiliyorduk, şuanda ise 245 değişik analiz yapabiliyoruz. Hem içme suyu, hem kanalizasyon açısından dünyanın en iyi teknolojisini getirdik” dedi.

“SUYUMUZ İÇMEYE UYGUN ÇIKIYOR”

Ali Sağlık, “Su yönetimi genel müdürlüğü Türkiye’deki bütün numuneleri size yönlendireceğiz dedi. Vatandaşa suyu musluktan için demek öyle kolay değil. Biz alt yapısını yaparak kendimizden emin bir şekilde bu söylemde bulunuyoruz. Yüzde 99.9 içmeye uygun çıkıyor suyumuz. Kaldı ki en ufak şüphemiz olsa hemen gereğini yaparız. Zaman zaman bazı hastalıkların sebebi olarak su belirtiliyor. Oysaki suda bir bakteri olsa, sadece bir iki ev ya da bir sokak değil, o deponun su verdiği tüm ilçe etkilenir. Allah’a şükür ki bu zamana kadar böyle bir olay yaşanmadı” şeklinde konuştu.

2018’DE YAPILACAK İÇME SUYU İNŞAATLARI

Sultaniye, Zeytinburnu Gedikli içme suyu inşaatı

Kovalı Dere Baraj inşaatı

Gebze Pelitli ve Tepemanayır içme suyu inşaatı

Gebze Q1200 mm içme suyu hattı yenileme

Darıca içme suyu terfi sistemi inşaatı

Dilovası Köseler Köyü içme suyu inşaatı

Körfez Muhtelif içme suyu inşaatı

Derince Muhtelif içme suyu inşaatı

Derince Bonzırık Hattı ve içme suyu deposu inşaatı

Kandıra Pınardüzü, Ballar, Sarı Ahmetler ve Terziler Köyleri içme suyu inşaatı

Hira Grubu içme suyu inşaatı

Çamkonak Köyü içme suyu inşaatı

Başiskele Muhtelif içme suyu inşaatı

Başiskele Soğukpınar HES 1-2-4 inşaatı

Başiskele Doğantepe içme suyu inşaatı

Başiskele Aksığın, Kazandere içme suyu inşaatı

Başiskele Şişeleme Terfi İstasyonu

Karamürsel Ereğli içme suyu inşaatı

Karamürsel İhsaniye Barajı İsale Hattı ve tünel inşaatı

Türbebayırı, Gündoğdu, içme suyu Terfi Merkezi revizyon inşaatı

Muhtelif ilçelerde içme suyu inşaatı

Muhtelif içme suyu depoları, bakım ve onarım inşaatları

KANALİZASYON İNŞAATLARI

Sultaniye, Zeytinburnu, Gedikli kanalizasyon inşaatı

Gebze Pelikli Kadılı ve Tepemanayır kanalizasyon inşaatı

Gebze Yağcılar kanalizasyon inşaatı

Cumaköy, Mollafeneri Denizli Köyleri kanalizasyon inşaatı

Gebze Bilişim Vadisi atık su arıtma tesisi

Gebze Kimyasal arıtma tesisi

Darıca (Eskihisar) Kanalizasyon Kolektör Hattı inşaatı (2. Kısım)

Dilovası Köseler Köyü kanalizasyon hattı inşaatı

Körfez Muhtelif kanalizasyon inşaatları

Derince Muhtelif kanalizasyon inşaatları

Sevindikli Modüller Atıksu Arıtma Tesisi ve Kanalizasyon İnşaatı

Kandıra Pınardüzü, Ballar, Sarıahmetler ve Terziler Köyü kanalizasyon inşatları

Çamkonak Köyü kanalizasyon inşaatı

Başiskele Muhtelif kanalizasyonlar inşaatı

Başiskele Doğantepe kanalizasyon inşaatı

Karamürsel Ereğli kanalizasyon inşaatı

Muhtelif ilçelerde kanalizasyon inşaatı

Muhtelif ilçelerde fosseptik inşaatı

ŞANTİYE BİNALARI VE İDARİ BİNA İNŞAATLARI

İSU Genel Müdürlüğü B Blok inşaatı

Çayırova Şantiye binaları inşaatı

Kartepe Şube Müdürlüğü ve Şantiye bina inşaatı

YAĞMURSUYU İNŞAATI İŞLERİ

Körfez Muhtelif Yağmursuyu İnşaatı

Derince Muhtelif Yağmursuyu İnşaatı

Başiskele Muhtelif Yağmursuyu İnşaatı

Gölcük Kavaklı Yağmursuyu Sistem İnşaatı

Muhtelif ilçelerde Yağmursuyu İnşaatı

DERE ISLAH İNŞAATLARI

Gebze Barış Deresi Islahı ve İnşaatı

Gölcük Karınca Deresi Islahı

Muhtelif derelerin ıslahları

ALİ SAĞLIK KİMDİR?

1964 tarihinde İzmit Bağlıca Köyü’nde doğdu. 1987 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim dalında “İktisadi kalkınmada merkez bankacılığının rolü” başlıklı tezi ile Bilim Uzmanı unvanını aldı. Eylül 2005’te İSU Genel Müdürlüğüne atandı. Haziran 2017 tarihinde Genel Müdür olarak görevlendirildi. Evli ve 3 çocuk babası.