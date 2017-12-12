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12 Aralık 2017- ( G : Bugün 16:28 TSİ ) Röportaj

"İşlerimiz çok kötü çünkü..."

İzmit Sanayi Sitesi’ndeki 58 yıllık Uçarlar Toptan Perakende Oto Yedek Parça firmasının sahibi olan Adnan Uçar, işlerinin eskiye nazaran daha kötü olduğunu söyledi. Uçar, Çünkü üretemeyen bir ülke olduk. Her şeyi ithal ederek temin ediyoruz” dedi

İzmit Sanayi Sitesi 416 Blok No: 1 adresinde bulunan Uçarlar Toptan Perakende Oto Yedek Parça firmasının sahibi olan Adnan Uçar, İzmit Belediyesi’nin geçtiğimiz aylarda düzenlediği Ahilik Haftası etkinliğinde 41 yılı geride bırakan esnaflardan biri olarak ödül almıştı. Gazetemize işi ile ilgili tecrübelerini aktaran Uçar, ekonomik anlamda da çok özel mesajlar verdi. Uçar, “58 yıllık tecrübeliği, kaliteye ve dürüstlüğe önem veren bir firmayız. İşlerimiz eskiye göre daha kötü durumda. Çünkü üretemeyen bir ülke olmaya başladık. Her şeyi ithal ederek temin ediyoruz” dedi.

Mesleğe nasıl başladınız?

Babam 1960 yılında firmayı kurdu. 8 yaşında babamın yanında çırak olarak başladım. Yerimiz o zaman çarşıdaydı. 1975 yılında sanayiye taşındık. 1975 yılından bu zamana kadar mesleğimizi sürdürüyoruz. Ben de yaşlandım artık. Yerime oğlumu yetiştirmeye çalışıyorum. İşlerimi oğluma devredeceğim.

İşlerinizin durumu geçmişe oranla nasıl?

Geçmişe oranla aslında işlerimiz çok iyi değil. Eski bir firma olduğumuz için artık ismimiz ile iş yapıyoruz. Vatandaş internete girdiğinde zaten her firmayı bulabiliyor. Bizi bilen kaliteye geliyor. 58 yıldır aynı dürüstlük ve kalite ile çalışmaya devam ediyoruz.

Meslek ile ilgili beklentileriniz neler?

Yaklaşık 58 senesini doldurmuş bir firmayız. Al-sat yapıyoruz, ama bu işle ilgili olarak ileriye dönük çok büyük bir istikbal görmüyorum. Bunun nedeni üretemememiz. Her şey ithal geliyor. Çalışmalarımızı toplum olarak üst noktaya getirmemiz gerekiyor. Üretmeyen bir toplum iyi yerlere gelemez. Gelişen teknolojilerin de gerisinde kalmamak gerekiyor. Kısaca tamamen tüketim toplumuyuz. Gençlerin işi artık çok zor. Daha fazla çalışmaları lazım. Yeni nesil kısa sürede köşeyi dönmek istiyor, sabırsız.

Ahilik Haftası’nda 41’inci yılını dolduran esnaf olarak ödül aldınız. Ödül alırken neler hissettiniz?

Çok güzel bir organizasyon oldu. Karşılamadan memnun oldum. Eski dostlar ile bir araya geldik. İzmit Belediyesi’ne bizlere ödül verdiği için teşekkür ediyorum hatırlanmak güzel bir şey.

Adnan Uçar kimdir?

1952 yılında Yunanistan’da dünyaya geldi. 1956 yılında ise ailesi ile birlikte İzmit’e gelerek yerleşti. Lise mezunu olan Uçar, 58 yıl önce kurduğu Uçarlar Toptan Parakende Oto Yedek Parça firması ile müşterilerin hizmet veriyor. Lise mezunu olan Uçar, evli ve 2 çocuk sahibi.

12 Aralık 2017 -

Muhabir Nuri Akçaharman

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