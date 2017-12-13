“Firma olarak yenilikçi ürünler yapıyoruz”

Mesleğinde 41 yılını dolduran ve İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen Ahilik Haftası programında ödüllendirilen Ulusoy Kağıt Sanayi AŞ ve ICM Makine ve Mühendislik firmasının sahibi Çınar Ulusoy, meslek hayatı boyunca yaşadıklarını gazetemize anlattı. Ulusoy, “İç piyasada çok sayıda müşterimiz var onlarla aynı alanda rekabet etmeden çalışmayı sürdürüyoruz. Yenilikçi ürünler yapıyoruz. Türkiye’de ilk defa yapılan ürünleri yapıp pazara sunuyoruz. Gelen tepkiler üzerine de makineler yapıyoruz” dedi. Ulusoy ayrıca personel istihdamında zorlandıklarını da sözlerine ekledi.

Mesleğe nasıl başladınız?

Kağıt üretimimiz 1963 yılında başladı. O tarihten bu yana İzmit’te temizlik kağıtları üretiyoruz. Firmamız babam Hayrettin Ulusoy tarafından kuruldu. Ben makine mühendisiyim, aynı sektörde makine imalatı yapan bir firma kurarak işe başladım. 1996 yılından beri de hem kağıt hem makine üretimi yapıyorum.

İşlerinizin durumu geçmişe oranla nasıl?

Sektör her geçen gün gelişiyor. Makine üretimi alanımız büyüyor. Açıkçası kağıt üretimi alanını fazla büyütmeye uğraşmıyoruz. Müşterilerimiz ile rakip olmamaya çalışıyoruz. İç piyasada çok sayıda müşterimiz var, onlarla aynı alanda rekabet etmeden çalışmayı sürdürüyoruz. Yenilikçi ürünler yapıyoruz. Türkiye’de ilk defa yapılan ürünleri yapıp pazara sunuyoruz. Gelen tepkiler üzerine de makineler yapıyoruz.

Meslek ile ilgili beklentileriniz neler?

Temizlik kağıdı üretme sektörü Türkiye’de büyüyen bir alan. Önümüzdeki yıllarda ülkemizin yakın coğrafyada ciddi ölçüde temizlik kağıdı ihraç eden pozisyona geleceğini düşünüyorum. Önümüzdeki 10 yıl içinde kişi başı tüketimin artacağını düşünüyorum.

Mesleğinizde yaşadığınız sıkıntılar neler?

Türkiye’de üreticilik yapmak zor. Personel istihdamı güç şartlarda sağlanıyor. Çalışanların üzerindeki yükler çok fazla ve bu işletmeye de yansıyor. İşletme üzerinde vergi yükleri de çok fazla. Bu yüzden üretim yapmaktan zaman zaman zorluk çekiyoruz.

Ahilik Haftası’nda 41’inci yılını dolduran firma olarak ödül aldınız. Ödül alırken neler hissettiniz?

Toplantıya katılamadık, ancak takdir ettim. Uzun yıllardır işletme kurmuş ve faaliyet yapan birini ödüllendirmek güzel. Türkiye’de 40-50 yıllık işletme bulmak çok zor. Teşvik amaçlı olduğunu düşünüyorum.

Çınar Ulusoy kimdir?

İzmitli olan Çınar Ulusoy, İzmit Lisesi’nde okudu. 1987’de İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi’nden mezun oldu. Çeşitli firmalarda mühendis olarak görev yaptıktan sonra aile şirketlerinin başına geçti. 35 ülkeye üretimlerinin yüzde 80’lik kısmını ihraç ediyor. Makine Mühendisleri Odası’nda 4 yıl boyunca başkanlık da yapan Çınar Ulusoy, 4 yıldır Kocaeli Sanayi Odası’nda başkan yardımcısı olarak görev yapıyor. Ulusoy, evli ve 2 kız çocuğu sahibidir.