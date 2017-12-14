"Yetiştirdiğim çırakların hepsi fakir ve köylüydü"

Mesleğinde 41 yılını dolduran ve İzmit Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda düzenlenen Ahilik Haftası programında ödüllendirilen, Tam Çelik firmasının sahibi Erol Köse, meslek hayatında edindiği tecrübeleri gazetemizle paylaştı. Çok farklı bir özelliği bulunan Köse, çırak bulma kriterini ise şöyle açıkladı: “Çırak yetiştirirken aradığım tek kriter köylü ve fakir olmasıydı. Çünkü fakir insan başarılı olmak zorunda kalıyor. İşine dört elle sarılıyor. Çok sayıda çırak yetiştirdim. Hepsi de çok güzel işlerin sahibi oldular” dedi.

Mesleğe nasıl başladınız?

Mesleğe ilkokulu bitirdikten sonra çırak olarak başladım. 1955 yılında çıraklık yaptıktan sonra soğuk demirciliğe girdim, su tesisatında çıraklık yaptım. İPRAŞ’ta kaynakçı olarak çalıştım, daha sonra ise askere gittim. Vatani görevimizin ardından çeşitli fabrikalarda çalışmaya devam ettim. 1966 yılında kendi işyerimi açtım. O yıllardan bu zamana kadar çalışmaya devam ediyorum. İşimi severek yapıyorum, başarımın sırrı budur.

İşlerinizin durumu geçmişe oranla nasıl?

İşyerimiz büyük bir yer, bu bölgede büyük işler yapan iki firma var, onlara tesisleri kiraya verdik. Taahhüt işini bıraktık. Bu meslekte çok sayıda çırak yetiştirdim. Çırak yetiştirirken aradığım tek kriter köylü ve fakir olmasıydı. Çünkü fakir insan başarılı olmak zorunda kalıyor. İşine dört elle sarılıyor. Bu durumdan gurur duyuyorum. Onlar benim evlatlarım, şimdi hepsinin çok güzel işleri var. Hala desteklemeye devam ediyorum.

Meslek ile ilgili beklentileriniz neler?

Meslek ile ilgili bir beklentim açıkçası bulunmuyor. Benden sonra işi devam ettirecek biri yok. Oğluma işleri bırakmak istedim, ancak o bu tür işleri sevmedi.

Ahilik Haftası’nda 41’inci yılını dolduran esnaf olarak ödül aldınız. Ödül alırken neler hissettiniz?

Ödül aldığım için çok mutlu oldum. İzmit Belediyesi’ne bizi unutmadığı için teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklerin sayısının daha da artmasını diliyorum. Esnaf bu kentin değeridir, kıymetini bilmek lazım.

Erol Köse kimdir?

1942 yılında Adapazarı’nda doğdum. İlkokul mezunuyum. 1966 yılında kendi işyerimi açtım ve o günden bu zamana kadar esnaflık yapıyorum. Evliyim, 2 çocuğum var.