“Her gelen Kandıra’nın bir şeyini değiştirdi"

Mesleğinde 41 yılını dolduran esnaflarla ilgili olarak İzmit’in ardından bu kez Kandıra’dayız… Kentin gelişimine büyük katkılar sunan Ahilik erbabı olan Kandıra’nın esnafları arasında da yine 41 yılı devirmiş olanlar var. Bu isimlerden birisi ilçe merkezinde bulunan Akalın Mağazacılık firmasının sahibi Vedat Akalın…

YÖNETİCİLERİ ELEŞTİRDİ

Akalın, meslek hayatı boyunca yaşadıklarını gazetemizle paylaştı ve geçmişten bu zamana kadar yaşadıklarını bir bir anlattı. İşe ilk başladıkları dönemde işlerinin daha iyi olduğunu belirten Akalın, “Kandıra’nın durumu da o zamanlar iyiydi. O günden bu güne kadar gelen yöneticiler hep kendi bildiklerini yaptıkları için ilçenin kaderini de haliyle değiştirdiler” dedi.

Mesleğe nasıl başladınız?

İlkokula başladığım dönemlerde aslında meslek hayatına da giriş yapmıştım. 8 yaşında çalışma hayatına başladım. 1972 yılında ilk olarak manifaturacı olarak çalıştım. Manifaturacılığın yavaş yavaş yok olması sebebiyle beyaz eşya dükkanı açtım. 1972 yılından beri beyaz eşya üzerine çalışıyorum.

İşlerinizin durumu geçmişe oranla nasıl?

İşe ilk başladığımız zamanlar durumumuz çok daha iyiydi. Kandıra’nın durumu da o zamanlar üst seviyedeydi diyebilirim. İnsanlar refah içinde ve mutluydu. O günden bu zamana kadar gelen yöneticilerin tamamı hep kendi bildikleri işleri yaptıkları için Kandıra’nın kaderini de değiştirdiler. Yeni nesil şimdi hiçbir şey yapmıyor.

Meslek ile ilgili beklentileriniz neler?

Mesleğimizle ilgili fazla bir beklentim yok. Ben artık yaşlandım. Ticaret bizde dededen torunlara geçiyor. Ben de dükkanı şu an oğlum Serhat’a devretmek üzereyim. Torunum ilerleyen zamanlar bu işe devam eder mi, etmez mi bilmiyorum.

Vedat Akalın kimdir?

1949 yılında Kandıra’da doğdum. İlkokul mezunuyum. Çocuk yaştan itibaren ticaretin içindeyim. Önce manifaturacılıkta, ardından beyaz eşya sektöründe esnaflık yapmaya başladık. Ev ve 2 çocuğum sahibiyim. Ayrıca 4 torunum var.