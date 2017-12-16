“54 yıldır aynı dükkanda kiracıyız”

Kandıra’nın en eski esnaflarından biri olarak bilinir Berber Ayhan… İlçe merkezindeki Seçkin Erkek Berberi’nin sahibi. Mesleğe babasının yanında başlamış, işin ilginç yanı ise babasından bu yana tam 54 yıldır aynı dükkanda kiracılar. İşine ve el emeğine çok güvenen Ayhan Seçkin, berberlik sektörünün hiçbir zaman ölmeyeceğini söylese de “Artık bizden geçti” diyecek kadar da gerçekçi. En büyük sıkıntısı ile kendisinden sonra mesleği devam ettirecek kimsenin olmaması. Kazancı için ise “Günü kurtarıyoruz” diyor.

Mesleğe nasıl başladınız?

Berberlik baba mesleği. 54 senedir aynı dükkanda kiracıyız. Küçük yaşta babamın yanında çırak olarak çalışarak bu işe başladım. 1980 yılından itibaren de işin başına bizzat ben geçtim. Babam 1961 yılında başladı berberliğe. Ben de 3 senedir tek başıma çalışıyorum, babam artık emekli oldu.

İşlerinizin durumu geçmişe oranla nasıl?

Eskiye göre durumumuz çok iç açıcı değil. Sadece günü kurtarıyoruz. Küçük esnafın durumu içler acısı.

Meslek ile ilgili beklentileriniz neler?

Berberlik sektörü hiçbir zaman ölmez, ama artık bizden geçti. Benden sonra mesleğimizi devam ettirecek kimse de yok. Ben sağlığım el verdiği sürece çalışmaya devam edeceğim daha sonrasında dükkanı kapatacağız.

Ayhan Seçkin kimdir?

Berberliğe çocukluk yıllarında babasının yanında bulunan Kandıralı Ayhan Seçkin, 1965 yılında dünyaya geldi. Babasının ardından 1980 yılında berber dükkanının başında yer alan Seçkin, evli ve 2 çocuk sahibi.