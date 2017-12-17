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17 Aralık 2017- ( G : Bugün 12:33 TSİ ) Röportaj

“Her geçen gün daha kötüye gidiyoruz”

Kandıra’nın en eski esnaflarından Bulgurcu Kundura’nın sahibi Remzi Bulgurcu, sektörün yaşadığı sıkıntılardan söz etti. Üretim ve imalattaki fazlalığın piyasayı düşürdüğünü belirten Bulgurcu, “Giderek daha kötüye gidiyoruz. Bu durumdan alıcı da satıcı da sıkıntılı” dedi

Mesleğinde 41 yılını dolduran Bulgurcu Kundura’nın sahibi Remzi Bulgurcu, meslek hayatı boyunca yaşadıklarını gazetemizle paylaştı. Ayakkabıcılık sektörünün giderek daha kötü bir hal aldığını belirten Bulgurcu, “Büyük mağazalar da kendi arasında savaş veriyor. Bundan sonrakilere Allah kuvvet versin. Üretim ve imalat çok fazla. Haliyle bu durum piyasayı düşürüyor. Alıcı da, satıcı da kötü durumda” dedi.

Mesleğe nasıl başladınız?

Mesleğe 1971 yılında genç yaşta çırak olarak başladım. Küçük yaşta mesleğe başladığım için işin mutfağını da çok iyi biliyorum. İşimi en başından beri severek yapıyorum.

İşlerinizin durumu geçmişe oranla nasıl?

Eskiden ben burada 7 kişi ile birlikte çalışıyordum. Bugün ise neredeyse bir kişiye bile ekmek yok. Çarşamba günleri burada pazar oldurdu, o zaman bırak oturmayı sağımıza solumuza dönemezdik. Şimdi ise boş boş oturuyoruz, çünkü iş yok. Durumumuz her geçen gün kötüye gidiyor. Biz sadece günü kurtarıyoruz.

Meslek ile ilgili beklentileriniz neler?

Ben ilerleyen zamanlarda mesleğimi zaten oğluma bırakacağım. Ancak her geçen gün meslek daha da kötüye gidecek. Büyük mağazalar işlerimizi olumsuz etkiliyor. Önceden biz paramızla ayakkabı bulamayıp imalat yaptırırdık, ama bugün toptancının elinde de ayakkabılar yığın halinde. İmalat ve üretim çok yüksek. Fazla çeşit var ve bu piyasayı öldürüyor. Her gün pasta dağılıyor. İlerde daha da kötü olacağını herkes biliyor. Büyük mağazalar da kendi arasında savaş veriyor. Bundan sonrakilere Allah kuvvet versin. Alıcı da kötü satıcı da kötü durumda.

Remzi Bulgurcu kimdir?

1949 yılında Kandıra’da doğdum. Küçük yaşlardan itibaren ayakkabıcılık sektöründeyim. Çırak olarak başladığım iş yerinde şu anda kendi işimi yürütüyorum. Gelecek dönemde iş yerini oğluna devretmeye hazırlansam da sektörün olumsuz durumu beni düşündürüyor. Evli ve 3 çocuk sahibiyim.

17 Aralık 2017 -

Muhabir Nuri Akçaharman

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