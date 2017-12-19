"Kaynarca bile Kandıra’yı geçti"

Mesleğinde 41 yılı geride bırakan Gürbüz Alışveriş Merkezi’nin sahibi İsmail Gürbüz, meslek hayatı boyunca yaşadıklarını gazetemizle paylaştı. Kandıra’nın en eski esnaflarından biri olarak bilinen Gürbüz, ilçenin gelişimi ile ilgili olarak ilginç tespitlerde ve ithamlarda bulunuyor.

TURİZM ELEŞTİRİSİ

Kandıra’nın ileri gelenlerinin ve yaşadığı 66 yıl boyunca ilçenin yerel yönetimlerinin Kandıra için hiçbir şey yapmadığını savunan Gürbüz, “Burası için turizm kenti diyoruz. Fakat ben bugün otel açayım desem 5 kuruş teşvik alamam. Dünün Kaynarca’sı bizi geçmeye başladı. Artık biz bittik” dedi.

Mesleğe nasıl başladınız?

Ticarete 16 yaşında başladım. Çıraklık yapmadım, ben direkt olarak esnaf oldum. 50 yıldır esnaflık yapıyorum. İşimi bugün bile ilk günkü gibi aynı heyecanla, aynı duygu ile yapıyorum.

İşlerinizin durumu geçmişe oranla nasıl?

Esnaflık eskiye göre çok daha zorlaştı. Geçmişte daha kolaydı, ufak sermaye ile dönebiliyordun. Fakat şimdi ufak sermaye ile hiçbir şey yapamıyorsun. Şimdi büyük olmak, büyük düşünmek, hedeflerini de büyük koymak zorundasın, yoksa ilerleyemezsin.

Meslek ile ilgili beklentileriniz neler?

Artık yaşlandım, benden sonra oğlum mesleğe devam edecek. Oğlum da mesleği severek yapıyor. Zaten Kandıra geri kalmış, gelişememiş bir kasaba. Turizm bölgesi diyoruz, ama ben otel açmaya kalksam 5 kuruş bile teşvik alamam. Nerede kaldı turizm? Dünün Kaynarca’sı bizi geçmeye başladı. Kandıra olarak kimse yaptıkları ile övünmesin, artık biz bittik. Kandıra’nın ileri gelenleri bu güzel ilçe için hiçbir şey yapmadı. 160 senelik belediye ne yaptı? Sürekli göç veriyoruz.

İsmail Gürbüz kimdir?

1951 yılında Kandıra’da dünyaya geldim. 66 yıldır bu güzel ilçede yaşıyorum. Çıraklık ve kalfalık dönemlerini hiç görmedim ve direkt olarak kendi işimin başında esnaflığa başladım. Evliyim, 2 çocuk 4 torun sahibiyim.