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20 Aralık 2017- ( G : Bugün 15:25 TSİ ) Röportaj

“Artık herkes hazıra döndü"

Mesleğinde 41 yılını dolduran Akalın Ticaret firmasının sahibi Nazif Akalın, “Önceden herkes kendi işini kendi yapardı şimdi ise hazıra dönüldü. Ticaret çok zorlandı” dedi

Mesleğinde 41 yılını dolduran Akalın Ticaret firmasının sahibi Nazif Akalın, meslek hayatı boyunca yaşadıklarını gazetemize anlattı. Geçmiş yıllara nazaran işlerinin çok daha kötü olduğunu belirten Akalın, “Önceden herkes kendi işini kendi yapardı, şimdi herkes hazıra döndü. Ticaret çok zorlandı. Benim rakibim Çin oldu” dedi.

Mesleğe nasıl başladınız?

Esnaflığa 1979 yılında vatani görevimin bitirip kente dönüş yaptıktan sonra başladım. Çeyiz, mobilya malzemeleri satıyordum. Daha sonra mobilya işini küçültme kararı aldık.

İşlerinizin durumu geçmişe oranla nasıl?

2015 yılından sonra işler durgunlaştı. Ticaretin şekli, müşterinin şekli değişti. İnternetin de gelişmesinden kaynaklı sanal ortamda yapılan alışveriş olayı sürekli arttı. İzmit’e geliş gidişlerde muazzam düzeyde artma yaşandı. Burada yaşayan insanlar geçmiş yıllarda bu kadar çok İzmit’e gitmezlerdi. Bu durum da işlerimizi olumsuz etkiledi. Önceden herkes kendi işini kendi yapardı şimdi herkes hazıra döndü. Kandıra’nın köy nüfusu artmıyor işlerimiz bu yüzden duruldu. İzmit bizim müşterimizi çekiyor.

Meslek ile ilgili beklentileriniz neler?

Meslekle ilgili bir beklentim yok. Yaşım elverdiği müddetçe işimi yapmaya devam edeceğim. İşimi çok seviyorum, ama arkadan gelen, bizden sonra mesleği sürdürecek, devamını sağlayacak kimse olmadığı için dükkanımı kapatacağım. Ticaret çok zorlandı. Benim rakibim Çin oldu.

Nazif Akalın kimdir?

66 yaşındayım, Kandıralıyım. Yüksekokul mezunuyum. Esnaflığa askerliğimin ardından başladım. Geçmişe göre işimiz daha durgun olsa da yine de esnaflığı sürdürüyorum. Evli ve 3 çocuk babasıyım.

20 Aralık 2017 -

Muhabir Nuri Akçaharman

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