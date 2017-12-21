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21 Aralık 2017- Röportaj

“Küçük esnaftan vergi alınmamalı”

Kandıra’nın en eski berberlerinden Hüsnü Morgül, vergi konusunda ilginç bir talepte bulundu. Morgül, “Küçük esnaftan vergi alınmamalı. Ya da bu bir düzene sokulmalı. çünkü yüksek miktarlarda vergi ödüyoruz” dedi

Kandıra’da meslekte 41 yılını dolduran 64 yaşındaki Berber Hüsnü Morgül meslek hayatı boyunca yaşadıklarını gazetemize anlattı. Morgül, “Küçük esnaftan vergi alınmaması gerekiyor. Bu iş mutlaka bir düzene sokulmalı. Çünkü yüksek miktarlarda vergi ödüyoruz” dedi.

Mesleğe ilk olarak nasıl başladınız?

55 sene önce mesleğe çırak olarak başladım. İşi öğrendim ve sonrasında askere gittim. Vatani görevimin ardından 1968 yılında kendi dükkanımı açtım. O günden bu yana mesleğime devam ediyorum.

Mesleğe ilk başladığınız zamanlara göre şu anda iş durumunuz nasıl?

Eskiden daha iyiydi tabi ki. Daha önceki yıllarda bekleme vardı, şimdi bekleme yok. Eğer kalabalıksa adam gidiyor. Bir de şimdi berber dükkanı sayısı çok arttı. Her yerde var. Ayrıca vatandaşlar artık teknolojinin gelişmesiyle birlikte sakal tıraşını evde yapıyor. Bir de gençlerde sakal modası olunca tıraşa da gelmiyorlar. İşlerimiz çok kötü değil, ama eskisi kadar da iyi değil.

Mesleğinizle ilgili gelecek adına beklentileriniz nelerdir?

Beklentim şu, küçük esnaftan vergi alınmamalı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi elektrik, su ve emlak vergilerini bizden talep etmemeli diye düşünüyorum. Esnaf olduğumuz için vergileri yüksek tutuyorlar. Dengeyi sağlamak lazım.

Meslekle ilgili zorluklar nedir?

Esnafın durumu belli. Gittikçe hayat zorlaşıyor. Bizim yaptığımız işlerle ilgili değil de dışarıdan yaşadığımız zorluklar sıkıntı yaratıyor. Dediğim gibi, vergiler yüksek, kiralar yüksek, hayat zor. Geçim şartları bizleri zorluyor. Sadece fakir fukaraya odun kömür yardımı yapmakla ekonomide denge sağlanmaz.

Hüsnü Morgül kimdir?

Hüsnü Morgül 1953 yılında Kandıra’da doğdu. Evli ve 3 çocuk babası. Mesleğe 1962 yılında çırak olarak başlayan Morgül, 1968 yılında ilk dükkanını Kandıra’da açtı. Morgül o tarihten bu yana mesleğine ilçesinde devam ediyor.

21 Aralık 2017 -

Muhabir Nuri Akçaharman

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