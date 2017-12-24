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24 Aralık 2017- ( G : 25 Aralık 2017 ) Röportaj

"Pazar günü isteyen berber dükkanını açsın"

Mesleğinde 41 yılını dolduran esnaflardan biri olan ve Körfez’de geniş bir kesim tarafından sevilen Coşkun Berber’in sahibi Nuri Coşkun, mesleği ile ilgili ilginç tespitlerde bulundu.

Berberlere uygulanan Pazar günü dükkan açma yasağı ile ilgili görüşünü belirten Coşkun, “Madem yasak uygulanacak, İzmit’te pazar günü uygulanan nöbetçi berber olayı Körfez’de de uygulanmalı. Fakat bana göre pazar günleri serbest bırakılmalı. İsteyen berber açsın, isteyen açmasın” dedi.

Mesleğe nasıl başladınız?

Mesleğe ilkokuldan sonra İzmit’te çırak olarak başladım. 4-5 yıl boyunca çıraklık yaptıktan sonra çalıştıktan sonra kalfa oldum. 1975’de Körfez’de kendime dükkan açtım.

İşlerinizin durumu geçmişe oranla nasıl?

Vatandaşın durumu geçmişe göre daha kötü. Vatandaşın maddi sıkıntıları bizim de işlerimizi olumsuz etkiliyor. Burası sakin bir mahalle, ama burada bile berber çoğaldı. Önceden 2 tane berber dükkanı vardı, şimdi 10 tane berber dükkanı oldu. Rekabet arttı.

Mesleğinizle ilgili beklentileriniz neler?

Oğlum okuyor, mesleğe devam edeceğini sanmıyorum. Ben sağlığım el verdiği sürece çalışacağım. Bundan sonra meslek daha da kötüye gidecek. Vatandaşı durumu çok kritik. Kepenk kapatan fazla burada yok, ama durumlar kötü.

Kocaeli Valiliği tarafından pazar günleri berberlerin dükkanını kapatma kararını nasıl değerlendiriyorsunuz?

İzmit’te pazar günü nöbetçi berber oluyor, ama Körfez’de böyle bir durum yok. Körfez’de de nöbetçi berberler olsun. Önceden pazar günleri dükkanını isteyen açıyor, isteyen açmıyordu. Açıkçası ben yine aynı şekilde olmasının taraftarıyım. Eskisi gibi yine isteyen açsın istemeyen açmasın, buna bir kural koyulmasın.

Nuri Coşkun kimdir?

Körfez ilçenin en eski esnaflarından biri olan ve çıraklıktan itibaren başladığı işini kendi dükkanında sürdüren Nuri Coşkun, 1959 yılında İzmit’te dünyaya geldi. Yıllardır berberlik mesleğini sürdüren Coşkun, evli ve 1 çocuk babası.

24 Aralık 2017 -

Muhabir Selin Becer

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