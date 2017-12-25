“Taşıma su ile artık değirmen dönmüyor”  

Körfez ilçenin en büyük ve kalabalık mahallesi durumundaki Mimar Sinan Mahallesi İbni Sina Caddesi üzerinde büfesi bulunan ve 41 yılı aşkın bir süredir bölgede esnaflık yapan Bakkal Bülent Bayramin, geçen sürede yaşadığı tecrübeleri gazetemizle paylaştı. Şartların işlerini fazlasıyla olumsuz etkilediğini dile getiren Bayramin, işlerin kötüye gittiğini her geçen gün şartların ağırlaştığını ve işletmelerini kapatmayı düşündüklerini ifade etti. Bayramin, “Taşıma su ile değirmen dönmüyor artık” dedi.

Mesleğe ilk nasıl başladınız?

Bu işe ilk olarak babamın yanında başladım. O dönemlerde ilkokula giderken burada çıraklık da yapıyordum. Ondan sonra bu işe devam ettim. Daha sonra 15-20 sene geçtikten sonra bu kez iş yerini ben işletmeye başladım. Şu anda buradaki kazancım yetmediği için ek işler yapmak zorunda kalıyorum. Niyetimiz bu mesleği uzun süre yapmamaktır.

Mesleğe ilk başladığınız zamanlarla günümüz şartlarını karşılaştırırsanız ne gibi farklılıklar görülüyor?

Hem çevre olarak hem de ticaret bakımından çok değişikliler var. Şu anki durumla eski durum çok farklı. O zamanlar 1-2 tane esnaf vardı. Şimdi rekabet çoğaldı. Vatandaşın alım gücü düştü. Vergiler muazzam seviyede. Şimdilerde elde ettiğimiz kazancımızla zar zor geçiniyoruz. En önemli değişikler bunlar oldu.

Mesleğinizle ilgili gelecek adına beklentiniz mi var mı?

Benim hiçbir beklentim yok. İşletmemizi kapatmayı düşünüyoruz. Şartlar bizleri gün geçtikte zorluyor. Taşıma suyla değirmen dönmez. Niyetimiz kapatmak. Ödemelerin altından kalkamıyoruz. Bunun tek çaresi kepengi indirip gitmektir.

41 yılı aşkın süredir esnafsınız. Neler söylemek istersiniz?

Bir iş yeri açıldığı zaman devlete ödenen vergiler, esnaf kefalet, Bakkallar Odası ve belediye gibi kurumlara ödemeler çok ağır gelmeye başladı. Küçük esnaf olarak pek memnun değiliz. İlerisini göremiyoruz. Sonuçta bunun devamının gelmeyeceğini yavaş yavaş anlıyoruz. Biraz kararsızız. Günümüz şartlarında esnaflık hiç ama hiç kolay değil. Yıllara meydan okuyamıyorsunuz. Şartlar sizi küçülttükçe küçültmeye devam ediyor.

Bülent Bayramin kimdir?

Bülent Bayramin 1963 yılında Artvin’de doğdu. 40 yıl önce Kocaeli’nin Körfez ilçesine gelen Bayramin, Mimar Sinan Mahallesi İbni Sina Caddesi üzerinde açtığı bakkal dükkanında esnaflığa başladı. Halen mesleğine devam eden Bayramin, evli ve 1 çocuk babasıdır.