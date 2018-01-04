“İl başkanı olursam, hiçbir yere aday olmayacağım”

7 Ocak’ta yapılacak olan CHP İl kongresi, iki adaylı bir seçim olacak. Mevcut başkan Av. Cengiz Sarıbay’ın karşısına partinin eski milletvekillerinden Bekir Yurdagül aday olarak çıkacak. Yurdagül, 1951 yılında İzmit’te dünyaya geldi. İlkokul ve lise öğrenimini İzmit’te tamamlayan Yurdagül, Ankara’da Yüksek Teknik Öğretmenlik okudu ve öğretmen olarak üniversiteden mezun oldu. Fakat uzun süreli olarak öğretmenlik yapmayan Yurdagül, Gölcük Tersanesi’nde işçi olarak çalışmaya başladı. Sonrasında tersanede örgütlü olan Harb-İş Sendikası Gölcük Şube Başkanlığı yaptı.

ALTUNYUVA İLE BİRLİKTE

24 Aralık 1995 tarihinde Demokratik Sol Parti’den Kocaeli milletvekili seçildi. Daha sonra partisi DSP’den yaşadığı sorunlar sebebiyle ayrılarak CHP’ye geçti. Yurdagül, CHP’de parti meclisi üyeliği, merkez yönetim kurulu üyeliği ve genel sekreter yardımcılığı gibi üst düzey görevleri de üstlendi. Son zamanlarda da Kocaeli Demokrasi Girişimi’nin sözcülüğünü yapıyor. Yurdagül, önceki gün eski il başkanı Cihat Altunyuva ile birlikte gazetemizi ziyaret ederek, adaylık süreciyle ilgili bilgi verdi.

Uzun zamandır, herhangi bir göreve talip değildiniz. İl başkanlığına neden aday olmayı düşündünüz?

Ben uzun zamandır siyasetin içindeyim. 2019 seçimlerini, tarihi bir seçim olarak değerlendiriyorum. Bu seçimlere güçlü bir örgüt yapısıyla girilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sendika başkanlığı yaptım, milletvekilliği yaptım. Bilgi ve birikimimle bir potansiyele sahibim. Partililerimiz teveccüh gösterdiler, aday olmam konusunda ısrarcı oldular. Ben de partimizi daha ileriye taşıma misyonuyla, aday olmayı kabul ettim.

“SEÇİLİRSEM, HİÇBİR YERE ADAY OLMAYACAĞIM”

İl başkanı olan kişiler, daha sonra ya belediye başkan adaylığına ya da milletvekilliğine aday oluyorlardı. Siz de il başkanı seçilirseniz, seçimlerde milletvekilliğine aday olacak mısınız?

2019 yılında güçlü bir örgüt yapısına ihtiyacımız var. Eğer il başkanı seçilirsem, seçimlerde ne belediye başkanlığına, ne de milletvekilliğine aday olacağım. Yapılacak il kongresine kadar görevimin başında olacağım. Zira il başkanı iken başka bir yere aday olmak, partimizi yıpratır. 2019’daki seçimlerin önemine baktığınızda, hata kabul etmeyecek bir durum söz konusu. Bu yüzden altını çizerek söylüyorum, seçilirsem hiçbir yere aday olmayacağım ve bir sonraki kongreye kadar il başkanı olarak partime hizmet etmeye devam edeceğim.

“KİMSENİN ADAMI OLMADIM”

İl başkanlığı adaylığınızla ilgili, birilerinin adamı diye konuşmalar yapılıyor. Bununla ilgili düşünceniz nedir?

İl başkanlığı adaylığımla ilgili sağda solda şundan destek alıyor, bundan destek alıyor gibi konuşmalar yapılıyor… Şunu bütün samimiyetimle söylemeliyim ki; ben hiçbir zaman birilerinin adamı olmadım. Ben kimseden de çekinmem. Partimize yıllardır hizmet ediyorum, benim kimsenin adamı olmayacağımı partililerimiz iyi biliyor.

“DİĞER PARTİLER DE HEYECANLANDI”

İl başkanlığına aday olduğunuzu açıkladıktan sonra, nasıl bir tepkiyle karşılaştınız?

İl başkanlığına aday olmamızın, partimizde büyük bir heyecan yarattığını düşünüyorum. Adaylığımı açıkladıktan sonra müthiş bir ilgi ile karşılaştım. Benim aday olmam sadece bizim partililerimizi değil, diğer partileri de heyecanlandırdı. Bunu gözlemleyebiliyorum. Sendika kökenli biri olarak, nasıl mücadeleci biri olduğumu hem partililerimiz, hem de diğer partiler iyi bilir. İl başkanı seçilirsem, özellikle iktidar partisi eskisi gibi rahat olmaz.

2019’daki seçimlerin önemi hakkında ne düşünüyorsunuz?

2019 seçimlerinin Türkiye için çok önemli bir seçim olduğunun bilincindeyiz. 2019’da tek adam rejimini, parlamenter isteminin devamını oylayacağız. Türkiye’nin bir beka sorunu var. 2019’daki seçimlerde hayır bileşenleri olarak seçimi kazanıp, Türkiye’yi bu beka sorunundan kurtaracağız. 2019’daki seçimlerin önemini herkese, herkesime anlatacağız.

“DEMİRTAŞ-YÜKSEKDAĞ MESELESİ!”

Bir konuşmanızda Demirtaş ve Yüksekdağ’a destek verdiğiniz belirtiliyor. Bunun için neler söylemek istersiniz?

Selahattin Demirtaş’a ve Figen Yüksekdağ’a destek verdiğim söyleniyor. Şunu ifade etmeliyim ki, ben hiçbir milletvekilinin, hiçbir gazetecinin tutuklu olarak yargılanması taraftarı değilim. Milletvekillerini halk seçmiştir. Milletvekili, kendisine oy veren insanların vekilidir… Milletvekilini tutuklatmayı, cezaevine göndermeyi doğru bulmuyorum. Bunu sadece HDP için değil, bütün partiler için söylüyorum.

İl başkanlığına adaysınız? Kafanızda nasıl bir yönetim kurulu modeli var?

7 Ocak’ta il kongremiz var. İl yönetimini oluşturmaya başladım. Şu anda benimle birlikte hareket eden arkadaşların bazıları yönetime girebilir, girmeyebilir de… Daha kesin listemi oluşturmadım. Oluşturacağım yönetim kurulu listesi, birlikte mücadele edeceğimiz dinamik arkadaşlardan oluşacak. 2019’daki seçimlerde canla başla çalışacak, zamanını partisi için harcayabilecek bir yönetim kurulu oluşturmaya çalışacağım. Yönetim kurulumuz, hantal bir yapıya sahip olmayacak.

“DELEGELER ÖZGÜR İRADELERİYLE OY KULLANACAK”

İl kongresinde delegeler oy kullanacak. Seçimin kaderini delegeler belirleyecek. Delegelere nasıl bir çağrıda bulunmak istersiniz?

7 Ocak’ta yapılacak il başkanlığı seçimi, Kocaeli için çok önemli bir seçim olacak. Bütün delegelerimiz 2019’da yapılacak seçimlerin bilincinde. Hepsi sağduyulu insanlar. 7 Ocak’ta ellerini vicdanlarına koyup, oylarını kullanacaklardır. Baskılara boyun eğmeyeceklerdir. Özgür iradeleriyle oylarını kullanacaklardır. Ben kendime güveniyorum. Ben de yönetim kuruluna güveniyorum. Güçlü bir örgüt yapısıyla, CHP’yi Kocaeli’de özlenen seviyeye getirebiliriz. İl delegelerimiz oy kullanırken, ellerini vicdanlarına koysunlar, CHP’yi kim ileri götürebilir, CHP’yi Kocaeli’de kim ayağa kaldırabilir sorularını kendilerine sorsunlar, ondan sonra oylarını kullansınlar…