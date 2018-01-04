Sarıbay: Bekir Bey kabadayılık yapıyor

CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, 7 Ocak’ta yapılacak il kongre süreci ile ilgili tüm detayları, ve tartışmaları gazetemizle paylaştı. Çok özel açıklamalar yapan Sarıbay, adaylık açıklamasında “İl başkanları masasını dağıtacağım” şeklinde konuşan Bekir Yurdagül’ü de eleştirdi.

“SENİN HADDİN DEĞİL”

Yurdagül’ün bu sözlerini eleştiren Sarıbay, “O toplantılara partililerin istemediği için ben de artık katılmayacağım. Fakat bunu nezaket içinde yapacağım. Sen seçimi kazanınca gitmezsin, olur biter. Neticede orada 6 il başkanı bir araya geliyor. Bekir Bey kabadayılık yapıyor. Sen kimsin masayı dağıtacaksın? Haddi değil bir kere” dedi.

Kongrede yönetiminizi nasıl oluşturacaksınız, nelere dikkat edeceksiniz?

Yönetimi belirlerken ilçelerimize öncelik vereceğiz. Benim kendi kadromu ayrı tutmak suretiyle ilçelerden isimleri isteyeceğim, bana çok aykırı gelmediği sürece yani partiye ihaneti ya da yüz kızartıcı bir suçu yoksa onlara müdahale etmeyeceğim. 636 kişinin oy kullanma hakkı bulunuyor. 25 kişilik yönetim, 9 kişilik disiplin kurulu ve 22 kurultay delegesi ilçe başkanlarımın takdiri ile belirlenecek.

“DELEGE OLAMAYANLAR BANA NEDEN YOKUM DEMEYECEK”

Başkanlık sürecinde partinin tüm kanaat önderleriyle, ilçe başkanlarıyla bizzat görüştüm ve görüşmeye devam ediyorum. Bu defa kendim kurultay delegesi olacağım, başka hiçbir şeye karışmayacağım. İlçe başkanlarımız yazarsa onaylarım. Bir kişi delegede olamadıysa benden bilmeyecek, ben neden yokum demeyecek, diyemez. Gidip ilçe başkanına soracak.

Geçtiğimiz günlerde Maşukiye’de ilçe başkanları ile toplantı yaptınız. Bu toplantıya sadece Başiskele İlçe Başkanı İrfan Keskin katılmadı ve aranızın bozuk olduğu konuşuluyor, ne söyleyeceksiniz?

11 ilçe başkanımız katıldı. Başiskele İlçe Başkanı İrfan Keskin, Bursa’da olduğu için katılamadı, fotoğrafı bile var. İrfan Bey ile sıkıntımız yok. İlçe başkanlarıyla yaptığım toplantıda genel kurul ve listelerle ilgili görüştük. 12 ilçe başkanı ile mutabıkız. Hiçbir ilçe başkanı ile sorun yaşamıyorum.

Kongre süreci yaklaştığı için il başkanları masasına 2 ay ara vermiştiniz. Yeniden başkan seçildiğiniz takdirle masaya oturacak mısınız?

İl başkanları toplantısına kesin olarak katılmayacağım. Benim partim bunu istemiyor ve kabul etmiyor. Partilimi üzecek, bana olan güvenini sarsacak bir oluşumun içinde bundan sonra olmam.

“BEKİR BEY KABADAYILIK YAPIYOR”

Bekir Yurdagül’ün adaylık açıklamasında vaadi ‘Başkan olursam masayı dağıtırım’ oldu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bekir Bey kabadayılık yapıyor. Ben 2 ay evvel şartları sunup masaya ara verdim. Artık masaya dönemeyiz. Ben zaten masadan çekildim. Masayı yıkma gibi bir saygısızlık yapmam, orada 6 il başkanımız hala var. Bekir Bey’in de böyle bir saygısızlık yapmaya hakkı yok, haddi değil. Sen katılmazsın, bu senin kişisel görüşündür, ama sen kimsin masayı dağıtacaksın? 6 kişi devam ediyor dağıtsana, kabadayı mısın sen? Ben her şeyi zarafet içinde yapacağım. Cengiz Sarıbay’a yöneltilen eleştiri sadece bu olsun. Benim için partiyi kucaklamıyor, hırsız, partiye zarar veriyor demesin. Ben İzmit’te parti içinde bir markayım. 44 sene boyunca kimseyi geri çevirmedim, herkesin işine koştum.

CHP’nin başarısızlığının nedeni sizce neden kaynaklanıyor?

CHP’nin başarısızlığı sevgisizlikten, partiye ilgi göstermemekten, sahiplenmemekten, ben ne olacağım kaygısı yüzünden oluyor. Ben her zaman biz ve ülkemiz ne olacak diye düşünüyorum. Çalışma konusunda bir sıkıntımız yok. Yine sokağa çıkacağız, yeni insanlara dokunacağız. Bu dönemde seçim, referandum, Adalet Yürüyüşü, Çanakkale Kurultayı geçirdik. Hepsi sokakta yapıldı hepsine katıldım ve destek verdim.

Başkanlık döneminizde ve referandum sürecinde Bekir Yurdagül, parti içinde çalışmalarda yer almadı sizce başkanlık için partiden destek alabilecek mi?

Bu partinin bir delegasyonu var, Bekir Bey’i de, beni de değerlendireceklerdir. Kimin emeği var, kimin hizmeti var, kim hizmetten kaçtı partili hepsini görür. Bu parti her zaman emeği değerlendirmiştir, o konuda hiç endişem yok.

“BEKİR BEY 10 GÜN ÖNCEKİ SÖZÜNÜ DAHA TUTMADI”

Milletvekili olmak istediğinizi her fırsatta dile getiriyorsunuz. Peki, il başkanı olamadığınız takdirde yine milletvekilliği için aday olur musunuz?

Kongrede seçilemediğimi varsayalım, yerel seçimler var. Partiyi kalkındırmamız lazım. O gün gelir milletvekilliğini değerlendiririm daha çok uzun mesafe var. Örneğin 10 gün önce Bekir Yurdagül, ‘Ben aday değilim, seni destekliyorum’ dedi, şimdi ise beni iteklediler, desteklediler adayım diyor. Tamam, doğrudur, saygı duyuyorum. Şimdi Bekir Bey 2019 seçimlerinde milletvekilliği için aday değilim diyor. Sen 10 gün önce verdiğin sözü daha tutmadın, 2 sene sonrası için aday değilim diye açıklama yaparak avantaj sağlamaya çalışıyorsun. Bekir Bey il başkanı olursa milletvekili adayı olur, hatta olmalı. Daha çok vakit var, 24 saat bile siyasette çok uzun bir süre, o yüzden kimse şimdiden söz vermesin.

CHP tabanının size karşı bir memnuniyetsizliğinin olduğunu düşünüyor musunuz?

Bunu aslında bazı basın mensupları abartıyor. Delegasyon olabilir, ilçe başkanı da olabilir ama partinin tabanında Cengiz Sarıbay her zaman takdir edilmiş ve sevilmiştir. Gittiğim her yerde güler yüzle karşılanmışımdır. CHP tabanının bana tepki koyması için ne gibi bir neden olabilir? 43 seneden beri bu partiye maddi manevi emek veriyorum, partim bunu niye takdir etmesin? Birisi kalkıyor ‘Cengiz Sarıbay yıprandı’ diyor ne yaptım da yıprandım? Cengiz Sarıbay, avukat olarak da siyasetçi olarak da bir markadır. Kimse bana Cengiz Sarıbay davasını sattı diyemez. Ben Kocaeli’de örnek bir insanım.

“BLOK LİSTE DAHA MAKBUL, AMA…”

Bekir Yurdagül’ün kongrenin çarşaf liste olması yönünde bir isteği var. Peki, sizce kongre çarşaf liste mi, yoksa blok liste ile mi olmalı?

Ben bu konuya hiç müdahale etmeyeceğim. Çarşaf listeden bir korkum yok. Daha demokratik olduğunu söyledikleri çarşaf listenin içine anahtarlar, maymuncuklar hazırladıklarını görmüyorlar. Bu demokratik olabilir mi? O zaman namusluca kimse kimseyi etkilemeyecek, hiçbir anahtar liste olmayacak. Böyle bilgi kirliliği oluşuyor. Ayrıca çarşaf listede kazanan arkadaşımız daha önce bilmediği, tanımadığı, istemeyeceği biriyle çalışmak zorunda kalıyor. Blok liste ile en azından kendi ekibinle gelirsin, başarısız olduğun zaman bahane üretemezsin. Hepsi bizim partilimiz olmasına rağmen herkesin bir yönetim şekli vardır. Benim için blok liste daha makbul, ama ikisinin de hem iyi hem de kötü tarafları var.

Parti içinde “Sarıbay’ın karşısına bir aday çıkarsa seçimi kaybeder ve bu hep böyle oldu” diye bir algı var. Bu konuda ne söyleyeceksiniz?

Ben 1988 ve 2010 yılındaki seçimleri kaybettim. 3 seçime girdim, ikisini kaybettim birini kazandım. Karşıma 2 sene önce biri çıksaydı, neden çıkmadı? Ben mi engelledim? Cengiz Sarıbay demek ki kabul gördü ve aday çıkamadı. Kaybettiğim zaman Deniz Baykal aradı ve “Gel partiyi toparla” dedi. Kaybettim, 3 milletvekili göreve tekrar davet etti. Cengiz Sarıbay kaybetti, ama genel başkan ve milletvekilleri tekrar göreve çağırdı nasıl oluyor bu iş? Ben bundan iyi bir insan olduğumu anlıyorum başka türlü anlayanlar art niyetlidir.