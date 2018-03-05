DOWN CAFE engelliler adına bir adım

Gazetemiz tarafından düzenlenen ‘Doruktakiler 2017’ değerlendirmeleri sonucu İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘DownCafe’ yılın sosyal sorumluluk projesi seçilmişti. 5 down sendromlu gencin çalıştığı DownCafe hakkında İzmit Belediyesi Engelli ve Yaşlı Birim Sorumlusu Elif Aslan ile söyleşi gerçekleştirdik. Projeninaşamalarından bahseden Aslan, “Burası engelliler adına bir adım” dedi.

12 SAAT AÇIK

Belsa Plaza B Blok’ta bulunan DownCafesabah saat 07.30’dan akşam 19.30’a kadar açık. 5 down sendromlu, 2 down sendromlu çocuk annesi olmak üzere toplam 8 kişinin hizmet verdiği işletme 12 saat boyunca açık. Cafe sadece pazar günleri kapalı.

DownCafe fikri nasıl ortaya çıktı, biraz süreçten bahsedebilir misiniz?

Burası engelliler adına bir adım. Böyle bir talebimiz baştan beri hep vardı. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan da bunun için uygun yer ve zaman bekliyordu. Belsa Plaza hem misafir popülasyonunun olduğu, hem de bizim denetimimizin her zaman yapılabileceği bir yer olduğu için burayla başladık.

SERVİS KOMİSİ EĞİTİMİ

10 Temmuz 2017’de ilk önce servis komisi eğitimini başlattık. İŞKUR işbirliği ile verilen ve çocukların günlük 25 TL kazandığı bir eğitimdi bu. 12 Temmuz’da da burayı açtık. Ama çocuklar 9’uncu katta eğitim aldıkları için uygulamayı da burada görmüş oldular. Hem öğrendiklerini pekiştirmiş, hem de daha çabuk kavramış oldular.

“13 ÇOCUKLA BAŞLADIK”

Servis komisi eğitimi down sendromlu 13 çocukla başladı. Ama 13 çocuğun sadece 5’ini burada istihdam ettik. Diğer çocuklar eğitim hayatlarına geri dönmek zorundalardı. İzmit’teki rehabilitasyon merkezlerini, iş okullarını gezdim. Buralarla ilgili toplantılar düzenledik. Hem ailelere doğru bilgi aktardık, hem de projenin amacını eğitmenlere anlattık. Çünkü ilgi ve becerisi olmayan her çocuğu bu eğitime almak doğru olmayacaktı.

“EYLÜL AYINA KADAR DEVAM ETTİ”

Diğer çocukların hakkına girmekten ve çocuklara zorla bir şey yaptırmaktan kaçınmaya çalıştık. Rehber öğretmen ve ailelerle birlikte yapabilir mi, istekli mi gibi ortak alınan karar doğrultusunda rehabilitasyonlar ve iş okullarından öğrenciler aldık. Yaz tatili olması sebebiyle de zaten sıkıntı çıkmadan eylül ayına kadar kursumuz devam etti.

“5 ÇOCUK İSTİHDAM EDİLDİ”

Herhangi bir devamsızlık sıkıntısı olmadı. Çocuklar hem ciddiye aldılar, hem de çok eğlenerek öğrendiler birçok şeyi. Bunları her anlamda gelişimlerine de yansıttılar. Sadece beceri anlamında değil. Aileler de bu noktada çok memnun kaldılar. Okullar başladıktan sonra biz eğitim-öğretim hayatını bitirmiş 5 öğrenciyi burada istihdam ettik. Şu anda 5 çocuğumuzla birlikte çalışmamıza devam ediyoruz.

“ANNELERİ DE İSTİHDAM EDİLDİ”

Cafenin gerçekten sosyal sorumluluk projesini destekleyen diğer yönü de burada çalışan diğer personellerin de down sendromlu çocuklarının olması. Yani biz hem anneleri hem de çocuklarını burada istihdam etmiş olduk.

Burada çalışan çocuklarda ne gibi değişimler oldu?

Çocukların tüm gelişim alanlarında değişim oldu. İletişimleri daha çok güçlendi. Kendilerine güvenleri geldi. Çocuklara bir şeyleri yaptırmak için fırsat sunmuş olduk. Sunulan fırsatlar da çocuklara artı olarak döndü. ‘Bir kahve yapamaz, bir şey taşıyamaz’ diye düşünülen çocuklar şu anda kahveyi kendileri yapıp ikram ediyorlar. Misafirler geldiğinde ‘hoş geldiniz’ demeyi ihmal etmiyor, güler yüz gösteriyorlar. Tabi eğitimin de çok faydası oldu. Çünkü hiçbiri daha önce böyle bir iş yapmadı.

Servis komisi eğitimi boyunca neler yapıldı?

Eğitimle birlikte uygulamanın da olması çocuklarda daha çok yarar sağladı. Servis komisi eğitimi boyunca sadece eğitim vermedik. Uygulamayla kalınmadı. Birlikte kek yaptık. 1 Ekim Yaşlılar Günü’nde çocuklarla birlikte emekli evlerine gittik. Sosyal aktiviteleri de çocuklara entegre etmeye çalıştık. Sık sık yapılan etkinliklerde yer almaya çalışıyoruz.

“SOSYALLEŞMELERİBURAYLA SINIRLI DEĞİL”

Çocuklarımızdan sporla ilgilenenler, farklı kurslara gidenler de var. Sadece burayla sınırlı değil sosyalleşmeleri. 3 çocuğumuz İzmit Belediyesi’nin Ritim Grubu’na gidiyor. Tiyatroyla ilgilenen arkadaşlarımız da var. Hem iş yapıyorlar, hem de sosyalleşmelerini sağlayacak etkinliklere de yer vermeye çalışıyoruz.

Buraya olan ilgi nasıl?

Dernekler, farklı gruplar toplantılarını, etkinliklerini burada yapıyor. Onlar da destek olmaya çalışıyor çocuklara. İlgi de, destek de büyük.

Eğitimde çocuğun rolü nedir?

Eğitimde çocuğun istekli olması çok önemli. Sürekli burada olmamız, 2 çocuğun annesinin de burada çalışması bir avantaj. Anında kriz çözebiliyoruz.

“Temassız iletişim önemli”

Çocuk istismarına yönelik eğitimler verdiklerini söyleyen Elif Aslan, “Buradaki çocuklarla herkesin temassız, insani mesafeyi koruyarak iletişime geçmesi öncelikle isteğimiz” dedi

Son günlerde oldukça artan çocuk istismarına yönelik eğitimler verdiklerini de söyleyen Elif Aslan, “Burada arkadaş bile olsalar herkes birbirine ‘Bey, Hanım’ diye hitap ediyor. Çocuklara verilen eğitimlerden biri de cinsel istismar eğitimiydi. Biz bunu da kendi birimimizin psikoloğundan destek alarak yerine getirdik. Çünkü bu önemli. Bu konuda hassasiyetimiz çok yüksek” dedi.

“İLETİŞİM TEMAZSIZ OLMALI”

Buradaki down sendromlu çocukların sosyalleşmiş, herkesle samimiyet kurabilecek çocuklar olduğunu söyleyen Aslan, “Onlarla temas kurmak isteyenlere karşıdaha dikkatli olmalarını istiyoruz, bu konuda dikkat ediyoruz. Herkesin temassız, insani mesafeyi koruyarak iletişime geçmesi öncelikle isteğimiz. Acıyarak, okşayarak, severek değil. Çocuklar için güzel karşılanabilir ama bizim için riskli olan şeyler. Onlar şu an bir birey olarak çalışıyor. Zaten iletişime geçebilen çocuklar hepsi. İletişimin temassız olması bizim için önemli” şeklinde konuştu.

DOWN CAFE’DE ÇALIŞAN ÇOCUKLAR

Meliha Ceren Görgün

Kadir Engin

Can Babalık

Gizem Uygun

Ahmet Talha Erdem