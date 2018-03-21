Bülent Akyüz: Parayla pulla işimiz yok, eğitim, eğitim, eğitim!

Bu sözler, 6 aylık Ayazmaspor’un 15 günlük ilk başkanına ait… Bülent Akyüz… Herekeli… 1974 dogumlu… 2012’den beri Ayazmalı… Bayındırlık Konutları’ndaki Çilek Büfe’nin sahibi… Büfeden kazandıklarıyla, minik çocuklara futbol eğitimi veriyor… Beklentisi mi?.. Hiiiiç?.. Sadece yavrularımızı internet başından kurtarmak… Sokağa çıkarıp spor yaptırmak… Çocukları çok seviyor ama, bekar… Tek bir beklentisi var: Çocuklarından birini Kocaelispor formasıyla Süper Lig’de bir takımda görebilmek…

Ayazma Spor Kulübü… Kuruluş tarihi 2017... Ama sanmayın bir senelik kulüp… Henüz 6 aylık bir bebek. Ayazma kentin en eski mahallelerinden… Bayındırlık Konutları’nı da içine alıyor… Nüfusu birden bire artmış bir bölge. Ve tabii ki genç nüfusu da sürekli artıyor… İşte burada devreye ayazma Spor Kulübü ve yönetimi giriyor. Çocuklara sahip çıkıyor… Okul eğitimi dışında spor eğitimi veriyor… Sevgili Başkan Bülent Akyüz, gazetemizin yeni tesislerini ziyaret ederek, düşüncelerini aktardı… İşte röportajımız…

HAKAN YAĞCIOĞLU: Sayın Başkan, bize kendinizi tanıtır mısınız?

BÜLENT AKYÜZ: 1974 Hereke doğumluyum… Ailece İzmit’in yerlisiyiz… Yani Kandıralıyız… Lise mezunuyum. Körfez endüstri Meslek Lisesi elektronik bölümünü bitirdim. Annem-babam vefat etti. Ağabeyim Mustafa Akyüz tek yakınım. 2012 yılına kadar DYO ve İzocam fabrikalarında çalıştım. Şimdi Ayazma’ya taşındım ve burada yaşıyorum. Büfe işine girdim. Çilek Büfe’nin sahibiyim. Oradan kazandıklarımı kulübüme harcıyorum. Sporla faal olarak ilgim olmadı ama iyi bir izleyiciyim.

H.Y.: Bu kadar spordan uzakken, başkanlık işi nasıl oldu?

B.A.: Bundan 6 ay öncesiydi. Mahallemizin sakini, spor duayeni Erdoğan Yabanabat hocam bana geldi. ‘Gel seninle buraya bir kulüp kuralım’ dedi. Birçok kulüp kurmuş biri. Bir çok takım kurmuş ve sporcu yetiştirmiş biri. Kendisine güvendim ve onun bu yaştaki heyecanına ben de katıldım. Yola çıktık. Ben sağlamcıyım ve gördüğüm kadarıyla hocam da bürokrasiyi iyi biliyor. Bu yaşında tek başına koşturuyor ve kulübümüzü federe olarak kurdu. Biz onu örnek alıyoruz. Beraber yola çıktık ve yol arkadaşıyız artık. Kendisini kesinlikle bırakmayız.

3 TALEBEYLE BAŞLADIK… 50 KİŞİ OLDUK…

H.Y.: Bir kulübün kuruluşu zordur. İyi bilirim. Nasıl bir aşama yaşadınız?

B.A.: Dediğim gibi ben sağlamcıyım. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla el ele verdik. Ağabey var, berber arkadaşım var, ikinci başkanımız Hüseyin bey var. Bayan arkadaşlar var. Ve tabii ki kulübümüzün asıl sahibi, velilerimiz var. Çocuklarımız var. El ele verdik yoğun bir koşturmaca sonucunda resmi kulüp olduk. Bu arada art arda ziyaretlerimizi de gerçekleştirdik. Her yerde sıcak karşılandık. Herkese teşekkür ediyoruz. Özellikle Muhsin ağabeyimiz var. Soyadıyla ilgisi yok. Soyadı Duran, ama hiç durmuyor. Çocuklar eğer bugün sağlıklı ortamda spor yapabiliyorlarsa, Muhsin ağabeyimize borçluyuz. Onun hakkı ödenmez.

H.Y.: Şu an için en büyük eksiğiniz nedir?

B.A.: Tesis… Tesis… Tesis… Sayın Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan bizlere bir tesis yapmış. Ama artık yıprandı. Koruyamıyoruz. Kendisini davet ettik. Cumartesi günü tesislerimizi ziyaret edecek. Çocuklarımızla tanışacak. Orada tesislerimizi göstereceğiz. Soyunma odamız yok. Tuvaletlerimiz yok. Çocuklar büyük sıkıntı yaşıyor. Öyle kapalı duruyor. Sanıyorum başkanımız bu çalışmalarımızı gördükçe daha da destek verecektir. Biz ona inanıyoruz. Kapısını sık sık aşındıracağız. Her şey çocuklarımız için ve kendisi de çocukları ve sporu çok seviyor. Yani önceliğimiz sağlıklı bir tesis…

HAYALİM, AYAZMA FORMALI BİR ÇOCUĞUMUN KOCAELİSPOR İLE BİRLİKTE SÜPER LİG FORMASI GİYMESİDİR’-

H.Y.: Pekala, bu işe girdiniz ve pişman olup olmayacağınız meçhul. Sonunda burası Türkiye ve Türk futbolunun hali de ortada. Hiçbir kazancı olmayan, tam aksine maddi kayıp gerektiren bu görevi neden kabul ettiniz? En büyük hayaliniz ne?

B.A.: Dediğim gibi, ben bekarım.Hiç evlenmedim. Onların hepsi benim çocuklarım. Onlarla mutluyum. 3 talebeyle başladık. Şimdi 50 kişilik dev bir aileyiz. Çocuklarımızın velileri ve yakınlarını da katın, gücümüzü anlayın. Daha da güçleneceğiz. Benim en büyük hayalim, bir çocuğumu Kocaelispor formasıyla Süper Lig’de oynarken görebilmek. Tesislerimizin adı da, rahmetli Kocaelisporlu kaleci kardeşimiz Ali Balkaya’dan geliyor. Onu hiç unutmuyoruz ve hiçbir zaman da unutturmayacağız. Tesisimiz yapılınca, ona ayrı bir köşe oluşturacağız.

BENİM KİTABIMDA PES ETMEK YOK

H.Y.: Bu işlere karışmayanlar, oluşumun ardından hemen sahiplenmeye çalışırlar ve kıskançlıklar artar. Lakı yapılır. Bu durumda ne yapacaksınız?

B.A.: Benim kitabımda pes etmek diye bir şey yok. Sonuna kadar direnirim. Emekçilikten geliyorum. Ve elektronikçiyim. Hesabı, kitabı iyi bilirim. Bir kongre yaptık. Ailece kenetlendik. Hepimiz çocuklar gibi heyecanlandık. Tabii ki şimdi imrenmeler aşlıyor. Çevremize bakıyoruz, herkes kıskanarak bizi izliyor. Bu güzel bir şey. Biz onları da yanımızda görmek istiyoruz. Ayazma Spor Kulübü büyüyecek. Kimsenin tahmin edemeyeceği kadar büyüyecek. Hayatımın en heyecanlı ve sevinçli günü, kongre yaptığımız gündü. O günü ömrüm boyunca unutamayacağım. Dedim ya, bizim parayla pulla ilgimiz yok. İleride de öyle transferler yapan kulüp olmayacağız. Ülkemiz gençliğine hizmet edeceğiz. Onları internet belasından kurtaracağız. Benim derdim, davam bu. Siyasetle işim olmaz… Spor… Spor... Spor… Eğitim… Eğitim… Eğitim… Benim başka işim yok. Kazandığım çocuklara harcayacağım…

H.Y.: Son olarak neler söyleyeceksiniz?..

B.A: Kulübümüzün bu günlere gelmesinde en büyük emek, Erdoğan Yabanabat hocamındır. Kendisinin mahallemizin sakini olması bizim için büyük bir avantajdır. Çok teşekkür ediyoruz. Sizler de bizimle yakından ilgileniyorsunuz. Gazetenize, şahsınızda teşekkür ediyoruz.

İŞTE AYAZMA SPOR KULÜBÜ’NÜN İLK YÖNETİMİ:

Bülent Akyüz Başkan

Hüseyin Pamuk 2.Başkan

Mustafa Akyüz Asbaşkan

Halil Kürün Sekreter

Serap Ortaç Muhasip

Sedat Yıldırım Üye

Süleyman Baydar Üye

Erdoğan Yabanabat Spor. Koord.

Hakan Yağcıoğlu Basın Sözcüsü

YEDEK ÜYELER:

Emre Tekel

Murat Keleş

Özkan Aktop

Ergün Can

Rıdvan Kaya

Özkan Durmuşoğlu

Hüsnü Kalkanoğlu

Tayfun Akıncı

Rıfat Aydın

DENETİM KURULU ASİL:

Emre Öz Başkan

Halil İbrahim Tarı Üye

Erkan İzden Üye

DENETİM KURULU YEDEK:

Hikmet Çil Üye

Coşkun Kuday Üye

Aysen Bektaş Üye