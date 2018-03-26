Hüseyin Mutlu Bağımlılıklarla savaş spor kulüpleriyle olur

Kulüp başkanlarıyla buluşma röportaj serimiz sürüyor. Ayazmaspor Kulübü Başkanı Bülent Akyüz’den sonra tesislerimizde Gültepe’nin eski kalecisi, şimdiki başkanı Hüseyin Mutlu’yu ağırladık. Tatlı bir söyleşi gerçekleştirirken, röportajımızda, sorularımıza dobra dobra yanıt veren, tam bir amatör ruhlu futbolcuyu karşımızda bulduk. Onun büyük hayalleri var, ama bu hayalleri kurarken, ayağını yorganına göre uzatıyor… Sözü daha fazla uzatmayalım… İşte röportajımız…

HAKAN YAĞCIOĞLU: Bize kendinizi tanıtır mısınız?

HÜSEYİN MUTLU: 1971 İzmit Gültepe doğumluyum. İlkokulu Mehmetçik İlkokulu’nda okudum. İlkokulu bitirdikten sonra meslek hayatına atıldım. Sanayi Sitesi’ndeki Renk 41 Kaporta Boya’nın sahibiyim. 10 yıl Honda’da çalıştıktan sonra kendi işimi kurdum. 1998 yılında, komşumuzu olan sevim hanım ile evlendim. Biri kız 3 evlat sahibiyim.

İNKÎLÂP’IN BAHÇESİNDE İSHAK ÖRNEK KEŞFETTİ

H.Y.: Spor yaşantınızı anlatır mısınız? Sizi kim futbolcu yaptı?

H.M.: İnkılâp Ortaokulu bahçesinde, mahallemiz çocuklarıyla top oynuyorduk. 1982 yılında, mahallemizin adeta yaşayan efsanesi olan İshak Örnek ağabeyim beni keşfetti. Böylece betondan çimlere uzanan bir spor yaşantım oldu. Herkes gibi. Kalecilik hayatımda Hacı Hızır Şafakspor’da şampiyonluk yaşadım. Orası da adeta benim mahallem gibi oldu. Play-Off’tan 2.Ligden 1.lig7e çıkarken kurtardığım penaltılarla tamımım şampiyonluğa ulaştı. O maçı hala unutamam…

KULÜBÜMÜZ 6 YILDIR KAPALIYDI

H.Y.: Gültepe hepimizin gözbebeği. Kentin merkez semtlerinden. 6 yıl kapalı kulübü nasıl yeniden canlandırdınız?

H.M.: Mahallemiz bir efsanedir. Bu kentte göç almayan ender mahallelerdendir. Özünü koruyor. Tabii bu sembollerden biri de, bizi birlik ve beraberlik içinde tutması gereken Gültepe’dir. Tutması gereken diyorum, yani hiç de öyle olmadı maalesef. Kulübümüz tam 6 yıl kapalı kaldı. Bunun utanını hepimiz yaşadık. Mahalle sakinleri kulübe sahip çıkmadı. Bizim gibi futboldan gelenler olarak Hamdi Sezgin ile el birliği yaptık. İçimizde kanayan yarayı durdurmalıydık. Mahalleli boynu bükük gezmemeliydi. Biz de her şeyi göze alarak elimizi değil adeta gövdemizi taşın altına koyduk. Ben el emeğiyle ekmeğini kazanan bir sanayi ustasıyım. Etim ne budum ne?.. Ama Gültepelilik var serde. Bunun için el attım olaya. Hadi kardeşimle beraber kulübümüzü yeniden canlandırdık. Kulübümüz 3 yıl sonrasında fesholmuştu, biz yeniden kurduk. Gültepeliler Derneği Platformu Başkanı Taner Sinan Çakırer öncü oldu. Böylece kulübümüzü çok kısa sürede yeniden ayağa kaldırdık. Oğlum Mertcan Mutlu da Güneşspor’da U-15 takımında sol bek oynuyor. Onunla da ilgilenecek vakit bulamıyorum. Tabii ki kulüp tüm vaktimi alıyor. Bir de ekmek paramı kazanmak zorundayım. Yüküm hayli arttı. Ama bunu severek yapıyorum ve yapmaya da devam edeceğim.

TESİSİMİZ YOK… M.ALİ KAĞITÇI BURNUMUZUN DİBİNDE AMA…

H.Y.: Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’na en yakın kulüpsünüz. Ama tesis konusunda sanıyorum sıkıntılarınız var…

H.M.: Maalesef öyle. Garip bir durum. Bir seslensek, sesimiz hemen Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda (eski adıyla Eski Stat) duyulacak. Ama yararlanamıyoruz. Mahallemizde bir semt sahası var, ama durumu vahim. Orası düzenlense, çok şeyler yaparız. Belediyemizden bu konuda destek bekliyoruz. Biz de elimizden geleni yapmaya hazırız. Yeter ki gelsinler ve otoban yanındaki tesisi bize kazandırsınlar. Biz de mahallemizdeki çocukları bağımlılıklardan kurtaralım.

DESTEK VEREN HERKESE TEŞEKKÜRLER

H.Y.: Kadroyu alelacele kurarken ve 2.Küme’ye 6 yıl sonra yeniden başlarken, nasıl bir plan yaptınız?..

H.M.: Biz vitrin bir kadro kurduk. Son anda takım oluşturduk. Bu çok zorlu bir süreçti. Hedefimiz bu yıl başarıyı yakalayarak, alt yapıdan gelen çocuklarımıza bir gelecek yolu açmaktır. Bu plan doğrultusunda transferler yaptık. Bu arada çalışacak saha konusundaki sıkıntılar da belimizi büktük. Yeri geldi Bağçeşme Ali Osman Topal Stadı’nda, yeri geldi Avni Kalkavan’da, bulabildiğimiz müddetçe de öz yurdumuzda garip kaldığımız Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda ağır aksak çalışabildik. Bu noktada teşekkür etmemiz gereken insanlar var. Mesela Mehmet Ali Kağıtçı’da Tevfik Civelek, Damlar Spor Kulübü Başkanı Hayri Serim, Bagçeşme’de Osman ağabey, Avi Kalkavan’da Orhan ağabey, Emrah ve Mustafa. Hepsine minnettarız, emekleri büyüktür. Çok destek verdiler ve veriyorlar. Ulaşım konusunda da maddi olarak zorlanıyoruz. Kendi cebimizden denkleştirip otobüs tutuyoruz. Yine bize desteklerini esirgemeyen ve her zaman yanımızda olan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürümüz Sayın Muzaffer Çintimar’a çok teşekkür ediyoruz.

TEKKÜRLER KOCAELİ GAZETESİ…

H.Y.: Son olarak neler eklemek istersiniz?

H.M.: Mahalle halkımızın ilgi ve desteğinin artmasını diliyoruz. Çocuklarımızı beraberce kurtaralım. Obezite, bağımlılık, bunlar gerçekten asrımızın en büyük tehlikeleri. Çocuklarımız adeta sokağı unuttu. Bu konuda da devlet büyüklerimizin, siyasetten uzak olan kulübümüze sarılmasını istiyoruz. Bizlerin çalışmalarına destek vermesini istiyoruz. Tesis olmadan hiçbir şey olmuyor. Çalışmalarımıza el verilsin. Başka bir şey istemiyoruz. Bize bu imkanı tanıyan, kuruluş çalışmalarımızdan itibaren hep yanımızda olan Kocaeli gazetemize de can-ı gönülden teşekkür ediyoruz.

GÜLTEPE YÖNETİM KURULU

BAŞKAN: HÜSEYİN MUTLU

BAŞK.YAR.: OKAN KAPUCU

KULÜP MÜ.: TANER TAKIR

MUHASİP: MURAT ÇOLAK

GEN.KAP.: HAMDİ SEZGİN

FUTBOL Ş.: İZZET SEZGİN

ÜYE MESUT SERDAR

ÜYE HAKAN ÇOLAK

ÜYE MURAT AYDIN

ÜYE NURULLAH MURAT

ÜYE İBRAHİM ŞAHİN

ÜYE CENGİZ BABAYİĞİT