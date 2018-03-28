Yılın sporcusu söz verdi: Dünya şampiyonluğunu getireceğim!

Down Sendromlu Anıl Demir… Dünya Özel Sporcular Atletizm Şampiyonası’nda Portekiz’de, gülle atma dalında ikinci olarak gümüş madalya kazanan ve şampiyonluğu son anda Güney Afrikalı rakibine kaptıran Anıl Demir, Eylül sonunda yine Portekiz’de yapılacak Dünya Şampiyonası’nda altın madalyayı alacağına dair söz verdi…

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü sporcusu, Bursa doğumlu, Artvin Borçkalı ailenin çocuğu olan Anıl Demir, Down Sendromlu olarak dünyaya geldi. İzmit’e gelen ve Yuvacık’ta ikamet eden ailesi, Anıl’ı Nuh Çimento Özel Okulu’na kaydettirdi. Burada lisede okumaktayken, beden eğitimi öğretmeni tarafından keşfedilen ve yüzme sporuyla ilgilenen Anıl, milli antrenörümüz Tahir Tarım’a önerildi ve ortaya geleceğin dünya şampiyonu çıktı. Yılın Özel Sporcusu seçilen Anıl Demir ve antrenörü Tahir Tarım gazetemizi ziyaret etti. Anıl ile güzel bir röportaj gerçekleştirdik. Tabii ki konuşmaları düzgün ama zaman zaman aksıyordu ve Tahir Tarım ona yardımcı oldu… İşte röportajımız…

BURSA’DA DOĞDU… KOYU KOCAELİSPORLU OLDU…

HAKAN YAĞCIOĞLU: Bize kendini tanıtır mısın?..

ANIL DEMİR: 27 Haziran 1991 Bursa doğumluyum. Yüzmeyi çok sevdim ve spora yüzmeyle başladım. Sonra bıraktım. Nuh Çimento Özel Okulu’nda okuyordum. Beden eğitimi öğretmenim benimle ilgilendi. Beni Tahir Tarım hocama önerdi. Tahir hocam da geldi, bana sahip çıktı ve rekorlar kırmaya başladım. Gülle atma ve 100 metre ile ilgileniyorum. Üç kardeşiz. Tek Down Sendromlu benim. Kız kardeşim Balıkesir Spor Bilimleri Fakültesi’nde eğitim görüyor. Kardeşlerimin adı Oğuz ve Ceren. Babam Mehmet emekli polis. Annem Fatma hanım emekli hemşire. Bu nedenle birçok il gezdik. Asıl Artvin Borçka’lıyız. Ben Bursa’da doğdum. Sonra İzmit’e geldik. Burada Tahir hocamla tanıştım ve atletizme başladım.

H.Y.: Spor yaşantını da anlat o halde…

A.D.: Tahir Tarım hocamla tanışmamdan sonra, hayatım adeta değişti. O beni keşfetti. Ondan çok şey öğrendim. Bugünlere gelmemde en önemli etken Tahir hocamdır. Benim ağabeyim gibi. Her gün en az bir saat beraberiz. Hafta sonlarında sürekli çalışıyor. Birlikte panellere gidiyoruz. Kendisi 2012 yılından beri milli takım teknik kurul üyesi ve milli takım antrenörü. Ben 100 metre ve özellikle de gülle atmada rekorlar kırarak Türkiye şampiyonu oldum. Sonra gözümü dünyanın zirvesine diktim. Portekiz’de yapılan Dünya Özel Sporcular Atletizm Şampiyonası’nda 8.84 m. ile ikinci olup, gümüş madalya kazandım. Altın madalyayı kıl payı kaçırdım. Güney Afrikalı rakibime geçildim. Ama mutlaka onu geçeceğim ve dünya şampiyonu olacağım.

MUŞ ÜNİVERSİTESİ’NE GİDECEKLER

H.Y.: En yakın programda neler var?

A.D.: Sürekli üniversitede panellere katılıyoruz. Sporu ve Down Sendromu’nu anlatıyoruz. Tahir hocamla beraber dünyayı geziyoruz. Kendim Ford Otosan’da çalışıyorum. Hem de çok dikkat gerektiren üretim bandında. Kendime güveniyorum ve bana da güvenenleri mahcup etmiyorum. Toplumumuzda benim gibi olan arkadaşlarıma bakış açısının değiştirilmesi lazım. Gün içerisinde, öğle tatillerinde bir saat çalışıyorum. Hafta sonları da sürekli çalışma yapıyorum. 17-19 Nisan tarihlerinde Muş Üniversitesi’nde bir panele katılacağız. Türkiye şampiyonalarından sonra, Ekim ayının başlarında yine Portekiz’de, Maldiv Adaları’nda yapılması planlanan, dünya şampiyonasına katılacağım. Orada Güney Afrikalı rakibimi geçerek birinci olmayı çok istiyorum ve çok çalışıyorum. Size söz veriyorum. O madalyayı buraya getireceğim.

H.Y.: Son olarak neler söylemek istersin?

A.D.: Bir çok kişiye teşekkür etmek istiyorum. Benim için gecesini gündüzüne katan aileme, öğretmenlerime, antrenörüm Tahir Tarım’a, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, spor bakanımıza, bana sahip çıkan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız İbrahim Karaosmanoğlu’na ve Kağıtspor camiasına, milli takım yöneticilerime, beni bu onurlu ödüle layık gören Kocaeli Gazetesi ve büyük jüriye teşekkür ederim.