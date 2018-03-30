Erdoğan Yılmaz: KOTO’nun dirilişe ihtiyacı var

Kocaeli Ticaret Odası komite seçimleri 3 Nisan Salı günü yapılacak. Komitelerin tamamlanmasının ardından bir hafta sonra 11 kişilik yönetim kurulu ve ondan bir hafta sonra da meclis başkanlığı seçimleri yapılacak. Seçimde 22 komiteden 6 bin 507 kişi oy kullanılacak. 25 ayrı projesiyle KOTO Başkanlığı için yarışacak olan Diriliş KOTO’nun Başkan Adayı Erdoğan Yılmaz “ İtibarını kaybetmiş olan odanın tekrardan dirilişe ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

Başkan adaylığına çıkış amacınız nedir?

Biz ticaret odasında masanın öbür tarafındayız. Bugüne kadar ticaret odasının üyeliğini yapan bir kesimiz. Çıkış amacımız şu; görüyoruz ki ticaret odasından herkes şikayet ediyor. ‘Biz ticaret odası üyesiyiz ama bize bir faydası yok’ diyorlar. Herkesin dilinde ki kelime bu ‘Bize bir faydası yok’. Son zamanlarda, üyeler ile konuşmalarımızda; Şu anda referandum olsa ‘Odalar kapatılsın mı diye?’ sorsalar yüzde 99.9 odalar kapatılsın diyecek. Bunlardan biri de benim. Herkesin söylemiş olacağı cevap ‘kapatılsın’ olacaktır. Madem referandum olmuyor, madem odalar kapatılmıyor. Özellikle Kocaeli Ticaret Odası’ndan bahsediyorum. Biz bu odanın yüzünü bize döndürmek istiyoruz. Odanın sıcaklığını hissettirmek istiyoruz. Ahde vefası olan bir oda olsun istiyoruz. Üyeler bir odası olduğunu ve odaya aidiyet duygusuyla bağlı olduğunu hissettirmek istiyoruz. Tam da bu hususta çalışmalar yaptık.

“TÜM ÜYELERİN ROZET TAKMASINI İSTİYORUZ”

Çalışma ve projelerinizden bahseder misiniz?

Bizim projelerimizin ana başlıklarından bir tanesi şehir de kazanılanın şehir de harcanması. Biz odada veya başka yerde yaptıracağımız kataloğu bile Ankara’da yaptırıyoruz. Biz yüzde yüz yerli yapan bu işi burada imal eden kim varsa mobilyasını da, beyaz eşyasını da, odaya ve üyeye ne gerekiyorsa biz buradan alınması hususunda teşvik etmek istiyoruz. En büyük projelerimizden biri bu. Diğeri ise bütün üyelerimize rozet takmak istiyoruz. Bu çok önemli. Aidiyet duygumuzu yaşatacağımız bu proje. Şu anda bu rozetleri meclis üyeleri takıyor. Biz tüm üyelerin takmasını istiyoruz. Bir yere üyeysek oranın rozetini takmalıyız. Takmak içinde gönüllü olmalıyız.

Odanın üyesinin yanında durabilmesi adına 25 proje gerçekleştirdik. Herkes odanın bir yere gelmesi için mücadele veriyor. Bazı firmalar var önünü açarsanız çok güzel noktalara gelecek ve hatta markalaşacak. Burada da ki üyelerin amacı rehberlik ve danışmanlık hizmetini üyelere verebilmemiz. Bu konuda özellikle danışmanlıklar almayı düşünüyoruz. Mesela hukuk danışmanı, finans danışmanı, proje danışmanı ve bunları da koordine edip üyelere dokunacak bir ekip kurmak istiyoruz. Şu an ticaret odasına sorsanız bu üye ne iş yapar? Haberi bile yok. 4 yıl sonra haberdar oluyor. Biz checkup yaptıktan sonra üyeye nasıl dokunacağımıza karar vereceğiz. Hangi projeyi hangi kişiyle yürütebiliriz. Hangi projenin önünü açabiliriz buna bakacağız.

“25 TANE PROJEMİZ VAR”

Seçim öncesi ne kadar üyeyle görüşebildiniz?

Odanın oy kullanabilecek 6 bin 507 üyesi bulunuyor. Bizzat bire bir 2 bin 500 üyeyle görüştük görüştüm ve projelerimizi anlattım. 25 tane projemiz var. Batan, sıkıntıya girmiş firmalara danışmanlık sağlayacağız. Finans desteği ya da hukukla ilgili bir sıkıntısı varsa yardımcı olacağız. Tamamen icralık durumdaysa ortak bulacağız. Biz ticaret odası başkanı olmadık ama batan bir firmaya ortak bulduk. 5 milyon borçla batmış bir firmaya 10 milyon TL’ye bir ortak bularak o firmayı kurtardık. Yüzde 65 ortaklık yüzde 35 hisseyle bir araya getirdik. Firma 45 yıllık bir firmaydı. Şu an yanında yaklaşık 70 kişi çalıştırıyor. Böyle bir firmayı marka olarak ayakta tuttuk. İşte ticaret odasının yapması gereken budur. Üyelerinin zor gününde olması gerekiyor.

“BİZE VERİLEN ÜYE AİDATINI DURDURACAĞIZ VE AİLESİNE BİR YIL BAKACAĞIZ”

Başka ne tür projeleriniz var?

Diyelim 5 yıllık bir firma batma noktasında hukuk danışmanı ve finans danışmanı gitti kurtaramadık. Bugüne kadar ticaret odası batan firmalar için ne yapmış? Biz bu firmaların battıktan sonra ki haliyle en azından finans danışmanı ve hukuk danışmanı bununla ilgili bir yazı yazacak. Diyecek ki ‘Mücbir sebeplerden dolayı firma iflas etmiştir. Gereği yapılmalıdır’. Bize verilen üye aidatını durduracağız. Ailesine bir yıl bakacağız. Burada sosyal sorumluluk projesi devreye giriyor. Bu bir ahde vefadır. İşte üyesinin yanında olacak proje budur. Eğer batan firma sahibi derse benim aileme bir yıl bakılmasın, çocuğum işe konulsun. Onu da yapacağız. Maksat onun zor günüde yanında olmamız. Odanın üyesi olduğunu hissettirmek istiyoruz.

“KOTO AVANTAJ KARTI”

Odanın üye sayısında bir değişiklik oldu mu?

Odanın üye sayısı geçen 4 yılda artmamış bilakis azalmıştır. Esnaf odasının üyeleri artmış, ticaret odası üyelerinin sayısında azalma var. Birçok insan ticaret odasından uzaklaşmaya çalışıyor. Elinde olsa bırakacak. Bırakıp sanayi odasına geçmek isteyen var. Üyeye bir şey kazandırırsanız, üyenin yanında durursanız üye sizi bırakmaz. Mücadele eder. Bununla ilgili bir projemiz daha var. Bazı şeylere öncülük yapmaya çalışıyoruz. İndirim kartı mesela, KOTO avantaj kartı. Bu da projelerimizden bir tanesi. Hemen hemen 180 yerle görüştük. Bunların içinde petrol istasyonları var. Birçok noktada 180 yerden alışverişte indirim sağlanacak. Bunu sağlamak üyenin bir yıl içerisinde ödediği aidatı ona geri vermek demektir. Şehre yeni markalar çıkartacağız. Marka çıkartıyorum demekle öyle marka çıkarılmaz. Bir kere marka hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Ben bu konuda deneyimliyim. Birçok markanın Kocaeli’de oluşmasına öncülük yaptım. Kendi bünyem içinde plastikçileri bir araya getirdim. Yaklaşık 5 esnafı bir araya getirerek Turkwin A.Ş.’yi ticaret odasına bağladım. 400 bin TL hibe aldım. Bir buçuk milyonluk yatırım yaptım. Şu anda bir yıl geçti 10 milyonluk değer kazandı. Bir yıl sonra 130 tane bayisiyle beraber Düzce’den Yalova, Sakarya, Kocaeli, Gebze ve İstanbul Anadolu yakasına kadar her yere hizmet götürmeye başladık. Yapmış olduğumuz firma iş birliğiyle alakalı bir firma. Aynı bu tarzda diğer sektörleri de bir araya getirerek markalar oluşturmak istiyoruz.

KOTO tarafından gerçekleştirilen fuarları hakkında ne söyleyeceksiniz?

Ticaret odamız bir fuar yapıyor. Bu iş profesyonel anlamda çalışan bir fuar firmasına verilmiş. Fuar bizim fuarımızdır. Yapılmak istenen her şey güzeldir. Ama biz yapılma şekillerini biraz değiştireceğiz. 10 tane fuarı burada açmak mı? Üst üste fuarları açmak mı? Yoksa verimli fuarları organize etmek mi? İşte bizim dokunuşumuz fuarları verimli hale getirmektir. Ben fuara üye ve Kocaeli halkını getirmekle ilgili bir çalışma yapılmasını istiyorum. Bunu yaparken TÜYAP gibi yeni firmalarında çıkabileceği bir çalışma da yapmak lazım. Benim burada fuar hizmetlerini verebileceğim ajanslarım var. Bütün ajansları bir araya getirerek büyük bir marka oluşturup fuarcılık hizmetlerini de kendi bünyemizde olan birine vermek isterim. Kendi içimizden biri. Hem şehrimizi bilen hem bizi bilen, şehrimizde ki esnafı tanıyan birilerine bu işi vermek isteriz. Fuar ile ilgili toplantılarımızı farklı yapardık. Muhtarlara varana kadar, belediye başkanlarıyla, STK’larla birçok noktada toplantı yapardık. Bu fuarın bizim olduğunu ve hep birlikte üstesinden gelmemiz gerektiğini ulusal veya bölgesel fuar olacaksa beraber Kocaeli olarak sahip çıkmamız gerektiğini bir kere bunlara anlatırdım. Ve biz bu fuar açılışlarını 5 bin kişiyle açardık. Biz fuara Diriliş KOTO ekibi olarak 200 kişi katıldık. Fuar bizim fuarımız katılmamız lazım. İnsanlarımız fuarlara katılıyor ama istemiş olan verimi alamazsa, kişi önümüz de ki sene katılmayabilir. Bizde müşterilerimizi fuarcılık anlamında kaybetmiş oluruz. Bunun için fuar noktasında destek olmalıyız. Yapılmış işin üstüne bir şeyler koymalıyız. Biraz daha nasıl geliştirebiliriz hususunu konuşmamız gerekiyor.

“GENÇ KOTO’YU KURACAĞIZ”

Sektörün sorunlarıyla ilgili neler yapmayı planlıyorsunuz?

Her sektörün sorunları var. Özellikle müzminleşmiş sorunları çözmekle alakalı da projelerimiz var. Sorunların muhataplarını bir araya getirmek istiyoruz. Ticaret odası kurumları bir araya getirip çözüm olur. Burada sadece dokunmayalım, görmeyelim veya bakan ya da yetkili biri geldiğinde sorunlarımızı iletelim, dosya halinde verip ya da dosyayı gönderelim şeklinde işleniyor. Olayı çalıştaylara dökmeliyiz. Daha akıllıca olacaktır. Bir başka projemizde Genç KOTO’yu kuracağız. Büyük projelerimizden de biri bu. Gençlere önem vermeyen, kıymet vermeyen, gençleri ticaretin içine çekmeyen bir ticaret odası aslında başından yanlış yapıyor anlamına gelir. Gençlerle alakalı orada bir odamız olsun istiyoruz. Gençlerin orada toplantılar yapıp, ticaret yapanları görmesini ve onlarla entegre olmasını istiyoruz. Ticaret platformlarında onlarında fikirlerini almak istiyorum. Gençlerin önünün açılmasını istiyoruz.

KOTO ile ilgili hedefleriniz nelerdir?

İnşallah ticaret odasını Türkiye’de arzu ettiğimiz konuma getireceğiz. Ne yapacağımızı ve ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Sorunları biliyoruz, çözümünü de biliyoruz. Sorun çıkartmak için değil, sorun çözmek için geliyoruz. Türkiye’de ikinci sırada olan odamızı layığı ile yönetebilecek bir konuma getirmek amacımız. İddialıyız. Zaten ismimiz Diriliş KOTO bunu da bir anlamı var. Ticaret odamız eski döneminde güzel bir şahlanma yaptı. Kalkınma gerçekleştirdi. Üyelere gerçekten odanın üyesi olduğu hissettirildi. Daha sonradan odanın başına gelmeyen kalmadı. Yönetimler istifa etti. Sonra kayyuma gidecekti. Orda ki arkadaşlar 20 yıldır üye olan Necmi Bulut’a görev verdiler. Güzelce bugüne kadar getirdiler. Ama bu saatten sonra Kocaeli’nin üretime destek sağlayabilecek, donanımlı bir başkana ihtiyacı var. Bu işleri bilen, STK’larda yetişmiş birine. Bu hususlar bize göre olduğu için aday olduk. Önceki dönemlerde bu kadar yere düşmüş olan, itibarını kaybetmiş olan odanın tekrar ayağa kalkması lazım. İşte bu yüzden, yeniden şahlanması için adımızı Diriliş KOTO koyduk. KOTO’nun dirilişe ihtiyacı var.

Son olarak üyelere söylemek istediğimiz bir şey var mı?

Şirketin yetkili kişisi oy kullanabilmesi için, yetki belgesini ticaret odasına gidip veya 2. Bir şahısla gönderip onaylatması gerekir. Yetki belgesi onaylatmayan şirket yetkilileri oy kullanmaya geldiğinde imza sirküsü aslı ve nüfus cüzdanı ile oy kullanabileceklerdir. Şahıs firmaları ise sadece nüfus cüzdanı ile gelmeleri yeterlidir.

Buradan çağrı yapmak istiyorum. Bu belgeyi vermek demek, belgeyi verdiğinize oy vermek anlamına gelmiyor. O belge sizin oy kullanmanız için. Yeşil veya mavi listelere oyunuzu atacaksınız. Belgeyi alan arkadaşlar aslında bir hizmet yapıyor. Firma ise yetki belgesiyle oy kullanmaya geliyor. Eğer şahıssa nüfus kâğıdıyla oy kullanmaya geliyor. Bunu üyelerin bilmesi lazım.

Bu seçimi nasıl görüyorum onu değerlendireyim. Biz bu seçimde iddialıyız. Onun için enerjimizi hiç kaybetmedik. Üyelerimizi biliyoruz, üyelerimizi hiç kaybetmedik. Bize bugün biri iddialı bir şey söyleyecek misiniz? derse gerçekçi olmak lazım. Biz 15 tane komite almak istiyoruz. Hedefimiz şu an 15 tane komite almak. Biz bu seçimi Allah’ın izniyle alacağız.

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