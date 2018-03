11 yaşında formasını giydiği kulübe başkan oldu

Gerçekten de öyle başlıktaki gibi. Doğa zenginliği açısından, sanayi zenginliği açısından, ulaşım zenginliği açısından bambaşka bir yer… Denize yakın, derelerin aktığı köy. Kartepe manzaralı ve her tarafı yemyeşil. Sanayinin de merkezi. Yani sanki büyük bir Dünya küçücük bir köye sığmış. Karadenizli hemşerilerimizin ağırlıkta olduğu bu tarihi yöre, futbolla yatmış kalkmış. Çünkü bir zamanlar Kullar’ın yeşil sahası, hepimizin dilindeydi. Ve onun futbolculuktan gelen dinamik başkanı Fahri Altıntaş ile güzel bir röportaj yaptık… Beğeninize sunuyoruz…

HAKAN YAĞCIOĞLU: Bize kendinizi tanıtır mısınız?.. Futbola nasıl başladınız?

FAHRİ ALTINTAŞ: Kullar doğumluyum. Henüz 11 yaşındayken, Ali Civelek ağabey beni keşfetti. Tüm diğer Kullarlı çocuklar gibi, beni kulübüme kazandırdı. O zaman imkan yok. Tesis yok. Nerede şimdiki imkanlar. Bizim için Ali ağabey hayatımızın dönüm noktası oldu. Kemikkıran Tahsin de elimizden tuttu. Akrabam olan Tahsin Altıntaş. Defans oynuyordu. 1975 yılında Kullarspor kuruldu. Ali Turan tarafından Kullar Yıldızspor olarak kuruldu. Kullar Yıldızspor birleşti. 2012 yılında bir araya geldik. Kulüp için kafa yorduk. Beni de kulübe aldılar Benim bu arada çapraz bağlarım koptu ve futbolu bıraktım, yönetici oldum. Kullarspor 1975’teki gibi Kırmızı Beyazdı… Şimdi Kırmızı-Beyaz-Siyah oldu.

H.Y.: Yani 2012 yılı bir dönüm noktası oldu. Neler yaptınız?

F.A.: Hemen altyapıyı kurduk. Minik takımın açılışını yaptık. Benim de belediyede çalışmam nedeniyle, bürokrasi işlerini çabuk aşabildik. 2 yıl antrenör ve idarecilik yaptım. Gençlerde hemen şampiyonluğu yakaladık. Yönetimde değişiklikler yaptık ve 2014 yılında Muharrem Can ile yönetimde ben de yer aldım. Biz kenardaydık ama Hüseyin Civelek ve Ali Turan ağabeyler bizi kulübe çağırdı, kendileri kenara çekildi ve gençlerin yolunu açtı. Hala da destekleri sürüyor.

5 YILLIK BİR PLANLAMA YAPTIK

Hemen ardından bir 5 yıllık kalkınma planı yaptık. Projeler geliştirdik. Tesis hamleleri yaptık. Büyük bir heyecanla kolları sıvayıp işe giriştik. Turizm ve spor potansiyelimizi harekete geçirdik. Turizmle sporu birleştirme adına dev spor kompleksimizin temellerini attık. İnşaatımız hızla sünüyor. Yabancı takımlara kapılarımızı açacağız. Çünkü çevremizde müthiş bir otel potansiyeli var. Tam merkezde bulunuyoruz. 2017 yılında tesisleşme adına dev adımlar attık. Yeni sahalar, soyal tesisler, at yapı tesisleri yükseliyor. Bu arada alt yapıda yeniden yapılanmaya gittik. Sayın Hüseyin Ayaz gibi bir belediye başkanımız var ve bize tam destek veriyor. Yoksa bir şey yapamayız. Çok büyük mücadeleler verdik. Basınımızı da yeni tesisimizde unutmadık. Sürprizlerimiz olacak. Çünkü onlar bizim tanıtımımızı yapıyor ve çok cefa çekiyor. Basınımıza lap top imkanı da sunacağız.

H.Y.: Yeni hedefler neler?

F.A.: Hedef söylemekle olmaz. Çalışmak, birlik ve bütünlük içerisinde adım atmak gerekiyor. Bu bir ekip işidir. Büyüklerimiz yolumuzu açtı ve biz de yol alıyoruz, ama sürekli onlara danışıyoruz. Benim imar ve şehircilik bölümümde olmam, önümüzü açıyor elbette. Bürokrasi ve proje bazında rahat çalışabiliyoruz. Her şeyi devletten beklemek olmaz. Biz böyle yola çıktık ve böyle yol alıyoruz. Tesisleşmeyi artırarak sürdüreceğiz ve hatta kulübümüze gelir getirecek bir hale kavuşturacağız.

AİLEMDEN TAM DESTEK ALIYORUM

H.Y.: Pekala bir spor insanı olarak, hepimiz gibi, aileniz biraz arka planda kalıyor, hafta sonunuz diye bir şey yok. Bize biraz aile yaşantınızı anlatır mısınız?..

F.A.: 2007 yılında evlendim. Futbolcuydum. Mahallemizin kızı Songül hanımla evlendim. Çocuklarım Mustafa ve Gülnihan... Başiskele Belediyesi İmar ve Şehircilik Birimi’nde çalışıyorum. Ailem tabii ki fedakarlığa atlanıyor. Eşim hem futbolcuyken, hem antrenörken ve şimdi de yönetici ve başkanken, büyük fedakarlık yapıyor. Beni destekliyor. Çocuklarımla hafta sonları pek ilgilenemiyorum. Ama benim bir misyonum ve planlarım var. Hedeflerim var. Köyüme borcum var. Beni bugünlere getiren Kullarspor’a borcum var. Hizmet etmek için yola çıktım. Biz olaya sadece ve sadece futbol olarak bakmıyoruz. Çağdaş olarak yaklaşıyoruz. Tenis kortlarımız, voleybol, basketbol sahalarımız var. Elit insanlara spor imkanı tanıyoruz. Bu arada bir de bisiklet ve paten parkuru yapacağız. Tüm boş arazilerimizi spor tesisiyle donatacağız. Kullar bir spor köyü olacak. Bir transfer parasıyla ben bunları yapabildim. Kullarspor ise liglerde layık olduğu yere gelecektir…

ENGİN ÖZTONGA GİBİ BİR İSİM ÇIKTI

H.Y.: Kullarspor ile nasıl bir hayaliniz var?

F.A.: Bu köyden, Kocaelispor eski kaptanı Engin Öztonga gibi bir süper lig yıldızı çıktı. Serhat Saat, Apti, Onur Öztonga, Mehmet Öztonga yöremizin insanları. Onlarla her zaman gurur duyuyoruz. Biz Engin Öztonga ile defalarca görüştük ve kulübümüze çağırdık, ama sanıyorum şu an için başka planları var. Futbol okulu var ve onunla uğraşıyor. Her zaman kapımız açık ve onur duyarız. Onların da katkılarıyla Kullarsporumuzu profesyonel liglere taşımak istiyoruz. Hedefimiz ilk etapta BAL (Bölgesel Amatör lig)… Alt yapımızda halen 250’ye yakın sporcumuz var ve oradan yeni Engin Öztongalar çıkaracağız. Kocaelisporumuza her zaman kaynak olmak istiyoruz.

KULLAR MEYDAN’I KURDUK

H.Y.: Ateşli bir taraftar grubunuz var Onlara neler söylemek istersiniz?..

F.A.: Köyümüzün en önemli mekanlarından biri de Kullar Meydan’dır. Biz de buradan esinlenerek taraftarımızın adını Kullar Meydan olarak koyduk. Süleyman Sak kardeşimiz sıkı bir Hodri Meydan ve Kocaelispor taraftarı, bir de tabii ki hasta Kullarsporlu. Ona tam destek veriyoruz. O da bizi mahcup emliyor ve müthiş bir tribün ambiyansımız var. Tabii ki ilk hedefimiz ise futbolu futbol gibi oynamak ve desteklemek. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Nitelikli bir birlikteliğimiz var. Fair-Play çerçevesinde çok çok güzel işler yapıyorlar. Onlarla da gurur duyuyorum. Süleyman Sak bizim için en büyük kazanımdır.