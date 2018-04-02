Erenkaya, genel merkeze: Önseçim önerisinde bulundu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile görüşen CHP eski Milletvekili Hikmet Erenkaya, yapılan bu ikili görüşmeyle alakalı bazı bilgileri gazetemizle paylaştı. Erenkaya, “Genel başkan yardımcımızla ilimizde ne yapılması gerektiğiyle ilgili konuları konuştuk. Türkiye genelinde nasıl bir sistem uygulanacağından konuştuk. Geçmişte yapılan hataların tekrarlanmaması gerektiği yönünde görüşlerimi bildirdim.

TÜZÜĞE BAĞLI ADAY BELİRLEME YOLU

Kendisi bana neler yapacağını anlattı. Aday yoklamalarında tüzüğe bağlı çalışacaklarını aktardı. Onunda garantisinin kendisi ve genel başkanın olduğunu ifade etti. Benim gördüğüm kadarıyla bütün illeri tek tek inceleyip ön seçimden yana tavır takınılacak. Özellikle milletvekili seçimlerinde ön seçim olacağını çok net bir şekilde ifade edildi. Bende bu tutumdan dolayı memnuniyet duyduğumu söyledim.

BANA GÖRÜŞLERİMİ SORDU

Aslanlar gibi her, görevde bulundum. belediye başkanlığı da yaptım. Milletvekilliği de.. Bir kez seçim kaybettim ve örgütümün halen içerisindeyim. Önemli olan CHP’yi bir numara yapmak olduğunu söyledim. Genel başkan yardımcımıza şahsen hiçbir talebimin olmadığını belirttim ve özellikle altını çizerek şunu söyledim “2014 ve öncesindeki hatalar umarım yapılmaz.” Dedim ve ekledim “Eğer siz gerçekten bu konuda sosyal demokrat ilkelerin takipçisiyseniz ve kararlıysanız 3 günde Kocaeli’nin fotoğrafını çekersiniz ve bu işin nasıl ve kimlerle olacağını bulursunuz dedim.

“ÖN SEÇİM YAPMAYIN” TAVSİYESİ DİNLENİLYOR

Milletvekili seçimlerinde kesinlikle hakim huzurunda yapılmalı. Son yıllarda özellikle Kocaeli’de ön seçim yapılmıyor dedim. Büyük kitlelerin ön seçimi istemesine rağmen bazı arkadaşlarımızın “önseçim yapmayın” tavsiyeleri dinleniyor. kesinlikle milletvekilliğinde ön seçim yapılması şart.

ÜYE YAPISI

Genel başkan yardımcısı bana partinin üye yapısını sordu. O da ilginç bir soruydu. Ama CHP’li üyelerin kimin ne yapabileceği partimizin hangi şartlarda seçim alacağını bilir. Üye yapısına güvendiğimi söyledim. Yerel seçimlerle ilgilide 1989-2014 yılları arasında CHP’nin oyu seçim kazanmaya yetmedi. Hep biz oyları dışarıdan aldık. Öyle seçim kazandım. Ama şimdi gelişmeler var. Örneğin Hayır cephesi gibi…

ADAYLAR 3 AŞAMALI BELİRLENSİN

Hayır Cephesi Türkiye genelinde nasıl kullanılacaksa bizim ilimizde de böyle kullanılmalı. Önce ön seçim yapılsın. Kim çıkarsa çıksın, ardından kamuoyuna sorulsun ve hayır cephesini oluşturan diğer partilerle de ilişkiye girilsin ve oraya da sorulursa bizimde içimize sinen bir isimse, kim olursa olsun seçimi kazanır. Hissi olmadan davranmak lazım... Bu üç kriterden çıkan aday seçim kazanır. Genel Başkan Yardımcısı bu önerilerimi mantıklı buldu ve bunları yapacağız dedi.

2014’te de ön seçim yapılmıştı, bu dönem ne değişecek?

2014’te ön seçim falan yapılmadı. Onun adı ön seçim değildi. Aynı hata yapılırsa biz seçim filan kazanamayız. Sosyal demokrat bir partide böyle bir aday belirlemeyle seçim alma şansımız yok.

Bu dönemde aynı hatalar yaşanmaz mı?

2014’te halk ta örgütte bu hataları gördü. Parti zamar görmesin diye kimse müdahale etmedi. Hiçbir yere talip olmayan biri olarak söylüyorum, “Benzer hataları yaparsak başarılı olamayız.” Ben bu hataların yaşanmaması için elimden geleni yapacağım. Siyasi hayatımın bitmesi pahasına mücadele edeceğim.

2014’TE GELMEYEN ÜYE ADINA OY ATILDI

Hakim huzurunda olmadığı zaman hata oranı yükseliyor. O yüzden bir tesellim var o da ön seçimin hakim huzurunda yapılacak olması. 2014’ü yürüten arkadaşlar yine sahada, umardım ders çıkartmışlardır. O dönem ön seçime katılmayan üyeler adına oy atıldı.

Hayır Cephesi birleşecek mi?

Birleşmesi gerekiyor. 2019 çok önemli. Hiç kimsenin birbirine kapris yapma lüksü olmamalı. 2019’un önemli olduğunu vurguluyoruz, Türkiye’nin farklı bir mecraya gittiği söyleniyor. Ama bunu söyleyenler önce bir birliktelik içinde olmalı.

BAŞARISIZLIK SORGULANMADI

Kocaeli ilinde CHP öyle ya da böyle bazı ilçelerde üçüncü parti oldu. Mesela Körfez ilçede 3’üncü parti oldu. Ama kimse sorgulanmadı. Niye oldu nasıl aday tespit edildi bakılmadı. En azından bundan sonra bu hatalar yapılmamalı. Meclisi üyesi çıkartamadığımız ilçe var…

Sizce adaylar nasıl ve ne zaman belirlenmeli?

Öyle adaylar çıkarmalıyız ki hayır cephesinin kabul edebileceği isimler olabilmeli. 4 Ay önce aday belirlene bilir,5 ay önce belirlene bilir ama süre daha fazla uzarsa yıpratıcı olur. Benim gibi bir adama 2 ay, 1 ay bile yeter. Zaten herkes tanıyor. Ama yeni bir isim için 4 ya da 5 ay olabilir.

Sizin talebiniz nereye olacak?

Hakim huzurunda gerçekten yapmazlarsa hiçbir yere talebim olmayacak. Zaten benimde kendi talebim olmayacak ancak kendileri gelirse... Kaldı ki zaten büyük ihtimalle öyle olacak.

İl başkanı Cengiz Sarıbay’ın “Yerel Yönetimler” ile ilgili yaptığı bir basın toplantısı vardı. Sizi orada göremedik?

Çağrılmadım, demek ki beni gerek görmedi o toplantıya. Kocaeli’de yapılan çalışmalarla ilgili bir toplantıymış. Bir çalışma grubu var herhalde o çalışma gurubuyla götürüyor, bana ihtiyaç duymamış olabilir, alınganlıkta göstermedim. Çağırsa da çağırmasa da örgüt disiplini adına ben köyümde kasabamda önümüzdeki günlerde çalışma yapacağım. Amacımız partimizin büyümesi. Kendi takdiridir ama ben her zaman olduğu gibi partim için çalışmaya devam edeceğim.