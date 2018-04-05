Outlet'te gezerken atletizmi keşfetti ve Türkiye Rekortmeni oldu

Ülkemizde dev bir atlet yükseliyor. ‘Yükseliyor’ sözcüğünü kullanıyoruz, çünkü yüksek atlamacı ve hızla Türkiye Rekoru’nu yükseltiyor. Bilecik’te doğan, Kocaelili olan, ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü adına yarışmalara katılmak zorunda bırakılan 1.93’lük devimiz Namık Kemal Anadolu Lisesi’ adına da Türkiye üçüncülüğü elde etti. Ama okullar arasında Marmara’nın 1 numarası… Polis bir babanın oğlu Hüseyin Mert Solmaz’ın öyküsünü zevkle okuyacağınızı umuyoruz… İşte röportajımız.

HAKAN YAĞCIOĞLU: Öncelikle bize kendini tanıtır mısın?

Hüseyin Mert Solmaz: 13 Haziran 2001 Bilecik doğumluyum. 1.93 boyundayım. Namık Kemal Anadolu Lisesi’nde eğitim görüyorum. 12. sınıfta okuyorum. C sınıfındayım. Üniversite sınavlarına hazırlanıyorum. 2 kardeşiz. Kardeşimin adı Enhar Göktuğ. O da futbol oynuyor. Babamın ismi Kayhan. Kendisi polis memuru. Bu nedenle bol bol gezdik.

OUTLET’TE GEZERKEN ATLETİZMİ KEŞFETTİM

H.Y.: Spor yaşantını da anlatır mısın?

H.M.S.: Eskiden mahalle arasında futbol oynardık, ama çok da sevmiyordum açıkçası. Öyle geçmişte bir spor yaşantım yok. 2015 yılıydı. Outlet Center’da gezerken bir gün atletizm pistine gittim. Koşmayı çok sevdim. Orada Ömer Kaya hocamla tanıştım. Daha sonra atletizme başladım. Bir süre uzun mesafe koşularına katıldım, ama hocamın önerisi ve kendi isteğimle de yüksek atlamayı seçtim. Orada kığsa sürede başarılı oldum. Sadece 1.5 yıl içerisinde Kocaeli, Marmara bölge şampiyonu olduk, Türkiye üçüncülüğü elde ettim ve Türkiye rekoru da kırdım. Bu başarıyı açıkçası ben de beklemiyordum. Önce ürküyordum, ama şimdi ısınırken bile rekor kırıyorum. Ömer Kaya hocamla beraber şampiyonalara iyi hazırlandım. İlginç olan taraf, kendisi de sporu bırakmakta olan hocamın ilk öğrencisi olmam. Bu da benim için tabii ki avantaj teşkil etti. Ömer hocam askere gitti, ben de Sinan Uçar hocama emanet edildim ve onunla çalışmaya başladım. Onun da bana katkıları çok oldu. Şimdi Ömer hocam askerden geldi ve beraber çalışabiliyoruz. Türkiye rekorunun sahibiyim. Derecem 1.94’tü. Önceki derece 1.92 ile yine bana aitti. Sürekli rekorumu geliştiriyorum.

H.Y.Spor yapma derslerini etkiliyor mu?

H.M.S.: Ben spor yaparken derslerim etkilenmiyor. Aksine daha da rahat çalışma imkanı bulabiliyorum. Her arkadaşıma da spor yapmalarını ve derslerini öyle çalışmalarını öneririm. Ben ders çalıştıkça daha da rahat ediyorum. Tabii ki idmandan yorgun dönüyorum ama bir süre sonra rahat rahat çalışabiliyorum. Müzik dinlemeyi de çok seviyorum. İdman yaparken de, evde dinlenirken de müzik dinliyorum. The Passenger grubunu beğeniyorum. Slow müzik dinlemeyi seviyorum. Gürültülü müzikten hoşlanmıyorum.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR EGO ADINA YARIŞIYORUM…

H.Y.-Kulüp olarak kimin adına yarışıyorsun?

H.M.S.: Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO adına yarışıyorum. Büyükşehirler Arası Atletizm müsabakalarında takım halinde birincilik elde ettik. Uluslar Arası yarışları da takip ediyorum ve onlara da hazırlanıyorum. Henüz kısa sürede bu başarıları elde ettim, ama daha da tecrübe kazanmalıyım. En büyük hayalim tabii ki olimpiyatlar ama çok sürem var ve daha çok çalışmalıyım. Derece yaptıkça daha da hırslanıyorum. Eğitimimi de Spor Bilimleri Fakültesi’nde sürdürmek istiyorum. Zaten sporcuyum ve bu da zor olmayacaktır. Spor kulübümüz iki yılda bir malzeme veriyor ve bir de 300 lira aylık alıyordum. Bunlarla durumumu idare ediyorum. Eğimimi sürdürüyorum.

H.Y.: Pekala en yakın arkadaşın kim?

H.M.S.: Namık Kemal Anadolu Lisesi’nde okuyorum ve en yakın arkadaşım Aycan Tırpan. Bir de tabii sporcu arkadaşlarım var.

H.Y.: Son olarak söylemek istediğin bir şey var mı?

H.M.S.: Orhan mahallesi Huzur Sokağı’nda oturuyoruz ve ben çok huzurluyum. Kolay kolay da canımı sıkmam. Tüm enerjimi spora harcıyorum ve sonra zaten hayatla ilgili pek enerjim kalmıyor. Bunun için de sesiz sakin ve neşeli bir insanım. Ailemi çok seviyorum. Onlara büyük bir gurur daha yaşatmak için çok çalışıyorum. Bana emeği olan herkese teşekkür ederim.