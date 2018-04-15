Tuncay Emir, mutlu bireyler yetiştirmeye devam ediyor

9 yıl önce ‘güçlü yarınlar için mutlu çocuklar’ anlayışıyla eğitim hayatına adım atan Tuncay Emir Eğitim Kurumları, benimsediği eğitim anlayışı ile çıtayı her geçen gün arttırırken aynı zamanda büyümeye devam ediyor. Keyifli bir söyleşi gerçekleştirdiğimiz Tuncay Emir Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Ergi, “2018-2019 eğitim-öğretim yılında hizmet vermeye başlayacak olan butik anaokulunda, çocuklarımıza her anını değerlendirebilecekleri huzurlu, güvenli ve interaktif bir eğitim ortamı sunacağız” dedi.

“ÇOCUKLARIMIZ BİZİM GELECEĞİMİZ”

Kocaeli halkına kendilerine duydukları güvenden dolayı teşekkür eden Erkan Ergi, “Kurumlarımızda her çocuğumuzla tek tek ilgileniyoruz. Gelişimlerini yakından takip ediyoruz. Çocuk sağlığına uygun mobilyalar ve sosyal gelişime katkı sağlayacak etkinliklerimizle çocuklarımızın en iyi eğitimi en rahat koşullarda almalarını sağlıyoruz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz” ifadelerini kullandı.

Eğitim sektöründe her geçen gün çıtayı yükseltmeye devam ediyorsunuz. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında hizmet vermeye başlayacak olan yeni konsept butik anaokulu hakkında bilgi verir misiniz?

İshak Paşa Caddesi No:24 Yahya Kaptan/İzmit adresinde bulunan kurumumuzda bir takım değişiklikler yaparak yeni döneme butik anaokulu olarak gireceğiz. 36 ve 66 ay arasını kapsayan 8 kişilik 5 sınıftan oluşacak kurumda toplam 40 öğrenciye eğitim vereceğiz. Amacımız, butik şeklindeki kurumumuzda düşünebilen, düşündüğünü uygulayabilen, araştırıcı, sorgulayan, çevreye, doğaya, insana değer veren, her alanda belirli düşüncesi olan, sevecen, sorumluluk duygusu gelişmiş, kendine güveni tam, paylaşımcı, dürüst, nazik, hoşgörü becerisi kazanmış mutlu bireyler yetiştirmek. Bu özellikleri kazandırırken çocuklara yaparak ve yaşayarak öğrenme süreçlerinde elimizden gelen her türlü dikkat çekici yapılandırılmış ortamları hazırlayacağız.

Yeni konsept butik okul anaokulunda ne gibi değişikler olacak?

Evrensel kurallara uygun eğitimlerle çocuklara seçtikleri ortamlarda oynama ve öğrenme imkanları sunulurken sadece rehberlik etmek, onların öğrenim süreçlerini kolaylaştırmak ve her bireyin kişisel özelliklerini göz önünde bulunduracağız. 3,5 kat toplam 450 metrekare kapalı alan, 300 metrekare açık oyun alanı ve 90 metrekare kapalı kış bahçemizde hayata, doğaya dair birçok fırsat eğitimleri yapacağız. Kurumumuzda ayrıca yaşlarına uygun bilimsel çalışmalar, sanat etkinlikleri, İngilizce programları ve diğer etkinlikler ve gezilerle bezenmiş eğitim programlarıyla çocuklarımızı ilkokula değil hayata hazırlayacağız.

Tuncay Emir olarak sizi diğer kurumlardan ayıran özelliğin ne olduğunu düşünüyorsunuz?

Eğitim anlayışımız ve velilerimizle kurduğumuz iletişim… Dilbilim ve eğitim alanında yapılan çalışmalar, yabancı dilin çocuklara mümkün olduğu kadar erken bir yaşta öğretilmesi gerektiğini söylüyor. Bizler de kurumlarımızda 35 ülkede 800’den fazla kurumda uygulanan Helen Doron’da eğitim anlayışı ile hizmet veriyoruz. Çocukların doğal öğrenme becerisini geliştiren, farklı disiplinlerin eğitim sürecine dahil olduğu özel bir metodoloji ile sağlanır.

“HELEN DORON’U UYGULUYORUZ”

Eğitim; çocuğun öğrenme becerisi kadar hayal gücünü, yaratıcılığını, kendini ifade edebilme kabiliyetini de geliştiren, bütünsel bir süreçtir. Helen Doron’da kendine özgü metotları sayesinde bu süreçteki başarısı ile dünya çapında bir üne sahiptir. Bizde okullarımızda Helen Doron programını uyguluyoruz.

Okulunuzdaki beslenme anlayışı hakkında bilgi verir misiniz?

Modern yaşamla birlikte ev yemeklerinin yerini alan hazır gıdaların tüketilmesi ve yetersiz fiziksel aktivite, özellikle çocuklar üzerinde ciddi sağlık sorunlarının gelişmesine neden olabiliyor. Çocuklarımız yüksek kalorili besinler tüketiyor fakat bunu yakamadığı zaman birçok hastalığa sebebiyet veriyor. Sağlık Bakanlığı 18 Ocak’ta yaptığı açıklamada çocukların yüzde 17,8’inin obez, yüzde 22,4’ten fazlasının kilolu çocuk olduğunu açıkladı. Bu ciddi bir problem. Bizim kurumlarımızda spor önemli.

“YEMEKLER GÜNLÜK PİŞİYOR”

Ayrıca kurumlarımızda tüm yemekler mutfağımızda aşçımız tarafından günlük olarak pişirilir. Çocuklarımız “Sağlıkla beslenip, sağlıkla büyüsün” diyerek tarhanamızdan ıhlamurumuza kadar her şeyin en doğalını, en tazesini ve en iyisini tüketmeleri için özenle seçiyoruz.

Kurumunuzda çocukların kullanacağı malzemeleri nasıl seçiyorsunuz?

Kurumlarımızda oyuncaktan kullandıkları birçok malzemeye kadar en ince ayrıntısına kadar araştırıyoruz. Son 2 yıl içinde 4 kez Almaya, İngiltere Avusturya ve Hollanda’da okul ve fuar gezilerine katıldım. Her gittiğim yerde nelerden esinlenebileceğimizin üzerine düşünüp, edindiğimiz tecrübelerle akademik danışmanlarımızla konuşup programlarımızı desteklemeye devam ettik.

Yeni konsept butik okul anaokulu kayıtlarınız başladı mı?

Evet kayıtlarımız devam ediyor. Sadece 40 öğrencimiz olacak. Şuan kayıtlarımız devam ediyor.

“Başarının sırrı ekip çalışması”

Tuncay Emir’in başarısının sırrını açıklayan Erkan Ergi, “Tuncay Emir’de güçlü bir takım çalışması var. Bu başarı bir ekip çalışması. Ekip lideri önemli. Bizim ekip liderimiz eşim Melike Hanım. Öğretmenlerimizle beraber her yıl çeşitli eğitimler alıyoruz. Şuan zorunlu olmamasına rağmen iş güvenliği uzmanımız ve iş yeri hekimi hizmeti alıyoruz. 3 çocuğum var. İkisi buradan mezun oldu ve en küçük oğlumuz okulumuzda eğitim almaya devam ediyor. Buradaki bütün çocukları kendi çocuğumuz gibi görüyoruz. Dışarıdan bakan veliler kurumumuz için çalışanların ve çocuklarımızın mutlu olduğunu söylüyorlar. Bunları duymak bizleri daha da mutlu ediyor” dedi.