Ruh sağlığı bozuk toplum!

Mustafa Küpçü

“Sağlık Bakanlığı” verilerine göre; 2011-2016 yılları arasında antidepresan (stres, ruhsal bunalım halinde kullanılan ilaç) kullanımı yüzde 25.6 artmış!

Yine aynı bakanlığın araştırma sonuçlarına göre; yalnızca 2015 yılında 7 milyon 911 kişi “Ruh Sağlığı ve Hastalıkları” dalında muayene olmuş! 2016 yılında ise aynı dalda hasta sayısı 8 milyon 656 bin 513 kişiye çıkmış!

NEDEN?

Bu ülkede “sağlık, huzur ve mutluluk” içinde yaşamak kolay mı?

Terör bu ülkede!

İşsizlik hızla artıyor! Kahvehaneler tıklım tıklım!

Okullarda “öğretmen şiddeti” ve aile içinde “kadın şiddeti” hız kesmiyor!

Siyasetçiler toplumu adeta “iki düşman kampa” bölmüşler! Kimi; “kindar ve dindar bir nesil” istiyor!..

istiyor!.. Magandalar, kıyafetlerini beğenmedikleri kişilere alenen saldırıyor ama serbest kalabiliyor!

Şehirlerarası yollarda ve Avrasya Tüneli’nde vatandaşa “ ceza tuzağı” düzenleniyor! Yabancı sermayeye “Yap-İşlet-Devret” yöntemiyle yaptırılan otoyollarda ve köprülerde vatandaş soyuluyor! Kamyoncular ve otobüsçüler yükselen ulaşım maliyetini halka yüklüyor!

düzenleniyor! Yabancı sermayeye yöntemiyle yaptırılan otoyollarda ve köprülerde vatandaş soyuluyor! Kamyoncular ve otobüsçüler yükselen ulaşım maliyetini halka yüklüyor! İstanbul-Üsküdar’da ekmeğini alınteri ile çıkarmaya çalışan genç bir kadının tezgahı zabıtalarca talan ediliyor, üstelik darp ediliyor! Ama aynı belediye Dubai Şeyhi’nin mekanına içki ruhsatı vermekten kaçamıyor!

Uyuşturucu kullanımında Türkiye ilk sırada! Gençlerimiz teselliyi uyuşturucuda buluyor!

Son 5 yılda konut, otomobil ve ihtiyaç kredisi borçluları sayısı 2 milyon 230 bin kişi artmış. 58 milyar TL’lik borç ödenemiyor! İcra dairelerinde dosya sayısı katlanarak yükselirken, kredi veren bankalar “otomobil ve konut” hacizleriyle yükseliyor!

İş cinayetlerinde Avrupa’nın zirvesindeyiz!

Bir kahvehanede bir kişi bayılıp yere düşüyor, yanıbaşındaki insanlar okey masasından kalkamıyor!

Halk otobüsünün şoförünü öldüresiye döven yolcunun ruh hali ve bu şiddetin nedeni ne olabilir?

Okulların yüzde 62’sinde şiddet olayları yaşanıyor! Öğrencilerin yüzde 15’i okula kesici, delici alet ve silahla geliyor!

2015 yılında bu ülkede 2 bin 175 silahlı olay yaşanıyor ve 951 kişi ölüyor!

yaşanıyor ve 951 kişi ölüyor! Geçim sıkıntısı aileleri yıkıyor!

Emekli, asgari ücretli geçinemiyor!

İntiharlar artıyor!

Siyaset sahnesinde hep kavga, hep dalaş var!

Bu ülkede öfke, kin, şiddeti nefret, umutsuzluk kol geziyor!

Herşeyden önce “siyasette saygı ve ölçü” yok olmuş!

ADALET inancı kaybolmuş!

Demokrasi masal olmuş!

Böyle bir ülkede “ruh sağlığı” kalır mı?

Aklı olan düşünsün!..