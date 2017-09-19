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Ruhsatsız işyerleri mühürleniyor

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Ruhsatsız işyerleri mühürleniyor
İzmit Belediyesi, ruhsatsız olarak faaliyet gösteren işyerlerini mühürlüyor.

Belediyenin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, yapılan denetimler sırasında ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği  belirlenen 8 işyeri daha mühürlenerek ticaretten men edildi. Yetkililer, halen ruhsat almamış işyerlerini zaman geçirmeden ruhsat almaları konusunda uyararak “Şehrin dört bir yanında denetimlerimiz devam ediyor. Uyarılara rağmen ruhsat almayan işyerlerini mühürlüyoruz” dediler. Ayrıca Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri, daha önceden mühürlenen işyerlerini de kontrol ederek mühürlerin sökülüp sökülmediğine bakarak, mühürleri söken işyerleri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyor.

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