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Rümeysa Kanyılmaz vefat etti

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Rümeysa Kanyılmaz vefat etti
İzmit Karabaş Mahallesi Süleyman Paşa Sokak adresinde ikamet eden PTT emeklisi merhum Ömer Lütfü Kanyılmaz’ın eşi Rümeysa Kanyılmaz (85) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti

Ev hanımı ve 2 çocuk annesi olan Rümeysa Kanyılmaz’ın cenazesi Yeni Cuma Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme mezarlığında toprağa verildi.

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