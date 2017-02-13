  • BIST 87.769
  • Altın 146,343
  • Dolar 3,6942
  • Euro 3,9319
  • Kocaeli : 1 °C
  • İstanbul : 2 °C
  • Sakarya : 1 °C

Rusya ve Türkiye, Suriye'de bir gün içerisinde 4 ihlal saptadı

»
Rusya ve Türkiye, Suriye'de bir gün içerisinde 4 ihlal saptadı
Rusya ve Türkiye, Suriye'de bir gün içerisinde 4 ihlal saptadıklarını açıkladı.

Rusya'nın Suriye'deki Ateşkes Merkezi, Rusyave Türkiye temsilcilerinin Suriye'de ateşkes rejiminin 4 kez ihlal edildiğini belirlediklerini, Rusya'nın Türk meslektaşları tarafından tespit edilen olayları doğrulamadığını bildirdi.

 

4 İHLAL SAPTANDI

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Rus-Türk ortak komisyonunun Rusya temsilciliği bir gün içerisinde Lazkiye'de 4 ihlal saptadılar. Türk temsilciler ise Şam'da 2, İdlib'de 1 ve Hums'da 1 ihlal tespit ettiler" denildi.

 

BİR GÜN İÇİNDE 3 ANLAŞMA İMZALANDI

Ayrıca, Ateşkes Merkezi'nin verilerine göre bir gün içerisinde Şam'da ateşkes rejimine katılmak üzere 3 anlaşma imzalandı. Böylelikle bu sürece katılanların sayısı 1231'e yükseldi.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kocaeli'de huzur operasyonu12 Şubat 2017 Pazar 08:52
  • Kahveyi basıp kalabalığın üzerine ateş açtılar11 Şubat 2017 Cumartesi 16:02
  • Korkudan titreyen yaralı çocuğa polis şefkati11 Şubat 2017 Cumartesi 14:08
  • Arkadaşını otobüsle ezen kişi tutuklandı!11 Şubat 2017 Cumartesi 14:03
  • Elektrik akımına kapılan işçi tedavi altında!11 Şubat 2017 Cumartesi 11:58
  • Sevilen öğretmenin evine de bu yöntemle girdiler11 Şubat 2017 Cumartesi 11:50
  • Karamürsel'de otomobili bu hale getirdiler!11 Şubat 2017 Cumartesi 08:30
  • Dün geceki operasyonun ayrıntıları11 Şubat 2017 Cumartesi 08:28
  • İşyeri fareleri için hakim kararını verdi11 Şubat 2017 Cumartesi 08:18
  • Kocaeli'de 10 FETÖ sanığından 5'i tahliye oldu11 Şubat 2017 Cumartesi 08:15
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim