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Rutin kontrolde uyuşturucu vurgunu!

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Rutin kontrolde uyuşturucu vurgunu!
İzmit'te hareketlerinden ve davranışlarından şüphenilen şahsın üzerinden uyuşturucu madde çıktı

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün günlük yaptığı rutin kontrol sırasında hareketlerinden ve davranışlarından şüphelendikleri şahsı durdurarak üst araması yaptı. Yapılan aramlar sonucunda isminin Y.H. olduğu öğrenilen şahsın üzerinden 1.7 gram sentetik uyuşturucu ve 0.5 gram kubar esrar ile 2 adet extacy adı verilen uyuşturucu hap çıktı. Şahıs gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne getirildi. Şahsın satıcı mı yoksa kullanıcı mı olduğu henüz bilinmiyor.

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