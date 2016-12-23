S.n.o.p Metal’de anlaşma sağlandı

Bir süredin S.n.o.p. Metal ile Türk Metal-Sen arasında devam eden ve grev kararının alındığı toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Anlaşmaya göre çalışanların maaşlarına ortalama yüzde 127 oranında zam yapıldı

Türk Metal-Sen ile S.n.o.p İzmit Metal firması arasında yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlandı. 1 Eylül 2016 ve 31 Ağustos 2018 tarihleri arasında geçerli olacak görüşmeleri eylül ayında uyuşmazlıkla kesilmişti. Fakat daha sonra görüşmeler arabulucu ile devam etmiş, gösterilen çabalara rağmen anlaşma yine sağlanamamıştı.

GREV KARARI ALINMIŞTI

Sendikanın aldığı grev kararının ardından işverenin çağrısı ile görüşmeler yeniden başladı. Yapılan son görüşmelerin ardından anlaşmazlığa neden olan maddeler üzerinde uzlaşıldığı açıklandı. Sendika üyesi işçilerin de katıldığı törenle Türk Metal-Sen ve S.n.o.p İzmit Metal arasında sözleşmeye imza atıldı.

ALTI AYLIK ZAMLAR

Buna göre; sözleşmenin ilk altı ayında maaşlara işyeri ortalamasında yüzde 17,04 zam yapıldı. 180 kişinin çalıştığı işyerinde çalışanlar 31 Ağustos 2016 tarihinden bu yana aldıkları ücretlerine 1 Eylül tarihinden itibaren yüzde 12 saat ücret zammı ve her tam yıl için 10 kuruş kıdem zammının saat ücretlerine yansıtılacağı ifade edildi.

TEKNİK PERSONELE 46 KURUŞ ZAM GELDİ

Ayrıca teknik eleman kadrosunda yer alan üyelerin de saat ücretlerine ortalama 46 kuruş zam yapılacağı açıklandı. Sözleşme gereğince, ücret, kıdem ve teknik personele alınan zamlar ile sonuçlanan toplu iş sözleşmesinde çalışanların maaşlarına 288,60 lira ila 840,36 lira arasında değişen rakamlarda artışların sağlandığı duyuruldu.

SOSYAL YARDIMLAR ZAMLANDI

Sözleşmenin ikinci altı ayında ise enflasyon miktarı kadar, üçüncü altı ayında enflasyon+2 puan ve dördüncü altı ayında da yine enflasyon oranında zam yapılacağı kaydedildi. Sosyal yardımlarda da ilk yılda yüzde 17,22 ile yüzde 100 arasında değişen oranlarda artışlar sağlandı. İkinci yılındaki sosyal yardımlar ise yıllık enflasyon oranına göre belirlenecek.

İZİN GÜNLERİ BELİRLENDİ

Ayrıca yıllık ücretli izin sürelerinde de değişime gidildi. 1-5 yıl arasındaki çalışanların izin günleri 16 günden 18 güne, 5-15 yıl arasındaki kıdeme sahip çalışanlara 22 gün, 15 yıldan fazla olanların da 26 gün olarak belirlendi. Sendika yönetimi, yapılan zamların çalışanları da memnun ettiğini belirterek, toplu sözleşme görüşmelerinin masada sonuçlanmasının kendilerini memnun ettiğini ifade etti.