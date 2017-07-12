Ev hanımı ve 4 çocuk annesi olan Saadet Ay’ın cenazesi Yenidoğan Yeşil Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
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Saadet Ay vefat etti
İzmit Yenidoğan Mahallesi Aydınlar Sokak 4 B Blok adresinde ikamet eden Serbest Mali Müşavir Sami Ay’ın kardeşi Saadet Ay (73) solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti
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