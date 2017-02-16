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Saadet Partisi Bayburtluları ziyaret etti

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Saadet Partisi Bayburtluları ziyaret etti
Saadet Partisi Çayırova İlçe Başkanı Yusuf Aksu, Çayırova Bayburtlular Derneği Başkanı Murat Şentürk’ü Ziyaret Etti.

İlçe başkanı Yusuf Aksu’ya beraberinde bulunan Saadet Partisi Çayıroava Belediye meclis üyeleri Zeki Özçelik, Ali Uçar ve ilçe yönetim kurulu üyeleri eşlik etti. Çayırova Bayburtlular dernek başkanı Murat Şentürk ve dernek yöneticileri Saadet Partisi heyetini dernek lokalinde ağırladı.

 

SAADET’İN TEMELİ ŞEFKATTİR

Ziyarette konuşan Saadet Partisi Çayırova ilçe başkanı Yusuf Aksu, şunları belirtti. Siyaset sadece yönetim için mücadele etmek yada muhalif olmak değildir. Aynı zamanda topluma barış ve huzur getirmek için de bir araçtır. Siyasetçilerin ana ilkesi kin, hırs, intikam yada koltuk sevdası olmamalıdır. İktidar yada mecliste olmadan da bu ülke için son derece önemli hizmetler yapılabilir. Saadet Partisi bunun en güzel örneğidir. Onun için bu ziyaretleri önemsiyoruz. Derneklerimizi ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet ederek bölgemizin ihtiyaçlarını ve halkımızın beklentilerini öğreniyoruz. Siyasetçinin temeli şefkat olursa, en aykırı farklılıklar bile toplum birlikteliğine zarar veremez. Bu nedenle bizim siyasetimizin temel ilkesi şefkattir. Böyle olunca huzur, barış ve kardeşlik sağlanmış olur. Aksi olduğunda ise en basit fikir ayrılıklarında bile siyasetçiler toplumu kaosa sürükleyebilir. Buna dikkat edilmeli dedi. Saadet Partisi heyetini kabul eden Çayırova Bayburtlular dernek başkanı Murat Şentürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederken şunları söyledi. ‘’Saadet Partisi olarak bizleri her anlamda desteklediğinizi ve yanımızda olduğunuzu biliyoruz. Geçmiş dönemlerde de seçim olmaksızın derneğimizi ziyaret ettiğinizi biliyorum. İlginiz ve alakanızdan memnunuz.  Çayırova halkının yararına yaptığınız çalışmaları da yakından takip ediyoruz’’ dedi. Şentürk, son olarak Saadet Partisine Ziyaretleri için teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi. Serkan BORLAK

 

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