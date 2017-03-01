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Saadet Partisi: Erbakan’ı anlamalıyız

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Saadet Partisi: Erbakan’ı anlamalıyız
Saadet Partisi Gebze İlçe Teşkilatı, milli görüş lideri, 54. hükümetin başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı vefatının 6. yıldönümünde düzenlenen törenle andı

Törende konuşan SP Gebze İlçe Başkanı Necati Korkmaz, Erbakan’ın, partisi ile koalisyon hükümeti olduğu 70’li yılların ortasında, Kıbrıs’ı yeniden vatan toprağı yaptığını belirterek, “Ağır sanayi hamlesi ile fabrikalar inşa eden Erbakan’dı. Milli görüş ruhunu Erbakan’ca anlamak için çalışmalıyız. Ülke olarak onu anlamadığımız için hep kaybettin” diye konuştu. Törene konuşmacı olarak katılan SP Genel Başkan Yardımcısı Mesut Doğan da Erbakan hakkında katılımcılara önemli detaylar sundu

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